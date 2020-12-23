сегодня, 18:03
В Липецкой области днем до -7
В ближайшие сутки атмосферное давление на территории Липецкой области останется повышенным – погода ожидается преимущественно без осадков, местами гололед.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 8 до 13 градусов мороза, днем будет от 2 до 7 градусов мороза.
В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 10 до 12 градусов мороза, днем ожидается от 3 до 5 градусов мороза.
День 24 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +8 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1967 году – 29 градусов мороза.