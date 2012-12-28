Новые способы обмана: мошенники просят обновить электронный дневник и восстановить доступ к банковским картам
Сегодня в Липецке: самые высокие зарплаты марта, начальство бесит в зумерах безответственность и разгильдяйство
Липецкая вечЁрка: автомобиль на заборе, новые уловки мошенников, и когда горожане пойдут в баню
61-летняя ельчанка хотела купить иномарку и перевела мошенникам почти четыре миллиона рублей
Губернатор и депутат Госдумы рассказали, как Липецкая область попала в пилотный проект особого порядка ОГЭ
На 20-летнего и 21-летнего угонщиков устроили засаду: украденные машины они собирались сдать на металлолом
Происшествия
37
7 минут назад
В «Тойоте» 56-летнего ельчанина нашли 2150 пачек немаркированных сигарет
Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.
«6 ноября прошлого года подозреваемый на автомобиле «Toyota» был остановлен полицейскими. В багажнике машины было обнаружено и изъято 2150 пачек немаркированных табачных изделий различных наименований, которые он незаконно приобрёл и хранил с целью сбыта», — сообщает ОМВД России по городу Ельцу.
Теперь мужчине грозит до трёх лет лишения свободы со штрафом до 120 тысяч рублей.
0
0
0
0
0
Комментарии