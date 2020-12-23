В Липецкой области днем до -7

В ближайшие сутки атмосферное давление на территории Липецкой области останется повышенным – погода ожидается преимущественно без осадков, местами гололед.

25 и 26 декабря через регион будет перемещаться активный циклон с запада на территорию ЦФО, погода изменится. 25 декабря пройдут снегопады, местами сильные, ветер усилится до 18 м/сек с метелью, на дорогах снежные заносы. 26 декабря ожидаются мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Среднесуточные температуры воздуха составят: 24 декабря 7-8 градусов мороза, что около климатической нормы, 25 и 26 декабря – 1-3 градуса мороза, что на 4-6 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 8 до 13 градусов мороза, днем будет от 2 до 7 градусов мороза.



В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 10 до 12 градусов мороза, днем ожидается от 3 до 5 градусов мороза.



День 24 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +8 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1967 году – 29 градусов мороза.

