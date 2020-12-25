В Липецке арестован фотоаппарат, 267 флаконов парфюма и 89 пар обуви

Товар был без маркировки

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Сотрудники Воронежской таможни совместно с Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области провели рейды по выявлению товаров народного потребления, подлежащих обязательной маркировке с использованием программы «Честный знак».В результате проверок в четвертом квартале 2020 в торговых точках Липецка выявлены факты реализации товаров без нанесения средств идентификации. Это 267 флаконов парфюмерной продукции в ассортименте, 89 пар обуви и фотоаппарат. Весь выявленный товар арестован Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области, сообщили в Воронежской таможне.- Требования об обязательной маркировке товаров распространяются на импортеров, производителей, дистрибьюторов, оптовую и розничную торговлю, аптеки и медицинские организации. Цифровой код маркировки уникален, неповторим, его трудно похитить, но легко нанести на любую упаковку. Производитель или импортер размещает код на упаковке товара, на товаре или на товарном ярлыке. Контролирующие органы по коду смогут в любой момент установить, где находится определенная товарная единица, а покупатель, считав код при помощи мобильного приложения, быстро определит источник происхождения товара и легально ли он попадет в руки будущего владельца. За нарушения, связанные с нанесением маркировки, предусмотрена ответственность по ст. 15.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщила пресс-секретарь Воронежской таможни Елена Разинькова.