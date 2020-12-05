Мужчина погиб в пожаре в Липецке

В Липецкой области горели частные дома. В огне пострадали два человека, один погиб.

Около 10 утра в службу 112 поступил сигнал о пожаре на улице Рабочей в Ивановке в Елецком районе. Огонь охватил частный дом. В пожаре пострадали два человека.



Примерно в 12:00 на улице Орловской в Липецке загорелся двухэтажный коттедж. В огне погиб один человек. Площадь пожара составила шесть квадратных метров.



Около 15:30 на пульт пожарных поступило сообщение о возгорании его одного частного дома. Пламя объяло здание на улице Куйбышева в Грязях.



- Никто не пострадал, возгорание ликвидировано, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.