Спорт
14 минут назад
Липецкие волейболистки победили «Уралочку» без Карполя
COVID-19 нам помогает: липчанки победили вторую команду, только что вернувшуюся из карантина.
Липецкие волейболистки сегодня в спортивном комплексе «Атлант» победили екатеринбургскую «Уралочку» - 3:1.
И вновь на руку нашей команде оказалась… пандемия COVID-19. На прошлой неделе «Липецк» уже побеждал «Локомотив» из Калининградской области, который неделю находился на карантине из-за коронавирус и был лишен возможности полноценно готовиться к матчу. Сегодня история повторилась, с той лишь разницей, что «Уралочка» была лишена возможности тренироваться целых две недели и в Липецке, по сути, попала с корабля на бал.
Целая группа игроков екатеринбургского клуба вынуждена была остаться дома, включая 20-летнюю нападающую сборной Кубы Аиламу. А самой главной потерей стала Ксения Парубец, ранее признававшаяся MVP Суперлиги, становившаяся лучшим бомбардиром чемпионата России. На одной из тренировок волейболистка получила серьёзную травму – разрыв передних крестообразных связок. Теперь её ждёт операция и лечение, минимум, на полгода.
Не приехал в Липецк и патриарх отечественного волейбола Николай Карполь, который и в 82 года продолжает оставаться главным тренером «Уралочки». В его отсутствие командой руководил внук 31-летний Михаил Карполь.
Растренированные гостьи оказали посильное сопротивление в Липецке в первую очередь за счет высокого класса оставшихся в строю волейболисток, но, тем не менее, преимущество было на стороне хозяек. В первом сете при счёте 15:15 липчанки взяли три розыгрыша подряд, после чего Карполю-младшему пришлось брать тайм-аут. Не помогло – в следующем розыгрыше украинка Светлана Дорсман заблокировала атаку «Уралочки», а Ирина Сазонова подала навылет и преимущество хозяек выросло уже до пяти очков – 20:15. Этот рывок и оказался решающим, первый сет липчанки выиграли – 25:19.
Во второй партии наша команда была сильнее – 25:16 и с высоты двух выигранных отрезков позволила себе немного расслабиться в третьем, который выиграла «Уралочка» - 25:11.
Более того, уральские девушки были близко к тому, чтобы перевести игру на тай-брейк. При казалось бы спокойном счёте 22:19 в пользу липчанок неожиданно промазали в атаках лучшие игроки липецкой команды Ирина Сазонова и Валерия Горбунова, счёт сократился до минимума – 22:21. Тем не менее, «Липецк» сумел добиться двойного матч-бола – 24:22, один из которых «Уралочка» отыграла, но точку в матче поставил прямой, как гвоздь, удар Сазоновой – 25:23 и 3:1 по итогам поединка.
Сазонова стала самой результативной в составах обеих команд, набрав 23 очка. Горбунова принесла липецкой команде 17 баллов, а Владислава Коржова – 17.
- Сегодня мы сделали всё, что могли, - сказал после игры Карполь-младший, - Но «Липецк» был сильнее и это объективно. Ведь у нас играли восемь волейболисток, которые после двухнедельной вынужденной паузы тренировались только три дня. За такой срок просто невозможно восстановить форму! Плюс, потеря Парубец заставляет нас кардинально перестраивать игру: меняются комбинации, темп игры, приём…
Главный тренер липчанок Андрей Смирнов тоже упомянул травмированную Парубец, но заявил, что её отсутствие мешало … и «Липецку».
- Мы прекрасно знаем, как действует «Уралочка» с Ксенией, ведь это ей ключевой игрок. А вот как они будут играть без Парубец было загадкой. Поэтому нам пришлось притираться к соперницам. Но девчонки – молодцы, игрой я доволен.
Одержав три победы подряд, «Липецк» поднялся уже на 5-е место в чемпионате – рекорд нынешнего сезона.
Отметим, что Смирнов и Ко уже побеждали в этом сезоне «Уралочку» в 1-м туре на её площадке в 1-м туре со счётом – 3:2, когда действиями соперниц руководил сам Карполь . Но результат того матча был аннулирован из-за того, что у «Липецка» оказалась неправильно заявлена связующая сборной Азербайджана Кристина Ягупова. Этот матч будет переигран 16 декабря.
И вновь на руку нашей команде оказалась… пандемия COVID-19. На прошлой неделе «Липецк» уже побеждал «Локомотив» из Калининградской области, который неделю находился на карантине из-за коронавирус и был лишен возможности полноценно готовиться к матчу. Сегодня история повторилась, с той лишь разницей, что «Уралочка» была лишена возможности тренироваться целых две недели и в Липецке, по сути, попала с корабля на бал.
Целая группа игроков екатеринбургского клуба вынуждена была остаться дома, включая 20-летнюю нападающую сборной Кубы Аиламу. А самой главной потерей стала Ксения Парубец, ранее признававшаяся MVP Суперлиги, становившаяся лучшим бомбардиром чемпионата России. На одной из тренировок волейболистка получила серьёзную травму – разрыв передних крестообразных связок. Теперь её ждёт операция и лечение, минимум, на полгода.
Не приехал в Липецк и патриарх отечественного волейбола Николай Карполь, который и в 82 года продолжает оставаться главным тренером «Уралочки». В его отсутствие командой руководил внук 31-летний Михаил Карполь.
Растренированные гостьи оказали посильное сопротивление в Липецке в первую очередь за счет высокого класса оставшихся в строю волейболисток, но, тем не менее, преимущество было на стороне хозяек. В первом сете при счёте 15:15 липчанки взяли три розыгрыша подряд, после чего Карполю-младшему пришлось брать тайм-аут. Не помогло – в следующем розыгрыше украинка Светлана Дорсман заблокировала атаку «Уралочки», а Ирина Сазонова подала навылет и преимущество хозяек выросло уже до пяти очков – 20:15. Этот рывок и оказался решающим, первый сет липчанки выиграли – 25:19.
Во второй партии наша команда была сильнее – 25:16 и с высоты двух выигранных отрезков позволила себе немного расслабиться в третьем, который выиграла «Уралочка» - 25:11.
Более того, уральские девушки были близко к тому, чтобы перевести игру на тай-брейк. При казалось бы спокойном счёте 22:19 в пользу липчанок неожиданно промазали в атаках лучшие игроки липецкой команды Ирина Сазонова и Валерия Горбунова, счёт сократился до минимума – 22:21. Тем не менее, «Липецк» сумел добиться двойного матч-бола – 24:22, один из которых «Уралочка» отыграла, но точку в матче поставил прямой, как гвоздь, удар Сазоновой – 25:23 и 3:1 по итогам поединка.
Сазонова стала самой результативной в составах обеих команд, набрав 23 очка. Горбунова принесла липецкой команде 17 баллов, а Владислава Коржова – 17.
- Сегодня мы сделали всё, что могли, - сказал после игры Карполь-младший, - Но «Липецк» был сильнее и это объективно. Ведь у нас играли восемь волейболисток, которые после двухнедельной вынужденной паузы тренировались только три дня. За такой срок просто невозможно восстановить форму! Плюс, потеря Парубец заставляет нас кардинально перестраивать игру: меняются комбинации, темп игры, приём…
Главный тренер липчанок Андрей Смирнов тоже упомянул травмированную Парубец, но заявил, что её отсутствие мешало … и «Липецку».
- Мы прекрасно знаем, как действует «Уралочка» с Ксенией, ведь это ей ключевой игрок. А вот как они будут играть без Парубец было загадкой. Поэтому нам пришлось притираться к соперницам. Но девчонки – молодцы, игрой я доволен.
Одержав три победы подряд, «Липецк» поднялся уже на 5-е место в чемпионате – рекорд нынешнего сезона.
Отметим, что Смирнов и Ко уже побеждали в этом сезоне «Уралочку» в 1-м туре на её площадке в 1-м туре со счётом – 3:2, когда действиями соперниц руководил сам Карполь . Но результат того матча был аннулирован из-за того, что у «Липецка» оказалась неправильно заявлена связующая сборной Азербайджана Кристина Ягупова. Этот матч будет переигран 16 декабря.