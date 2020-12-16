Экономика

сегодня, 09:09

«Новый год в Простоквашино»: в Липецкой области заметно выросла стоимость аренды загородных домов

2 503
#Новый год #недвижимость
1
«Новый год в Простоквашино»: в Липецкой области заметно выросла стоимость аренды загородных домов

Арендные ставки выросли почти на 70%.

Согласно данным одного из порталов недвижимости, перед Новым годом происходит новый всплеск интереса к аренде загородной недвижимости: как пишет Status-Media, в целом по стране спрос на посуточную аренду увеличился на 56% в категории загородной недвижимости и на 7% в сегменте квартир.

В преддверии новогодних каникул прослеживается возросший интерес к российским горнолыжным курортам, но не только. По данным на 14 декабря, значительный рост спроса на аренду загородных объектов зафиксирован в ряде регионов, в том числе в Липецкой области. Предположительно, загородные дома выбирают для празднования Нового года и проведения зимних каникул как альтернативу курортам. Арендные ставки в Липецкой области выросли почти на 70%. Вслед за спросом на арендном рынке росли показатели предложения.

А вот посуточная аренда квартир в этом году стала менее востребованной у туристов, что, очевидно, связано с неустойчивой эпидемиологической ситуацией и ограниченной работой большинства развлекательных учреждений в крупных городах.

Специалисты в сфере недвижимости уходящий год годом внутреннего туризма, и в ближайшей перспективе подобные тенденции продолжатся, включая востребованность жилья за пределами города или в небольших курортных городах.
2 503
#Новый год #недвижимость
1

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

60+

9 минут назад
Давно пара валить из городов в деревни а лучше на хутора . Территория большая надо строить дороги и хутора чтобы всё было заселено .
ответить

Наталья

21 минуту назад
Да эти дорожания каждый год.к концу года цены вырастают ,как грибы буквально на все!!!
ответить

Еще в рубрике

Квадратный метр жилья в Липецкой области подорожает примерно на 2 тысячи рублей
#жильё #строительство
4
Квадратный метр жилья в Липецкой области подорожает примерно на 2 тысячи рублей

11.12.2020 13:44

Экономика
Квадратный метр «первички» оказался дороже вторичного жилья
#недвижимость
13
Квадратный метр «первички» оказался дороже вторичного жилья

10.12.2020 15:06

Экономика
Больше четверти липчан оставались в теневом секторе
#теневая экономика
18
Больше четверти липчан оставались в теневом секторе

07.12.2020 14:21

Экономика
Липчанам вернули 1,9 миллиарда рублей в виде налоговых вычетов
#налоги
Липчанам вернули 1,9 миллиарда рублей в виде налоговых вычетов

02.12.2020 14:40

Экономика
В товарную цепочку сельхозкооперации включены 115 тысяч личных подворий
#кооперация
13
В товарную цепочку сельхозкооперации включены 115 тысяч личных подворий

27.11.2020 13:19

Общество
Липецким медикам на стимулирующие выплаты выделили более 617 миллионов рублей
#бюджет #медики
8
Липецким медикам на стимулирующие выплаты выделили более 617 миллионов рублей

23.11.2020 10:26

Общество