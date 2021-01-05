7 минут назад
В Липецкой области до -6
В ближайшие сутки на фоне падения атмосферного давления в Липецкой области местами пройдет слабый снег, на дорогах гололедица. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-5 градусов мороза, что на 4 градуса выше нормы.
В Липецке облачно, слабый снег, на дорогах гололедица. Температура ночью составит от 5 до 7 градусов мороза, днем ожидается от 2 до 7 градусов мороза.
День 6 января стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1935 году – 32 градуса мороза.