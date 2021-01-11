Доброе утро, Липецк!

А вот и первый рабочий день 2021 года, 11 января. Сегодня в Липецке продолжат принимать заявки на конкурс лучших пап. Липчане могут узнать, как открыть свой бизнес или стать топовым блогером, а также высказать свои замечания о строительных проектах в районе ЛТЗ. Вместе с блогерами и экспертами настраиваемся на рабочий лад и радуем себя вкусными блюдами.

Погода



В Липецке сегодня по прогнозу синоптиков будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем ожидается от 5 до 7 градусов мороза. День 11 января стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +4 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1950 году – 33 градуса мороза.



Дороги



Водители, обратите внимание – на дорогах возможен гололед, берегите себя и других участников движения.



ЛипецкЯндекс.Карты







Позитивный понедельник



Блогер Амид показал, как сделать очень вкусные хот-доги: приготовление вкуснятины займет не больше четверти часа.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от РУССКО-КАВКАЗСКАЯ СЕМЕЙКА (@ketxand)



Супер-папа



Городской отдел по работе с молодежью продолжает сбор заявок на участие в акции «Отцовская слава-2021». Выдвинуть кандидатуру могут общественные организации, предприятия и учреждения всех форм собственности. Комиссия по делам женщин и семьи рассмотрит поступившие материалы и не позднее 1 февраля выберет 10 наиболее достойных кандидатур.



Первый шаг



Мечтаешь стать популярным блогером, но не знаешь, с чего начать? Начни с регистрации на проект



Ваше мнение



Департамент архитектуры и градостроительства Липецка до 21 января будет принимать замечания и предложения на проект корректировки проектировки и межевания квартала в районе ЛТЗ. В проработку попал участок, ограниченный улицами Краснознаменной, Жуковского, Коммунистической и Юбилейной. Там хотят развивать жилую высотную застройку. Проект можно



Тяжесть будней



Как войти в рабочий режим после почти двух недель зимних каникул? Этот вопрос мучает сейчас многих. Предлагаем настроиться на рабочий лад по советам и инструкциям специалистов.



Они единодушны в том, что после длительного отдыха переход к нагрузкам должен быть постепенным. Начните первый день с несложной, но необходимой работы: наведения порядка на рабочем столе и разбора почты. Выбросьте все ненужное, закажите новые канцтовары, привнесите что-то новое в обстановку офиса. Еще один способ, который мобилизует и помогает сконцентрироваться на работе — это составление планов. Спланируйте свой день, первую неделю, поставьте перед собой цели на год. По возможности отложите важные встречи и переговоры до следующей рабочей недели.



В первый день не стремитесь выполнить как можно больше работы, не задерживайтесь в офисе вечером и не берите задания на дом. Оставьте вечер для прогулки и любимого дела. Резко взваливая на себя чрезмерную нагрузку после длительного отдыха, вы рискуете подорвать иммунитет и отметить окончание праздников выходом на больничный.



Свои



Кроме того, психолог и автор книги В Липецке сегодня по прогнозу синоптиков будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем ожидается от 5 до 7 градусов мороза. День 11 января стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +4 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1950 году – 33 градуса мороза.Водители, обратите внимание – на дорогах возможен гололед, берегите себя и других участников движения.Пассажиры, транспорт возвращается к графику работы будней, частота рейсов на большинстве маршрутов будет увеличена.Блогер Амид показал, как сделать очень вкусные хот-доги: приготовление вкуснятины займет не больше четверти часа.Городской отдел по работе с молодежью продолжает сбор заявок на участие в акции «Отцовская слава-2021». Выдвинуть кандидатуру могут общественные организации, предприятия и учреждения всех форм собственности. Комиссия по делам женщин и семьи рассмотрит поступившие материалы и не позднее 1 февраля выберет 10 наиболее достойных кандидатур.Мечтаешь стать популярным блогером, но не знаешь, с чего начать? Начни с регистрации на проект «ТопБЛОГ» ! Участников ждет не только общение с топовыми инфлюенсерами и экспертами медиасферы, но и возможность отправиться в блог-тур по России, стать амбассадором крупных компаний и не только. Это один из проектов платформы «Россия – страна возможностей». Если блогинг – не твой выбор или ты слишком молод/стар для этого, может быть, тебя заинтересуют тайны ведения бизнеса в России. Для всех, кто этим интересуется, открыт бесплатный курс. Чтобы подать заявку, иметь готовый стартап необязательно — достаточно идеи и амбиций . Лучшие конкурсанты получат ценную технику, сертификаты на прохождение бизнес-курса и подарки от партнеров.Департамент архитектуры и градостроительства Липецка до 21 января будет принимать замечания и предложения на проект корректировки проектировки и межевания квартала в районе ЛТЗ. В проработку попал участок, ограниченный улицами Краснознаменной, Жуковского, Коммунистической и Юбилейной. Там хотят развивать жилую высотную застройку. Проект можно увидеть здесь , а высказать свое мнение на электронную почту proekt@lipetskcity.ru Как войти в рабочий режим после почти двух недель зимних каникул? Этот вопрос мучает сейчас многих. Предлагаем настроиться на рабочий лад по советам и инструкциям специалистов.Они единодушны в том, что после длительного отдыха переход к нагрузкам должен быть постепенным. Начните первый день с несложной, но необходимой работы: наведения порядка на рабочем столе и разбора почты. Выбросьте все ненужное, закажите новые канцтовары, привнесите что-то новое в обстановку офиса. Еще один способ, который мобилизует и помогает сконцентрироваться на работе — это составление планов. Спланируйте свой день, первую неделю, поставьте перед собой цели на год. По возможности отложите важные встречи и переговоры до следующей рабочей недели.В первый день не стремитесь выполнить как можно больше работы, не задерживайтесь в офисе вечером и не берите задания на дом. Оставьте вечер для прогулки и любимого дела. Резко взваливая на себя чрезмерную нагрузку после длительного отдыха, вы рискуете подорвать иммунитет и отметить окончание праздников выходом на больничный.Свои советы дали эксперты подразделения факультета психологии МГУ . Они рассказали о постпраздничном синдроме и как его избежать, как выйти на работу с радостью и быстро вернуть работоспособность. В рекомендациях ученых есть и «базовые» пункты, есть и новинки: например, стоит найти повод для хвастовства.Кроме того, психолог и автор книги «Лучшее место для работы. Искусство создавать превосходное деловое пространство» Рон Фридман поделился способами грамотно строить свой рабочий день.