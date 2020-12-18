Пропавшая девочка могла поехать в Москву к парню по имени Мухаммед

Соответствующую переписку в соцсетях обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

Как уже сообщал GOROD48, правоохранительные органы ищут 15-летнюю Софью Симонову, пропавшую 16 декабря. Девочка ушла из ресторана «Мерцен» в Липецке и с тех пор находится в розыске.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий на странице школьницы в Фейсбуке обнаружилась переписка с неким Мухаммедом, жителем Москвы. Девочка сообщила о своем желании приехать к нему в столицу. Из ресторана Софья отсылала голосовые сообщения своей 17-летней подруге (с одноклассниками у нее отношения не сложились), приглашая ее в ресторан, но после того, как расплатилась за ужин и ушла, больше с ней на связь не выходила.



Девочка не раз уходила из дома. В связи с этим она и ее мать посещали психолога. 16 декабря у них как раз состоялся очередной непростой разговор в кабинете специалиста. После возвращения домой школьница осталась одна. Вечером в квартиру вернулись родственники и не обнаружили подростка в доме. Возможно, квартиру Софья покинула через балкон (семья живет на первом этаже).



Следственный отдел по Советскому округу Липецка проводит доследственную проверку по факту безвестного исчезновения 15-летней девочки. Ищут ее и полицейские, имеющие обнадеживающую информацию.



Напомним, на вид девочке 15-18 лет, рост 160-165 сантиметров, у неё светло-русые волосы средней длины, светло-зелёные глаза и веснушки. Была одета в разноцветную куртку (синего, чёрного, белого цветов) и чёрную шапку. При себе имела светло-розовый рюкзак.



