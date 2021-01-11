Происшествия
26 минут назад
Состояние пострадавших на заводе «Либойл» остаётся тяжёлым
На этой неделе им планируют этапные операции.
Напомним, 28 декабря при проведении зачистки оборудования во время планово-предупредительного ремонта в экстракционном отделении завода «Либойл» в селе Сенцово Липецкого района произошли хлопок, возгорание и задымление, в результате которых пострадали два оператора – 46-летняя женщина и 55-летний мужчина получили ожоги более 40% тела.
Как сообщил GOROD48 заведующий ожоговым центром ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, спустя две недели после происшествия состояние пострадавших на заводе в Сенцово медики по-прежнему оценивают как тяжёлое.
- Им проводится лечение в режиме интенсивной терапии, на этой неделе планируются очередные этапные операции, - отметил Илья Копылов. – Пациенты получают всё необходимое специализированное лечение.
В то же время медики отмечают, что ухудшений в состоянии пострадавших на заводе «Либойл» нет, и в такой ситуации, в какой находятся эти пациенты, это уже хорошо.
Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области
Как сообщил GOROD48 заведующий ожоговым центром ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, спустя две недели после происшествия состояние пострадавших на заводе в Сенцово медики по-прежнему оценивают как тяжёлое.
- Им проводится лечение в режиме интенсивной терапии, на этой неделе планируются очередные этапные операции, - отметил Илья Копылов. – Пациенты получают всё необходимое специализированное лечение.
В то же время медики отмечают, что ухудшений в состоянии пострадавших на заводе «Либойл» нет, и в такой ситуации, в какой находятся эти пациенты, это уже хорошо.
Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области
Липчанин