В «Тойоте» 56-летнего ельчанина нашли 2150 пачек немаркированных сигарет

Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.

В Ельце возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего индивидуального предпринимателя по части пятой статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».«6 ноября прошлого года подозреваемый на автомобиле «Toyota» был остановлен полицейскими. В багажнике машины было обнаружено и изъято 2150 пачек немаркированных табачных изделий различных наименований, которые он незаконно приобрёл и хранил с целью сбыта», — сообщает ОМВД России по городу Ельцу.Теперь мужчине грозит до трёх лет лишения свободы со штрафом до 120 тысяч рублей.