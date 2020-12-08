Общество

7 минут назад

Символ «Елецкого» никому не нужен

96
#банкрот #ЛИК #торги
Символ «Елецкого» никому не нужен

Большинство выставленных на торги активов разорившейся «Липецкой ипотечной корпорации» нашли новых владельцев.

Конкурсный управляющий обанкротившейся «Липецкой ипотечной корпорации» отчитался об итогах торгов на активы разорившегося застройщика.

На электронный аукцион было выставлено 12 лотов — от промышленного оборудования до гаражей на «Университетском» - большинство из них удалось сбыть с молотка. У обанкроченного «ЛИКа» выкупили гаражи на «Университетском», квартиры в Ельце, экскаватор, башенный кран и систему освещения строительной площадки Матырского карьера. Невостребованными оказались нежилое здание в 3,5 тысячи квадратных метров с правами на землю на улице Подгоренской, времянка с водонапорной башней, экскаватор с разбитой кабиной и придорожная световая стела «Елецкий». На эту недвижимость и имущество не поступило ни одной заявки от покупателей.

В конце августа 2019 года суд признал «ЛИК» банкротом. Банкротство «Липецкой ипотечной корпорации» в ноябре 2018 года инициировало ООО «Липецк-Гидромеханизация». К концу 2018 года основным кредитором выступило ПАО «Орелстрой», которое перекупило право требования за 3 621 002 рубля. Эта компания взялась достраивать дома липецких дольщиков микрорайона «Елецкий», где начинал строительство «ЛИК».

В дело о банкротстве «ЛИК» вступили свыше 200 кредиторов. Большая часть из них — дольщики или индивидуальные предприниматели, редко их требования к «ЛИК» превышают 1,5 млн рублей. Куда большие суммы с компании-банкрота хотят взыскать организации. Сумма претензий к ипотечной корпорации составляет около миллиарда рублей.

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#банкрот #ЛИК #торги

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