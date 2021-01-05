Погода в Липецке

7 минут назад

В Липецкой области до -6

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#похолодание
В Липецкой области до -6

В ближайшие сутки на фоне падения атмосферного давления в Липецкой области местами пройдет слабый снег, на дорогах гололедица. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-5 градусов мороза, что на 4 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 января в Липецкой области облачно, местами слабый снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от 4 до 9 градусов мороза, днем будет от 1 до 6градусов мороза. 

В Липецке облачно, слабый снег, на дорогах гололедица. Температура ночью составит от 5 до 7 градусов мороза, днем ожидается от 2 до 7 градусов мороза. 

День 6 января стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1935 году – 32 градуса мороза.  
42
#похолодание

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