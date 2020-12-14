Общество
28 минут назад
В Липецке 26 камер будут фиксировать выезды на «встречку» и полосы для общественного транспорта
Еще по две новые камеры установлены в Ельце и Грязях.
30 новых комплексов фотовидеофиксации «Вокорд-Трафик Р» начали работать в Липецкой области, сообщили GOROD48 в Управлении дорог и транспорта Липецкой области.
Эти комплексы будут измерять скорость движения транспортных средств, а также фиксировать выезды на полосы встречного движения и полосы, предназначенную для проезда общественного транспорта.
Каждое зафиксированное нарушение, как и ранее, будет проверяться специалистами Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП). В случае отсутствия знаков, разметки, или заснеженной дороги нарушения будут трактоваться в пользу водителей.
Комплексы «Вокорд-Трафик Р» находятся на балансе ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области». Штрафы, которые будут выписаны автомобилистам, поступают в региональный дорожный фонд.
Новые комплексы установлены по следующим адресам:
Липецкая область, г. Грязи, ул. 2-я Чапаева, д. 21;
Липецкая область, г. Грязи, ул. Советская, д. 92;
Липецкая область, г. Елец, ул. Задонская, д. 78;
Липецкая область, г. Елец, ул. Героев д. 1а;
г. Липецк, пр-т Победы, д. 103;
г. Липецк, Елецкое шоссе, стр. 1;
г. Липецк, ул. Катукова, д. 30;
г. Липецк, ул. Студеновская, д. 201;
г. Липецк, Елецкое шоссе, стр. 1;
г. Липецк, ул. Московская, д. 79 (в сторону ул. Катукова);
г. Липецк, ул. Студеновская, д. 201;
г. Липецк, пр-т Победы, д. 124;
г. Липецк, ул. Студеновская, д. 9;
г. Липецк, ул. Катукова, д. 27А;
г. Липецк, Товарный проезд, мост (в сторону ул. Опытная)
г. Липецк, Товарный проезд, мост (в сторону ул. Московская)
г. Липецк, ул. Гагарина, д. 1106;
г. Липецк, ул. Гагарина, д. 125/1;
г. Липецк, ул. Ленина, д. 42;
г. Липецк, пр-т Мира, д. 11;
г. Липецк, ул. Московская, д. 79 (в сторону ул. Вермишева);
г. Липецк, ул. Кузнечная, д. 10;
г. Липецк, пр-т Мира, д. 18;
г. Липецк, пер. Кузнечный, д. 20;
г. Липецк, ул. Советская, д. 66;
г. Липецк, Петровский мост (в сторону пл. Революции);
г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 14;
г. Липецк, мост на ул. Терешковой;
г. Липецк, ул. Металлургов (мост АЗТП);
г. Липецк, Петровский мост (в сторону пл. Мира).
Эти комплексы будут измерять скорость движения транспортных средств, а также фиксировать выезды на полосы встречного движения и полосы, предназначенную для проезда общественного транспорта.
Каждое зафиксированное нарушение, как и ранее, будет проверяться специалистами Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП). В случае отсутствия знаков, разметки, или заснеженной дороги нарушения будут трактоваться в пользу водителей.
Комплексы «Вокорд-Трафик Р» находятся на балансе ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области». Штрафы, которые будут выписаны автомобилистам, поступают в региональный дорожный фонд.
Новые комплексы установлены по следующим адресам:
Липецкая область, г. Грязи, ул. 2-я Чапаева, д. 21;
Липецкая область, г. Грязи, ул. Советская, д. 92;
Липецкая область, г. Елец, ул. Задонская, д. 78;
Липецкая область, г. Елец, ул. Героев д. 1а;
г. Липецк, пр-т Победы, д. 103;
г. Липецк, Елецкое шоссе, стр. 1;
г. Липецк, ул. Катукова, д. 30;
г. Липецк, ул. Студеновская, д. 201;
г. Липецк, Елецкое шоссе, стр. 1;
г. Липецк, ул. Московская, д. 79 (в сторону ул. Катукова);
г. Липецк, ул. Студеновская, д. 201;
г. Липецк, пр-т Победы, д. 124;
г. Липецк, ул. Студеновская, д. 9;
г. Липецк, ул. Катукова, д. 27А;
г. Липецк, Товарный проезд, мост (в сторону ул. Опытная)
г. Липецк, Товарный проезд, мост (в сторону ул. Московская)
г. Липецк, ул. Гагарина, д. 1106;
г. Липецк, ул. Гагарина, д. 125/1;
г. Липецк, ул. Ленина, д. 42;
г. Липецк, пр-т Мира, д. 11;
г. Липецк, ул. Московская, д. 79 (в сторону ул. Вермишева);
г. Липецк, ул. Кузнечная, д. 10;
г. Липецк, пр-т Мира, д. 18;
г. Липецк, пер. Кузнечный, д. 20;
г. Липецк, ул. Советская, д. 66;
г. Липецк, Петровский мост (в сторону пл. Революции);
г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 14;
г. Липецк, мост на ул. Терешковой;
г. Липецк, ул. Металлургов (мост АЗТП);
г. Липецк, Петровский мост (в сторону пл. Мира).
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