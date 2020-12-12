Общество
56 минут назад
Спасатели залили катки в шести районах Липецкой области
Катки заливают, чтобы дети не играли на льду на водоёмах.
Ежегодно спасатели Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области заливают более ста ледовых арен для жителей области. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГПСС, на сегодняшний день катки залиты в Елецком, Становлянском, Измалковском, Лебедянском, Добринском, Добровском районах.
- Для того, чтобы дети не играли на неокрепшем льду и не подвергали себя опасности, пожарные-спасатели Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области совместно с главами администраций районов и сельских поселений оборудуют и заливают катки, где ребята постоянно находятся под присмотром взрослых, - отметили в Управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области. .
- Для того, чтобы дети не играли на неокрепшем льду и не подвергали себя опасности, пожарные-спасатели Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области совместно с главами администраций районов и сельских поселений оборудуют и заливают катки, где ребята постоянно находятся под присмотром взрослых, - отметили в Управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области. .
Skrip
дед
Валентина
бабка
дед
Деду
Skrip
дед