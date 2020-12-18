Происшествия

37 минут назад

Пропавшая девочка могла поехать в Москву к парню по имени Мухаммед

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#пропавшие без вести
Пропавшая девочка могла поехать в Москву к парню по имени Мухаммед

Соответствующую переписку в соцсетях обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

Как уже сообщал GOROD48, правоохранительные органы ищут 15-летнюю Софью Симонову, пропавшую 16 декабря. Девочка ушла из ресторана «Мерцен» в Липецке и с тех пор находится в розыске.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на странице школьницы в Фейсбуке обнаружилась переписка с неким Мухаммедом, жителем Москвы. Девочка сообщила о своем желании приехать к нему в столицу. Из ресторана Софья отсылала голосовые сообщения своей 17-летней подруге (с одноклассниками у нее отношения не сложились), приглашая ее в ресторан, но после того, как расплатилась за ужин и ушла, больше с ней на связь не выходила.

Девочка не раз уходила из дома. В связи с этим она и ее мать посещали психолога. 16 декабря у них как раз состоялся очередной непростой разговор в кабинете специалиста. После возвращения домой школьница осталась одна. Вечером в квартиру вернулись родственники и не обнаружили подростка в доме. Возможно, квартиру Софья покинула через балкон (семья живет на первом этаже).

Следственный отдел по Советскому округу Липецка проводит доследственную проверку по факту безвестного исчезновения 15-летней девочки. Ищут ее и полицейские, имеющие обнадеживающую информацию.

Напомним, на вид девочке 15-18 лет, рост 160-165 сантиметров, у неё светло-русые волосы средней длины, светло-зелёные глаза и веснушки. Была одета в разноцветную куртку (синего, чёрного, белого цветов) и чёрную шапку. При себе имела светло-розовый рюкзак.

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#пропавшие без вести

Комментарии (11)

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НЕ ПАТРИОТ (иностранный агент)

3 минуты назад
Ау, чем-то наверно и запивала...
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Анатолий Петрович .

9 минут назад
Маразмат к, Пропавшая девочка могла поехать в Москву к парню по имени Мухаммед....как Та Варенька ?
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Аноним

10 минут назад
Класс, В 15 лет уже по ресторанам, к 18 бордели все распахнут перед ней двери!
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Ау

17 минут назад
Котлеток с пюрешкой саданула в Мерцене. И завернуло.
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Апк безопасный город

17 минут назад
В Москве найдут легко, везде камеры с распознаваниием лиц. В базу розыска грузят фото и передвижения все видны, уехала скорее всего попутками блаблакара
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Таня

18 минут назад
А потом на передачу Пусть говорят придёт ждите. Будет трындеть как её чурбаны кинул
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ничего личного

18 минут назад
Маразмат к, Могла просто поехать в Москву,чтоб там в спокойной обстановке поужинать.
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Русский

22 минуты назад
Не встречайтесь с чурками!
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Да уж

23 минуты назад
В моем детстве самый лучший психолог это был- ремень, отцовская портупея. В школах такого как сейчас беспредела не было, да и детей учили другому, были уроки труда девчонки на них готовили и шили, всевозможные кружки, каждую пятницу вечеринки до 19 00.И не к каким Мухаммедам никто бы никогда не поехал, потому что родителей слушались, боялись и уважали.!
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Маразмат к

29 минут назад
Вожможно вербовка для переброски или В Турцию в рабство или или чего-то хуже исламистам
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