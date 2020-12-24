Общество
21 минуту назад
Липчане разочарованы новогодними корпоративами
Гостям праздников жалуются на невкусную еду в ресторанах и приписки в счетах.
В период сложной эпидемиологической обстановки липецкие организации не отказались от проведения корпоративов. Праздники в честь Нового года некоторые организация, судя по отзывам липчан, отгуляли еще в начале декабря. Новогодние корпоративы многих их участникам не пришлись по душе: на один положительный отзыв — по пять негативных. Чаще всего липчане критикуют рестораны за угощения, скудную развлекательную программу и приписки в чеках.
- Корпоратив прошел ужасно. Все настроение испортили. Лишний счет выставили, - утверждает участник корпоратива в ресторане восточной кухни.
- Не пивной ресторан, а пивнуха. Все темно. Готовят долго. Кое-что просрочено. Ужасно прошел корпоратив, - резюмирует гость ресторана в «новых» микрорайонах.
- Мест мало. Интерьер по-деревенски. Дорого стоит. Выписали дополнительно оплатить еду. Зря заказали корпоратив, - считает посетитель другого заведения.
- Ужасно прошел корпоратив. Готовили долго, официанты медленные. Охрана руки начинала прикладывать.
- Новогодняя программа интересная. Парад снегурочек - это что-то. Обслуживание, персонал на уровне. Понравилось все, - пишут об одном и том же заведении в центре города гости корпоративов.
Напомним, липецкие кафе и рестораны могут работать с соблюдением требований антикоронавирусного 159-го постановления администрации области - с 50%-ной заполняемостью залов, дистанцией между столиками, запретом на дискотеки и караоке. По будням и выходным после 23:00 запрещена работа общепита. Исключение — новогодняя ночь, ресторанам и кафе разрешили обслуживать гостей до 02:00.
- Корпоратив прошел ужасно. Все настроение испортили. Лишний счет выставили, - утверждает участник корпоратива в ресторане восточной кухни.
- Не пивной ресторан, а пивнуха. Все темно. Готовят долго. Кое-что просрочено. Ужасно прошел корпоратив, - резюмирует гость ресторана в «новых» микрорайонах.
- Мест мало. Интерьер по-деревенски. Дорого стоит. Выписали дополнительно оплатить еду. Зря заказали корпоратив, - считает посетитель другого заведения.
- Ужасно прошел корпоратив. Готовили долго, официанты медленные. Охрана руки начинала прикладывать.
- Новогодняя программа интересная. Парад снегурочек - это что-то. Обслуживание, персонал на уровне. Понравилось все, - пишут об одном и том же заведении в центре города гости корпоративов.
Напомним, липецкие кафе и рестораны могут работать с соблюдением требований антикоронавирусного 159-го постановления администрации области - с 50%-ной заполняемостью залов, дистанцией между столиками, запретом на дискотеки и караоке. По будням и выходным после 23:00 запрещена работа общепита. Исключение — новогодняя ночь, ресторанам и кафе разрешили обслуживать гостей до 02:00.
гостья
Много ников
нищеброд
Халява
Гость
это не проблема