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В Киеве протестуют предприниматели из-за ограничений по COVID-19
Пикет проводят несколько десятков граждан
В Киеве на площади Независтимости предприниматели проводят митинги против карантинных ограничений для бизнеса, введенных в связи с пандемией коронавируса COVID-19, сообщает издание "Известия" со ссылкой на телеканал «Украина 24». Акция протеста продолжается второй день.
Акция проходит мирно, на площади несколько десятков человек, они установили несколько небольших палаток и провели ночь на улице. Протестующие требуют, в частности, ввести мораторий на проверку микробизнеса до момента снятия ограничений, введенных из-за пандемии. Кроме того, они настаивают на отзыве решения о введении кассовых аппаратов
За акцией протеста наблюдают правоохранители в полном обмундировании. На близлежащих станциях метро правоохранители останавливают людей, похожих на участников протеста, и проверяют их вещи.
Накануне во время попытки предпринимателей установить большую палатку между митингующими и силовиками произошли столкновения, был применен слезоточивый газ. Митингующие забросали силовиков дымовыми шашками.
Ранее стало известно, что на Украине были продлили до 28 февраля общенациональный карантин и режим ЧС. будут закрыты школы и ВУЗы, нельзя будет проводить массовые мероприятия. Не будут работать рынки, развлекательные заведения и учреждения культуры.
Акция проходит мирно, на площади несколько десятков человек, они установили несколько небольших палаток и провели ночь на улице. Протестующие требуют, в частности, ввести мораторий на проверку микробизнеса до момента снятия ограничений, введенных из-за пандемии. Кроме того, они настаивают на отзыве решения о введении кассовых аппаратов
За акцией протеста наблюдают правоохранители в полном обмундировании. На близлежащих станциях метро правоохранители останавливают людей, похожих на участников протеста, и проверяют их вещи.
Накануне во время попытки предпринимателей установить большую палатку между митингующими и силовиками произошли столкновения, был применен слезоточивый газ. Митингующие забросали силовиков дымовыми шашками.
Ранее стало известно, что на Украине были продлили до 28 февраля общенациональный карантин и режим ЧС. будут закрыты школы и ВУЗы, нельзя будет проводить массовые мероприятия. Не будут работать рынки, развлекательные заведения и учреждения культуры.