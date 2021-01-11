Происшествия

26 минут назад

Состояние пострадавших на заводе «Либойл» остаётся тяжёлым

1 565
#взрыв #завод
1
Состояние пострадавших на заводе «Либойл» остаётся тяжёлым

На этой неделе им планируют этапные операции.

Напомним, 28 декабря при проведении зачистки оборудования во время планово-предупредительного ремонта в экстракционном отделении завода «Либойл» в селе Сенцово Липецкого района произошли хлопок, возгорание и задымление, в результате которых пострадали два оператора – 46-летняя женщина и 55-летний мужчина получили ожоги более 40% тела.

Как сообщил GOROD48 заведующий ожоговым центром ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, спустя две недели после происшествия состояние пострадавших на заводе в Сенцово медики по-прежнему оценивают как тяжёлое.

- Им проводится лечение в режиме интенсивной терапии, на этой неделе планируются очередные этапные операции, - отметил Илья Копылов. – Пациенты получают всё необходимое специализированное лечение.

В то же время медики отмечают, что ухудшений в состоянии пострадавших на заводе «Либойл» нет, и в такой ситуации, в какой находятся эти пациенты, это уже хорошо.

Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области
1 565
#взрыв #завод
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Липчанин

36 секунд назад
Родственника, ищите каналы и увозите их из Липецка, тут их ушатают
ответить

Еще в рубрике

«Мама, не грусти»: погибший школьник оставил предсмертную записку
#падение с высоты
1
«Мама, не грусти»: погибший школьник оставил предсмертную записку

26 минут назад

Происшествия
Липчанин обморозил ноги в новогодние праздники
#обморожения #ожоги
2
Липчанин обморозил ноги в новогодние праздники

36 минут назад

Происшествия
62-летний водитель погиб в лобовом столкновении «Дэу-Нексия» и «Фольксвагена»
#авария #ДТП
5
62-летний водитель погиб в лобовом столкновении «Дэу-Нексия» и «Фольксвагена»

сегодня, 09:43

Происшествия
Ночью в магазине «Магнит» разбили окно
#хулинганство
40
Ночью в магазине «Магнит» разбили окно

вчера, 16:54

Происшествия
Водитель «Мерседеса» из Челябинска подставил «зад» автобусу в Липецке
#ДТП #автобус
86
Водитель «Мерседеса» из Челябинска подставил «зад» автобусу в Липецке

вчера, 12:37

Происшествия
В Липецке забросали кирпичами кафе
#хулиганство
136
В Липецке забросали кирпичами кафе

вчера, 11:46

Происшествия