Происшествия
сегодня, 16:42
Липчанин устроил странные пляски около подъезда
И едва не угодил под автобус.
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На улице Белана камера видеонаблюдения записала липчанина, который прошедшей ночью разбудил соседей, кидался на автомобили и чуть не угодил под автобус.
Это случилось около четырех часом ночи. Сразу несколько соседей позвонили в полицию. На место прибыли два наряда ППС и скорая помощь. Молодого человека привели в чувства, от госпитализации он отказался и пошёл домой.
В пресс-службе УМВД России GOROD48 подтвердили, что сообщение от жильцов было зарегистрировано. В настоящее время проверку проводит служба участковых уполномоченных отдела полиции № 7.
Это случилось около четырех часом ночи. Сразу несколько соседей позвонили в полицию. На место прибыли два наряда ППС и скорая помощь. Молодого человека привели в чувства, от госпитализации он отказался и пошёл домой.
В пресс-службе УМВД России GOROD48 подтвердили, что сообщение от жильцов было зарегистрировано. В настоящее время проверку проводит служба участковых уполномоченных отдела полиции № 7.
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