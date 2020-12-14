Общество

28 минут назад

В Липецке 26 камер будут фиксировать выезды на «встречку» и полосы для общественного транспорта

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#штраф #камеры видеофиксации
В Липецке 26 камер будут фиксировать выезды на «встречку» и полосы для общественного транспорта

Еще по две новые камеры установлены в Ельце и Грязях.

30 новых комплексов фотовидеофиксации «Вокорд-Трафик Р» начали работать в Липецкой области, сообщили GOROD48 в Управлении дорог и транспорта Липецкой области.

Эти комплексы будут измерять скорость движения транспортных средств, а также фиксировать выезды на полосы встречного движения и полосы, предназначенную для проезда общественного транспорта.

Каждое зафиксированное нарушение, как и ранее, будет проверяться специалистами Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП). В случае отсутствия знаков, разметки, или заснеженной дороги нарушения будут трактоваться в пользу водителей.

Комплексы «Вокорд-Трафик Р» находятся на балансе ОКУ «Дорожное агентство  Липецкой области». Штрафы, которые будут выписаны автомобилистам, поступают в региональный дорожный фонд.

Новые комплексы установлены по следующим адресам:

Липецкая область, г. Грязи, ул. 2-я Чапаева, д. 21;

Липецкая область, г. Грязи, ул. Советская, д. 92;

Липецкая область, г. Елец, ул. Задонская, д. 78;

Липецкая область, г. Елец, ул. Героев д. 1а; 

г. Липецк, пр-т Победы, д. 103; 

г. Липецк, Елецкое шоссе, стр. 1; 

г. Липецк, ул. Катукова, д. 30; 

г. Липецк, ул. Студеновская, д. 201; 

г. Липецк, Елецкое шоссе, стр. 1;

г. Липецк, ул. Московская, д. 79 (в сторону ул. Катукова); 

г. Липецк, ул. Студеновская, д. 201; 

г. Липецк, пр-т Победы, д. 124; 

г. Липецк, ул. Студеновская, д. 9; 

г. Липецк, ул. Катукова, д. 27А;

г. Липецк, Товарный проезд, мост (в сторону ул. Опытная) 

г. Липецк, Товарный проезд, мост (в сторону ул. Московская) 

г. Липецк, ул. Гагарина, д. 1106; 

г. Липецк, ул. Гагарина, д. 125/1; 

г. Липецк, ул. Ленина, д. 42; 

г. Липецк, пр-т Мира, д. 11;

г. Липецк, ул. Московская, д. 79 (в сторону ул. Вермишева); 

г. Липецк, ул. Кузнечная, д. 10; 

г. Липецк, пр-т Мира, д. 18; 

г. Липецк, пер. Кузнечный, д. 20; 

г. Липецк, ул. Советская, д. 66;

г. Липецк, Петровский мост (в сторону пл. Революции); 

г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 14; 

г. Липецк, мост на ул. Терешковой; 

г. Липецк, ул. Металлургов (мост АЗТП); 

г. Липецк, Петровский мост (в сторону пл. Мира).
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#штраф #камеры видеофиксации

Комментарии (5)

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Инспектор

52 секунды назад
А где у нас выделенные полосы для общественного транспорта??? Или снова деньги "освоили" под благим видом и на этом "закончили"???
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Система 48-

5 минут назад
автоледи, тебя в первую очередь
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Система 48-

6 минут назад
А где у нас по Гагарина дом1106?
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автоледи

14 минут назад
Ну наконец то,хорошо бы и за СТОП-линию фиксировать нарушителей.
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житель

16 минут назад
Вы сначала на Советской очистите правою полосу от машин,чтоб там ОТ двигался.
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