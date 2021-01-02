Липчанин устроил странные пляски около подъезда

И едва не угодил под автобус.

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На улице Белана камера видеонаблюдения записала липчанина, который прошедшей ночью разбудил соседей, кидался на автомобили и чуть не угодил под автобус.



Это случилось около четырех часом ночи. Сразу несколько соседей позвонили в полицию. На место прибыли два наряда ППС и скорая помощь. Молодого человека привели в чувства, от госпитализации он отказался и пошёл домой.



В пресс-службе УМВД России GOROD48 подтвердили, что сообщение от жильцов было зарегистрировано. В настоящее время проверку проводит служба участковых уполномоченных отдела полиции № 7.