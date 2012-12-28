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В «Тойоте» 56-летнего ельчанина нашли 2150 пачек немаркированных сигарет
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7 минут назад

В «Тойоте» 56-летнего ельчанина нашли 2150 пачек немаркированных сигарет

Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.

В Ельце возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего индивидуального предпринимателя по части пятой статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

«6 ноября прошлого года подозреваемый на автомобиле «Toyota» был остановлен полицейскими. В багажнике машины было обнаружено и изъято 2150 пачек немаркированных табачных изделий различных наименований, которые он незаконно приобрёл и хранил с целью сбыта», — сообщает ОМВД России по городу Ельцу.

Теперь мужчине грозит до трёх лет лишения свободы со штрафом до 120 тысяч рублей.
торговля
сигареты
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