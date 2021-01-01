Общество

сегодня, 11:17

В новогоднюю ночь в Липецке появились на свет четверо малышей

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#демография
В новогоднюю ночь в Липецке появились на свет четверо малышей

Трое из них – девочки.

Как сообщили GOROD48 в Липецком областном перинатальном центре и Липецком городском роддоме, с 00:00 до 11:00 появились на свет четверо малышей – три девочки и мальчик.

Первой оказалась девочка, которая родилась в 3:10 в Липецком городском роддоме №1. Там же в 3:50 родился мальчик, а в 7:10 еще одна девочка. В Липецком областном перинатальном центре в 3:36 на свет появилась девочка. 

Отметим, год назад на этот же час 1 января в Липецке родились двое малышей. 

 

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#демография

Комментарии (6)

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А проблем с материнским капиталом ???!

10 минут назад
Не будет ???!, А в каком году они родились , А им путинские выплаты положены ?, От трёх.... до семи ???!, А в какое подмножество они войдут !??!, А когда в суд подавать на выплаты ???!.
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Из проверенных источников

26 минут назад
Елена, не отчаивайтесь. Недавно была проведена олимпиада по русскому языку в одном из районов нашей области (как говорил т.Саахов не будем называть район, потому что "не в нашем районе"). Так вот: смысл в том, что не было победителей. Никто не смог набрать даже проходного балла. Такая вот история. Слава ЕГЭ.
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То ,либо, нибудь, кое, таки ,ка

44 минуты назад
Елена, Пишутся через дефис !, СлАва ЕГЭ !.
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Елена

59 минут назад
Хоть какая то хорошая новость, здоровья деткам и мамочкам!
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А умерлИ

сегодня, 11:46
Человек 200 !.
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Ага

сегодня, 11:22
Дай бог им здоровья!
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