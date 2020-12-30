Общество
сегодня, 10:48
Количество рейсов автобусов в новогодние каникулы в Липецкой области заметно сократится
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Жителей региона просят ознакомиться с изменением расписания межмуниципальных маршрутов.
В период с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года в связи с изменением спроса на регулярные перевозки будут внесены изменения в расписание межмуниципальных маршрутов пригородного и междугороднего сообщения.
Новое расписание маршрутов размещено на сайте управления дорог и транспорта Липецкой области.
Новое расписание маршрутов размещено на сайте управления дорог и транспорта Липецкой области.
5 777
я
Древний
Москва сделала а у нас делай наоборот.
весёлый
Придется