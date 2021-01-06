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Патриарх Кирилл сравнил неверие в пандемию с неверием в Бога

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Патриарх Кирилл сравнил неверие в пандемию с неверием в Бога

По словам патриарха, неверие в коронавирус так же "смертельно опасно"

Неверие в пандемию коронавируса и пренебрежение мерами предосторожности против ее распространения так же смертельно опасно, как и неверие в Бога, - заявил в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя в Москве Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщает ТАСС.

«Очень опасно, когда люди не верят в Бога, смертельно опасно. Так же, как сегодня опасно, если люди не верят в распространение инфекции и не предохраняют себя от этой инфекции», – заявил священнослужитель.

Он призвал верующих не пренебрегать соблюдением мер предосторожности в условиях пандемии.

В январе РПЦ порекомендовала пожилым людям воздержаться от посещения богослужений в Рождество из-за распространения коронавируса. Представитель Московского патриархата отметил, что священники могут прийти домой к тем, кто не может посетить храмы. Православные храмы в Рождество при этом продолжают работать.
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