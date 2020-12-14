На дистанционное обучение в Липецкой области перевели 4,7 тысячи школьников

Полностью закрыты 6 школ и 5 детских садов.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 14 декабря в Липецкой области полностью закрыты на карантин по ОРВИ 6 школ: по две школы в Становлянском и Чаплыгинском районах, по одной - в Хлевенском и Грязинском районах. В общей сложности в них учатся 1423 учеников.



Из-за коронавируса перевели на дистационку один класс в Чаплыгинском районе. В нём учатся 20 детей.



Кроме того, на частичном карантине 151 класс в 40 школах, в общей сложности в этих классах перевели на дистанционное обучение 3279 учеников.



На карантин закрыты 5 детских садов: по одному садику в Ельце, Елецком, Краснинском, Задонском и Чаплыгинском районах.