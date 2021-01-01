В новогоднюю ночь в Липецке появились на свет четверо малышей

Трое из них – девочки.

Как сообщили GOROD48 в Липецком областном перинатальном центре и Липецком городском роддоме, с 00:00 до 11:00 появились на свет четверо малышей – три девочки и мальчик.



Первой оказалась девочка, которая родилась в 3:10 в Липецком городском роддоме №1. Там же в 3:50 родился мальчик, а в 7:10 еще одна девочка. В Липецком областном перинатальном центре в 3:36 на свет появилась девочка.



Отметим, год назад на этот же час 1 января в Липецке родились двое малышей.







