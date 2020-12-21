Въездная надпись в Данков оказалась повреждена

Глава района предположил, что это может быть делом рук вандалов, и пообещал восстановить надпись

На свой страничке в Инстаграм глава Данковского района Валерий Фалеев рассказал, что кто-то повредил надпись «Данков» на въезде в город.«Много лет на въезде в Данков со стороны Липецка стоит стела, обозначающая границы и название населённого пункта. За это время она стала любимой фотозоной для молодожёнов и гостей. Но также приходится констатировать, что с момента установки чего она только ни испытала, на ней пытались рисовать, делать надписи, и всё это – краской поярче и погуще. И вот очередное «покушение»: на днях мы, инспектируя въездные группы, обнаружили очередное повреждение одной из букв в названии города. Возможно, местные вандалы добрались до объекта на окраине города и повредили его со злым умыслом. А может это результат чьих-то неумышленных действий? Так или иначе, создана проблема и она нуждается в решении. Этой работой займётся Елецкая рекламная компания, которая к пятнице изготовит новую букву «Н», сообщил данковский глава.