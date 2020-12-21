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Въездная надпись в Данков оказалась повреждена

8 398
#Данков #вандализм
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Въездная надпись в Данков оказалась повреждена

Глава района предположил, что это может быть делом рук вандалов, и пообещал восстановить надпись

На свой страничке в Инстаграм глава Данковского района Валерий Фалеев рассказал, что кто-то повредил надпись «Данков» на въезде в город.

«Много лет на въезде в Данков со стороны Липецка стоит стела, обозначающая границы и название населённого пункта. За это время она стала любимой фотозоной для молодожёнов и гостей. Но также приходится констатировать, что с момента установки чего она только ни испытала, на ней пытались рисовать, делать надписи, и всё это – краской поярче и погуще. И вот очередное «покушение»: на днях мы, инспектируя въездные группы, обнаружили очередное повреждение одной из букв в названии города. Возможно, местные вандалы добрались до объекта на окраине города и повредили его со злым умыслом. А может это результат чьих-то неумышленных действий? Так или иначе, создана проблема и она нуждается в решении. Этой работой займётся Елецкая рекламная компания, которая к пятнице изготовит новую букву «Н», сообщил данковский глава.

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#Данков #вандализм
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Комментарии (8)

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Как гость
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SS

7 минут назад
Этих "умельцев" пособирать (а их много наберётся) и заставить улицы подметать и заборы красить.
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Баба Яга

16 минут назад
Почему позор не вандалам, коим руки поотбивать надо, а тем, кто что-то создает ?!
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Гость

27 минут назад
Вот за вандалами никто и не смотрит,видно не выгодно. А вот контроль за масками более прибыльный. Мусорные урны из оцинковки ,надпись из картона...В нужном направлении идем..
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библиотекарша ленка

28 минут назад
скорее всего это мраморный бык наступил копытом, коих наш ,,папа,, завез в наш район не перечесть
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ничего личного

45 минут назад
"Чем хуже-тем лучше".Рекламная компания сделала буквы из гипсокартона и пены,что бы чаще ремонтировать и получать деньги.Это как с дорогами.
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Суходрищев

47 минут назад
Я думаю из соломы будет надёжней
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сонный пожарник

48 минут назад
ХОРОШО хоть нас не заставили заниматься этой кропотливой работой
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Ржунемогу

50 минут назад
Имя города из гипсокартона, город метАллУргов, позор, позор просто какой то....
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