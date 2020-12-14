Общество

сегодня, 11:15

На дистанционное обучение в Липецкой области перевели 4,7 тысячи школьников

1 700
#школа #детский сад #карантин
1
На дистанционное обучение в Липецкой области перевели 4,7 тысячи школьников

Полностью закрыты 6 школ и 5 детских садов.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 14 декабря в Липецкой области полностью закрыты на карантин по ОРВИ 6 школ: по две школы в Становлянском и Чаплыгинском районах, по одной - в Хлевенском и Грязинском районах. В общей сложности в них учатся 1423 учеников.

Из-за коронавируса перевели на дистационку один класс в Чаплыгинском районе. В нём учатся 20 детей.

Кроме того, на частичном карантине 151 класс в 40 школах, в общей сложности в этих классах перевели на дистанционное обучение 3279 учеников.

На карантин закрыты 5 детских садов: по одному садику в Ельце, Елецком, Краснинском, Задонском и Чаплыгинском районах.
1 700
#школа #детский сад #карантин
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Макс

27 минут назад
Дистанционно можно учиться и работать через интернет с ноутбуком и LiteManager вместе. Безопасно.
ответить

Еще в рубрике

Генпрокуратура поручила проверить цены в липецких магазинах
#проверка #магазин #цена
Генпрокуратура поручила проверить цены в липецких магазинах

9 минут назад

Общество
Прокурор области вступился за инвалида Великой Отечественной войны
#75-летие Победы
Прокурор области вступился за инвалида Великой Отечественной войны

27 минут назад

Общество
Липецкий форум соберет молодежь из четырех городов
#молодежь #форум
1
Липецкий форум соберет молодежь из четырех городов

29 минут назад

Общество
Содержание депутатов в городах и селах различается почти в 250 раз
#оплата #депутат
14
Содержание депутатов в городах и селах различается почти в 250 раз

52 минуты назад

Общество
В 27 домах до сих пор проблемы с отоплением
#отопление #:R
12
В 27 домах до сих пор проблемы с отоплением

сегодня, 11:01

Общество
Пять лесхозов Липецкой области завершили заготовку деревьев к Новому году
#ёлка #Новый год
3
Пять лесхозов Липецкой области завершили заготовку деревьев к Новому году

сегодня, 10:57

Общество