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Полицейские с привлечением СОБРа задержали угонщиков отечественных автомобилей

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#угон
Полицейские с привлечением СОБРа задержали угонщиков отечественных автомобилей

В ночь с 4 на 5 октября в Ельце был угнан автомобиль «Лада Гранта» стоимостью 350 000 рублей. 20 октября в селе частая Дубрава Липецкого района похищен автомобиль «ВАЗ-21140» стоимостью 100 000 рублей, а 13 ноября с улицы Монтажников в Липецке  угнали еще одну «Ладу Гранту», которая стоила 200 000 рублей. Владельцы автомобилей заявили о пропажах в полицию. 

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- В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно с бойцами СОБР Управления Росгвардии по Липецкой области по подозрению в совершении серии угонов задержаны двое жителей Липецкой области. Одному из подозреваемых, неработающему и ранее несудимому жителю города Ельца 25 лет, второму – жителю одного из районов Липецкой области – 35 лет, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Похищенные автомобили найдены в Елецком районе, два оказались целыми, третий – в  разукомплектованном состоянии. Как пояснили предполагаемые участники краж, детали похищенных автомобилей они планировали продать.  

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2. ст. 158 УК РФ «Кража», Ведется следствие.
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#угон

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