сегодня, 14:51
Полицейские с привлечением СОБРа задержали угонщиков отечественных автомобилей
В ночь с 4 на 5 октября в Ельце был угнан автомобиль «Лада Гранта» стоимостью 350 000 рублей. 20 октября в селе частая Дубрава Липецкого района похищен автомобиль «ВАЗ-21140» стоимостью 100 000 рублей, а 13 ноября с улицы Монтажников в Липецке угнали еще одну «Ладу Гранту», которая стоила 200 000 рублей. Владельцы автомобилей заявили о пропажах в полицию.
Похищенные автомобили найдены в Елецком районе, два оказались целыми, третий – в разукомплектованном состоянии. Как пояснили предполагаемые участники краж, детали похищенных автомобилей они планировали продать.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2. ст. 158 УК РФ «Кража», Ведется следствие.