Происшествия

сегодня, 16:42

Липчанин устроил странные пляски около подъезда

10 2110
#дебош
3

И едва не угодил под автобус.

Загрузка плеера
На улице Белана камера видеонаблюдения записала липчанина, который прошедшей ночью разбудил соседей, кидался на автомобили и чуть не угодил под автобус.

Это случилось около четырех часом ночи. Сразу несколько соседей позвонили в полицию. На место прибыли два наряда ППС и скорая помощь. Молодого человека привели в чувства, от госпитализации он отказался и пошёл домой.

В пресс-службе УМВД России GOROD48 подтвердили, что сообщение от жильцов было зарегистрировано. В настоящее время проверку проводит служба участковых уполномоченных отдела полиции № 7.
10 2110
#дебош
3

Комментарии (10)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Каратель

5 минут назад
С кем полиция и ФСБ борется и кого ловят непонятно, если наркотики в свободном доступе, и за что говорить им спасибо?
ответить

Жандарм

8 минут назад
Танцы под наркотой, из за таких как он детей страшно на улицу выпускать, кто знает что у него в голове
ответить

житель

11 минут назад
Белая горячка на Белана.
ответить

Ипотечный олень

20 минут назад
С Елецкого елитного !
ответить

Jake

22 минуты назад
Да это же тот, который ранее на ёлку залез.
ответить

весело-весело встретим новый год

35 минут назад
Ему всего лишь хотелось общения! С какой радостью он бросился навстречу полицейским! :)))
ответить

Cunac

38 минут назад
Это местный нарик, личность известная всему подезду. В следующий раз лучше в окно, пусть выскочит драйва больше будет!
ответить

Перри Мейсон

49 минут назад
Это ковид-диссидент в знак протеста против масочного режима одиночный пикет замутил
ответить

Гость

57 минут назад
Товарищ под солями.
ответить

Плут

59 минут назад
Парень молодец! Это все вино стоимостью 500000 За бутылку!
ответить

Еще в рубрике

Угон автомобиля попал на видео
#угон
Угон автомобиля попал на видео

3 минуты назад

Происшествия
Под Липецком столкнулись два автомобиля
#ДТП
4
Под Липецком столкнулись два автомобиля

сегодня, 10:59

Происшествия
В ельчанина, возможно, выстрелили из травматического оружия
#стрельба #травма
2
В ельчанина, возможно, выстрелили из травматического оружия

сегодня, 10:23

Происшествия
Липчанка выпала из окна
#падение
17
Липчанка выпала из окна

сегодня, 09:54

Происшествия
Из-за трех тысяч рублей липчанин может лишиться свободы на два года
#кража #полиция
43
Из-за трех тысяч рублей липчанин может лишиться свободы на два года

сегодня, 08:46

Происшествия
В субботу в Липецке будет скользко
11
В субботу в Липецке будет скользко

вчера, 23:14

Происшествия