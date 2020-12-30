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Количество рейсов автобусов в новогодние каникулы в Липецкой области заметно сократится

5 777
#расписание #транспорт
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Количество рейсов автобусов в новогодние каникулы в Липецкой области заметно сократится

Жителей региона просят ознакомиться с изменением расписания межмуниципальных маршрутов.

В период с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года в связи с изменением спроса на регулярные перевозки будут внесены изменения в расписание межмуниципальных маршрутов пригородного и междугороднего сообщения.

Новое расписание маршрутов размещено на сайте управления дорог и транспорта Липецкой области.
5 777
#расписание #транспорт
2

Комментарии (6)

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я

8 минут назад
Вообще сделаете проезд рубле по 50 и автобус, чтоб ходит раз в час как пригородный , вообще обнаглели только проезд подорожал. автобусы как ходили рвань старь кроме цены не чего не поменялось
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Древний

36 минут назад
Кому кричать кому жалобы писать? Что делать людям которые работают? Вы * !
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Москва сделала а у нас делай наоборот.

36 минут назад
А в златоглавой наоборот добавили рейсы, чтоб не создавать столпотворения в общественном транспорте и мер безопасности с вязи с ковидом. А что же скажет на этот вопрос наш главный санитарный врач?
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весёлый

46 минут назад
Значит по гостям в переполненном транспорте
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Придется

50 минут назад
Идти пешком 55 км.Если сил не хватит заночуем в стоге соломы.
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