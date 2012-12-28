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275
42 минуты назад
3

21-летний липчанин хотел купить два «Айфона» и лишился 329 000 рублей

А 58-летняя жительница Лебедяни пообщалась с «сотрудником банка» и перевела на «безопасный счёт» 119 000 рублей.

18 марта в полицию обратился 21-летний парень, который хотел купить через сайт два смартфона «Apple iPhone 16», но нарвался на мошенников.

— Липчанин лишился 329 000 рублей, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

21-летняя девушка перевела на «безопасный счёт» 74 000 рублей.

67-летней женщине мошенники звонили от имени управляющей компании, «Росфинмониторинга» и ФСБ. Под предлогом защиты средство от несанкционированных списаний они убедили женщину установить вредоносное приложение — в результате она лишилась 400 000 рублей.

50-летней женщине с 15 по 17 марта в Telegram звонил «сотрудник ФСБ». По его указанию она перевела мошенникам 735 000 рублей.

58-летняя жительница Лебедяни пообщалась с «сотрудником банка» и через два банковских приложения перевела на «безопасный счёт» 119 000 рублей.

А 42-летняя липчанка под предлогом защиты от несанкционированных списаний перевела на «безопасный счёт» 68 000 рублей.
мошенничество
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Комментарии (3)

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Сначала новые
НН
4 минуты назад
Цифровизация в полном разгаре!!
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Мужик с Липецка
18 минут назад
За двумя зайцами погонишься - без айфона и без денег останешься...
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zzloyzz
37 минут назад
Пора это рассказывать в юмористической форме на местном телевидении.
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