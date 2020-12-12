Общество

56 минут назад

Спасатели залили катки в шести районах Липецкой области

8 492
#каток #УГПСС
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Спасатели залили катки в шести районах Липецкой области

Катки заливают, чтобы дети не играли на льду на водоёмах.

Ежегодно спасатели Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области заливают более ста ледовых арен для жителей области. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГПСС, на сегодняшний день катки залиты в Елецком, Становлянском, Измалковском, Лебедянском, Добринском, Добровском районах.

- Для того, чтобы дети не играли на неокрепшем льду и не подвергали себя опасности, пожарные-спасатели Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области совместно с главами администраций районов и сельских поселений оборудуют и заливают катки, где ребята постоянно находятся под присмотром взрослых, - отметили в Управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области. .
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#каток #УГПСС
1

Комментарии (8)

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Skrip

3 минуты назад
дед, Вода второстепенный аргумент.Доступ к источнику первостепенно
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дед

5 минут назад
Деду, слышу милок,слышу.
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Валентина

5 минут назад
На 23 районе, лет 20 стоит хоккейная коробка, уже вся развалилась, и сквозь асфальт трава растет, ни разу не озаботились сделать для детей каток, болтавня и показательные статейки.
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бабка

7 минут назад
дед, Сейчас народ настолько ленивый стал,что обоснует любую тупость.
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дед

9 минут назад
Skrip, Гаджеты по 30-40 косарей не дорого покупать,а за воду дорого платить.
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Деду

12 минут назад
Слышь старый, так ты сам в интернете сидишь , комменты пишешь, пока стиралка крутится
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Skrip

16 минут назад
дед, я В СССР мог спокойно спуститься в подвал и подключить шланг к крану водоснабжения и залить каток.А нынче везде замки,пломбы .Прибавь ко всему оплату за воду.Пусть даже не очень дорого обойдется,надо собрание собственников организовать истребовать от них высочайшее одобрение.И прочее прочее прочее
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дед

39 минут назад
В СССР пожарные не заливали катки,это делали дети и их родители,практически в каждом дворе.Сейчас дети не хотят заниматься катками,они хотят быть блогерами,да и у родителей дел по горло,один инстаграм сколько времени отнимает,хорошо,что стиралки автоматы и мультиварки придумали,а то бы бедные зашились.
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