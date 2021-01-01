Общество
сегодня, 11:17
В новогоднюю ночь в Липецке появились на свет четверо малышей
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Трое из них – девочки.
Как сообщили GOROD48 в Липецком областном перинатальном центре и Липецком городском роддоме, с 00:00 до 11:00 появились на свет четверо малышей – три девочки и мальчик.
Первой оказалась девочка, которая родилась в 3:10 в Липецком городском роддоме №1. Там же в 3:50 родился мальчик, а в 7:10 еще одна девочка. В Липецком областном перинатальном центре в 3:36 на свет появилась девочка.
Отметим, год назад на этот же час 1 января в Липецке родились двое малышей.
Первой оказалась девочка, которая родилась в 3:10 в Липецком городском роддоме №1. Там же в 3:50 родился мальчик, а в 7:10 еще одна девочка. В Липецком областном перинатальном центре в 3:36 на свет появилась девочка.
Отметим, год назад на этот же час 1 января в Липецке родились двое малышей.
6 1057
А проблем с материнским капиталом ???!
Из проверенных источников
То ,либо, нибудь, кое, таки ,ка
Елена
А умерлИ
Ага