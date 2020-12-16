Экономика
сегодня, 09:09
«Новый год в Простоквашино»: в Липецкой области заметно выросла стоимость аренды загородных домов
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Арендные ставки выросли почти на 70%.
Согласно данным одного из порталов недвижимости, перед Новым годом происходит новый всплеск интереса к аренде загородной недвижимости: как пишет Status-Media, в целом по стране спрос на посуточную аренду увеличился на 56% в категории загородной недвижимости и на 7% в сегменте квартир.
В преддверии новогодних каникул прослеживается возросший интерес к российским горнолыжным курортам, но не только. По данным на 14 декабря, значительный рост спроса на аренду загородных объектов зафиксирован в ряде регионов, в том числе в Липецкой области. Предположительно, загородные дома выбирают для празднования Нового года и проведения зимних каникул как альтернативу курортам. Арендные ставки в Липецкой области выросли почти на 70%. Вслед за спросом на арендном рынке росли показатели предложения.
А вот посуточная аренда квартир в этом году стала менее востребованной у туристов, что, очевидно, связано с неустойчивой эпидемиологической ситуацией и ограниченной работой большинства развлекательных учреждений в крупных городах.
Специалисты в сфере недвижимости уходящий год годом внутреннего туризма, и в ближайшей перспективе подобные тенденции продолжатся, включая востребованность жилья за пределами города или в небольших курортных городах.
В преддверии новогодних каникул прослеживается возросший интерес к российским горнолыжным курортам, но не только. По данным на 14 декабря, значительный рост спроса на аренду загородных объектов зафиксирован в ряде регионов, в том числе в Липецкой области. Предположительно, загородные дома выбирают для празднования Нового года и проведения зимних каникул как альтернативу курортам. Арендные ставки в Липецкой области выросли почти на 70%. Вслед за спросом на арендном рынке росли показатели предложения.
А вот посуточная аренда квартир в этом году стала менее востребованной у туристов, что, очевидно, связано с неустойчивой эпидемиологической ситуацией и ограниченной работой большинства развлекательных учреждений в крупных городах.
Специалисты в сфере недвижимости уходящий год годом внутреннего туризма, и в ближайшей перспективе подобные тенденции продолжатся, включая востребованность жилья за пределами города или в небольших курортных городах.
2 503
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07.12.2020 14:21Экономика
60+
Наталья