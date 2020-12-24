Общество

21 минуту назад

Липчане разочарованы новогодними корпоративами

6 692
#новый год #ресторан #корпоратив
Липчане разочарованы новогодними корпоративами

Гостям праздников жалуются на невкусную еду в ресторанах и приписки в счетах.

В период сложной эпидемиологической обстановки липецкие организации не отказались от проведения корпоративов. Праздники в честь Нового года некоторые организация, судя по отзывам липчан, отгуляли еще в начале декабря. Новогодние корпоративы многих их участникам не пришлись по душе: на один положительный отзыв — по пять негативных. Чаще всего липчане критикуют рестораны за угощения, скудную развлекательную программу и приписки в чеках.

- Корпоратив прошел ужасно. Все настроение испортили. Лишний счет выставили, - утверждает участник корпоратива в ресторане восточной кухни.

- Не пивной ресторан, а пивнуха. Все темно. Готовят долго. Кое-что просрочено. Ужасно прошел корпоратив, - резюмирует гость ресторана в «новых» микрорайонах.

- Мест мало. Интерьер по-деревенски. Дорого стоит. Выписали дополнительно оплатить еду. Зря заказали корпоратив, - считает посетитель другого заведения.

- Ужасно прошел корпоратив. Готовили долго, официанты медленные. Охрана руки начинала прикладывать.

- Новогодняя программа интересная. Парад снегурочек - это что-то. Обслуживание, персонал на уровне. Понравилось все, - пишут об одном и том же заведении в центре города гости корпоративов.

Напомним, липецкие кафе и рестораны могут работать с соблюдением требований антикоронавирусного 159-го постановления администрации области - с 50%-ной заполняемостью залов, дистанцией между столиками, запретом на дискотеки и караоке. По будням и выходным после 23:00 запрещена работа общепита. Исключение — новогодняя ночь, ресторанам и кафе разрешили обслуживать гостей до 02:00.
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#новый год #ресторан #корпоратив

Комментарии (6)

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гостья

4 минуты назад
а когда липчане были чем то довольны?
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Много ников

6 минут назад
Так вам и надо! Как говориться "почувствуй их любовь". Меньше нарушать режим карантина будут
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нищеброд

11 минут назад
Приписки делать,сами чиновники рекомендуют,чтоб администрации не мешать.
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Халява

12 минут назад
закончилась ,наступило похмелье !
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Гость

12 минут назад
Освоение денег и только.
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это не проблема

16 минут назад
мы со своей водкой и колбасой на корпоративы ходим.
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