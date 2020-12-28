Общество
сегодня, 14:04
Городской квест: перейти проспект Победы и не замочить ноги
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Липчане жалуются на залитый водой пешеходный переход.
В минувшие выходные, когда в Липецке потеплело, на проспекте Победы образовались лужи из растаявшего снега. На пешеходном переходе, возле площади, горожанам приходилось перепрыгивать лужи с обеих сторон зебры не меньше метра в ширину.
— Подрядчику, фирме «Руслан-1», уже отправлен перечень недоработок на проспекте Победы. Тем не менее, представители городского департамента градостроительства и архитектуры выйдут на объект. Если выяснится, что этого участка нет в перечне недоработок, его дополнят, — сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.
Стоит отметить, что это не первая лужа на отремонтированной дороге. Осенью горожане уже жаловались на лужи в районе памятника Чернобыльцам.
Тогда прокуратура объявила предостережение МКУ «Управление строительства города Липецка». Сотрудники управления в свою очередь направили ООО «ТК «Руслан-1» претензионное письмо с требованием устранить причины, из-за которых образовалась большая лужа. Дорожники в том месте «косяки» исправили.
— Подрядчику, фирме «Руслан-1», уже отправлен перечень недоработок на проспекте Победы. Тем не менее, представители городского департамента градостроительства и архитектуры выйдут на объект. Если выяснится, что этого участка нет в перечне недоработок, его дополнят, — сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.
Стоит отметить, что это не первая лужа на отремонтированной дороге. Осенью горожане уже жаловались на лужи в районе памятника Чернобыльцам.
Тогда прокуратура объявила предостережение МКУ «Управление строительства города Липецка». Сотрудники управления в свою очередь направили ООО «ТК «Руслан-1» претензионное письмо с требованием устранить причины, из-за которых образовалась большая лужа. Дорожники в том месте «косяки» исправили.
19 1540
Комментарии (19)
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видел
Гидромицентр.
Не знаю
Липчанин
Чо и там
Ужас
амбициозный сантехник
Руки из опы это как всегда
Артурчик
Дед