Липчане разочарованы новогодними корпоративами

Гостям праздников жалуются на невкусную еду в ресторанах и приписки в счетах.

В период сложной эпидемиологической обстановки липецкие организации не отказались от проведения корпоративов. Праздники в честь Нового года некоторые организация, судя по отзывам липчан, отгуляли еще в начале декабря. Новогодние корпоративы многих их участникам не пришлись по душе: на один положительный отзыв — по пять негативных. Чаще всего липчане критикуют рестораны за угощения, скудную развлекательную программу и приписки в чеках.



- Корпоратив прошел ужасно. Все настроение испортили. Лишний счет выставили, - утверждает участник корпоратива в ресторане восточной кухни.



- Не пивной ресторан, а пивнуха. Все темно. Готовят долго. Кое-что просрочено. Ужасно прошел корпоратив, - резюмирует гость ресторана в «новых» микрорайонах.



- Мест мало. Интерьер по-деревенски. Дорого стоит. Выписали дополнительно оплатить еду. Зря заказали корпоратив, - считает посетитель другого заведения.



- Ужасно прошел корпоратив. Готовили долго, официанты медленные. Охрана руки начинала прикладывать.



- Новогодняя программа интересная. Парад снегурочек - это что-то. Обслуживание, персонал на уровне. Понравилось все, - пишут об одном и том же заведении в центре города гости корпоративов.



Напомним, липецкие кафе и рестораны могут работать с соблюдением требований антикоронавирусного 159-го постановления администрации области - с 50%-ной заполняемостью залов, дистанцией между столиками, запретом на дискотеки и караоке. По будням и выходным после 23:00 запрещена работа общепита. Исключение — новогодняя ночь, ресторанам и кафе разрешили обслуживать гостей до 02:00.