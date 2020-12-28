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Городской квест: перейти проспект Победы и не замочить ноги

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#проспект Победы #ремонт
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Городской квест: перейти проспект Победы и не замочить ноги

Липчане жалуются на залитый водой пешеходный переход.

В минувшие выходные, когда в Липецке потеплело, на проспекте Победы образовались лужи из растаявшего снега. На пешеходном переходе, возле площади, горожанам приходилось перепрыгивать лужи с обеих сторон зебры не меньше метра в ширину.

— Подрядчику, фирме «Руслан-1», уже отправлен перечень недоработок на проспекте Победы. Тем не менее, представители городского департамента градостроительства и архитектуры выйдут на объект. Если выяснится, что этого участка нет в перечне недоработок, его дополнят, — сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.

Стоит отметить, что это не первая лужа на отремонтированной дороге. Осенью горожане уже жаловались на лужи в районе памятника Чернобыльцам.

Тогда прокуратура объявила предостережение МКУ «Управление строительства города Липецка». Сотрудники управления в свою очередь направили ООО «ТК «Руслан-1» претензионное письмо с требованием устранить причины, из-за которых образовалась большая лужа. Дорожники в том месте «косяки» исправили.
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19 1540
#проспект Победы #ремонт
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Комментарии (19)

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видел

5 минут назад
по телеку,мэрша говорила,что делает проспект с уклоном на европейский стандарт).И что металлического забора делать не будут,что бы у горожан не было ощущения МЕАДа.Как видим,слова с делом не расходятся!!!
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Гидромицентр.

13 минут назад
Пусть Уваркина поплавает там и скажет.справляется ли она со своими обязанностями. ? Липчане думают,что нет.
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Не знаю

21 минуту назад
Липчанин ,как в СССР ,но в старой России по фамилии помещика назывались и деревни ,села ,пруды .
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Липчанин

29 минут назад
Раньше если в деревне председатель делал пруд, то пруд называли его именем, придётся называть и проспект Победы, болотом Уваркиной
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Чо и там

34 минуты назад
ливнёвки в асфальт закатали?
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Ужас

42 минуты назад
Просьба к Уваркиной.Пожалуйста попросите гибдд пусть наказывают наглых водителей за неправильные парковки по пр.Победы.Все хорошо ну а брошенные авто на правой крайней полосе это беспредел.
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амбициозный сантехник

43 минуты назад
Дык это же инновационный проект!
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Руки из опы это как всегда

47 минут назад
Ничего удивительного как обычно никому не до чего нет дела. Никаких контролирующих и надзорных органов нет в принципе. Надежда только на людей, так как власти на нас похоже плевать. Такой проспект открывать не нужно было
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Артурчик

49 минут назад
Что Вы пристали к мэрше, она занята строительством парков. Это ее основная задача. Остальное она в упор не видит.
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Дед

50 минут назад
Да нужно городским властям не сидеть в кабинетах а смотреть что твориться на пр. Победы. На автобусных астановках стоят брошенные машины с влюченными аварийками, автобусы останавливаются долеко от остановки( доватора) , хотя стоят знаки остановка и стоянка запрешена.Водители автобусов злятся при заезде и выезде.Неужели нельзя принять меры?
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