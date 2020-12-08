Общество

2 минуты назад

Доброе утро, Липецк!

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#доброе утро
Доброе утро, Липецк!

Сегодня вторник, 8 декабря. В Липецке сегодня будут слушать спор о земле в Нижнем парке, а жюри конкурса «Вкусы России» подведет итоги голосования – станет известно, будет ли липецкий сыр победителем.

Погода

Синоптики регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 8 декабря прогнозируют в Липецке переменную облачность, без осадков. Температура днем ожидается от 4 до 6 градусов мороза.

Дороги

Водители, обратите внимание: сквозное движений по улице Кузнечной ограничено.

На улице Стаханова завершён перенос пешеходного перехода и обустройство тротуара, нанесено 35 квадратных метров шумовых полос, установлено 17 дорожных знаков и 18 световозвращателей. На улице Студёновской появились направляющие островки и светофорный объект, который будет разграничивать потоки машин, кроме того, специалисты смонтировали 30 дорожных знаков и в ближайшее время приступят к нанесению разметки. На улицах Краснозаводской, Кривенкова и Меркулова нанесли шумовые полосы, смонтировали световозвращатели и дорожные знаки, скоро установят дорожное ограждение.

Бутерброды – это не скучно

Доказывает своим примером блогер Виктория: смотрите, какие красивые и оригинальные бутерброды у нее получились.



Земля в Нижнем парке

В арбитражном суде Липецкой области сегодня будет заседание по иску администрации кафе «Фауст» к экологам. Владельцы общепита требуют перенести границы особо охраняемой природной территории участка, на котором располагается кафе «Фауст». Бизнес после длительной аренды земли хочет получить ее в свою собственность.

Эстафета по классику

Липецкая областная научная библиотека продолжает марафон «Достоевский вслух. Читаем «Братьев Карамазовых» (16+). В следующем году празднуют 200-летие со дня рождения писателя и 145-летие издание романа классика русской литературы. Для участия в эстафете нужно снять видеоролик, в котором вы читаете отрывок из «Братьев Карамазовых». И загрузить его в соцсети. Максимальная продолжительность видеоролика – не более 3 минут. Качество видеороликов должно быть высоким. Приветствуются артистизм, речевое мастерство.

Вкусная премия

8 декабря в 11:00 будут объявлены победители первого национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» во всех номинациях. Липецкую область на вкусном конкурсе представляли три бренда – частные сыроварни. Всего на «Вкусы России» было заявлено 509 брендов из 79 регионов страны. Миссия конкурса — познакомить потребителей с многообразием вкусов России и показать потенциал развития региональных брендов продуктов питания.

Дистанционка

Сегодня в школу не пойдут ученики 35 классов из 19 школ Липецка, или 937 детей. По последним данным, ОРВИ болеют 6,2% школьников (3 571 ребёнок) и 7% учителей (213 человек). Школьники продолжают дома осваивать программу и получают задания и консультации от педагогов в онлайн-формате.

Праздничный hademade

Помните, как в детстве мы вырезали снежинки из старых открыток и собирали цепочки гирлянд под Новый год для украшения групп в детских садах и школьных классов. Конечно, сегодня всю эту красоту можно купить в соседнем магазине. Но, согласитесь, куда приятнее и веселее создавать украшения своими руками. Для взрослых – это экономия средств, а для малышей – развитие мелкой моторики и мышления. Для всех – отличный вариант веселого семейного досуга. Держите идеи!





9
#доброе утро

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