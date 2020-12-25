Общество

59 минут назад

В Липецке арестован фотоаппарат, 267 флаконов парфюма и 89 пар обуви

7 884
#таможня #контрафакт
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В Липецке арестован фотоаппарат, 267 флаконов парфюма и 89 пар обуви

Товар был без маркировки

Сотрудники Воронежской таможни совместно с Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области провели рейды по выявлению товаров народного потребления, подлежащих обязательной маркировке с использованием программы «Честный знак».

В результате проверок в четвертом квартале 2020 в торговых точках Липецка выявлены факты реализации товаров без нанесения средств идентификации. Это 267 флаконов парфюмерной продукции в ассортименте, 89 пар обуви и фотоаппарат. Весь выявленный товар арестован Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области, сообщили в Воронежской таможне.

- Требования об обязательной маркировке товаров распространяются на импортеров, производителей, дистрибьюторов, оптовую и розничную торговлю, аптеки и медицинские организации. Цифровой код маркировки уникален, неповторим, его трудно похитить, но  легко нанести на любую упаковку. Производитель или импортер размещает код на упаковке товара, на товаре или на товарном ярлыке. Контролирующие органы по коду смогут в любой момент установить, где находится определенная товарная единица, а покупатель, считав код при помощи мобильного приложения, быстро определит источник происхождения товара и легально ли он попадет в руки будущего владельца. За нарушения, связанные с нанесением маркировки, предусмотрена ответственность по ст. 15.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщила пресс-секретарь Воронежской таможни Елена Разинькова.

Фото: sova.info

 
7 884
#таможня #контрафакт
2

Комментарии (7)

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Ник

6 минут назад
Вот виртуозы, у нас кругом контрафакт, наверно к концу года показатели подтягивают
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Надо менять профессию.

8 минут назад
А стиральные машинки, телевизоры, холодильники не попадаются ? А тоб я к вам пошол.
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Липчанка

19 минут назад
Наверное дорогие духи ,брендовые
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Тык-Тык.

20 минут назад
Да такое личико надо обязательно скрывать под маской.
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Много ников

21 минуту назад
Город48 пост про "борьбу с бедностью" Липецкая область попадает под эти средства или нет? Написано опять не определённо.
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Туса

32 минуты назад
Терпение народа не бесконечно.
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Почему

35 минут назад
Почему тетя на фото без маски? Ааа?
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