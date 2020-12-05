Без африканца у липецкого мини-футбольного клуба «крокодил не ловится и не растёт кокос»

В отсутствие дисквалифицированного Яннина липчане сегодня проиграли дебютанту Высшей лиги, пропустив во втором тайме 4 мяча за 4 минуты.

Липецкий мини-футбольный клуб сегодня потерпел домашнее поражение от «Спартака-Донецк», представляющего Ростовскую область – 4:5.

В наших прошлых публикациях про мини-футбол мы не раз отмечали, что игра «Липецка» держится в основном на темнокожем «легионере» из Кот-д`Ивуара Яннике Сомплей Джилеру, являющемся к тому же лучшим бомбардиром команды – 10 годов в 10-ти матчах . Однако в прошлом туре в Уфе африканец заработал удаление и сегодняшний матч пропускал. В итоге Липецк потерпел поражение. Первый тайм липчане ещё сумели завершить в свою пользу – 2:1, но после перерыва пропустили 4 (!) мяча кряду, так что преимущество спартаковцев по ходу матча доходило до трёх мячей.

Сегодня у липчан не играл и Артём Зайцев, но и у «Спартака-Донецк» имелись свои потери: отсутствовал «мозг команды» Дмитрий Матыцин, без которого гости по сути потратили целый тайм на поиск своей игры. К слову, команда из Ростовской области не стремиться раздувать собственный штат: в её заявке числятся всего 12 полевых футболистов. Для сравнения у Липецка только руководителей заявлено аж 8 человек.

Липчанам посчастливилось открыть счёт на 7-й минуте. Денис Гуляйкин сместился в центр и точно послал мяч в нижний угол ворот. Однако, спустя всего минуту с небольшим, равенство на табло было восстановлено. Гостям удалось пройти липецкую защиту с помощью простейшего розыгрыша аута: быстрый пас и удар в одно касание Богдана Свиридова – 1:1.

Следующего гола пришлось ждать десять минут, но мяч получился на загляденье. Липчане подари угловой и Джабраил Алханов, не дав мячу опуститься на паркет, с лету в одно касание буквально «прошил» вратаря гостей. Мяч пролетел между ног у опешившего вратаря – 2:1.

Во втором тайме точно таких же голов – забитых с лёту после навесов с углового мы увидели ещё два и оба забили гости. Но сначала «Спартак-Донецк» сразу после перерыва забрал инициативу в свои руки/ноги. До поры липчанам везло. Так, после размашистой комбинации Артём Золотухин бил наверняка, но угодил в штангу.

Липецк продолжал жаться к своим воротам и это сыграло с ним злую шутку. Всего через полминуты Свиридов забил свой второй мяч в стиле Алханова – в одно касание после наброса с углового. Разница лишь в том, что мяч вонзился прямо в нижний угол ворот Никиты Евтушенко и счёт стал – 2:2.

На 38-й минуте гости вышли вперёд. Совершенно забытый липецкой защитой Анатолий Тупилко после диагонального паса со своей половины площадки низом в одно касание отправил мяч в дальний угол – 3:2.

Вскоре у липчан получил травму Евтушенко и место в воротах занял Леон Геджуа, однако ему недолго пришлось оставаться «сухим». Виктор Станенко после углового эффектно вогнал четвёртый мяч в дальний угол – 4:2.

Главный тренер липчан Ринат Мусалов сразу взял тайм-аут, чтобы привести подопечных в чувство, но не сильно и помогло. Едва команды вернулись на площадку спартаковцы провели новую голевую атаку: Золотухин набросил мяч на дальнюю штангу, где Свиридов в воздухе поймал снаряд на ногу и сделал счёт – 5:2. Имеющий украинский паспорт Артём Свиридов таким образом оформил хет-трик и укрепился в статусе лучшего бомбардира своей команды – 11 голов в 11-ти матчах.

Липчане пытались спастись. Тем более что спартаковцы, видимо, рано уверовали в победу, что подарило напряжённую концовку. Станислав Филатов срезал мяч в собственные ворота после прострела Гуляйкина, а затем Сергей Белоусов всего за 14 секунд до финального свистка сократил разрыв до минимума – 5:4, но поезд уже ушёл.

Гости потеснили Липецк, поднявшись на 2-ю строчку в турнирной таблице. Липчанам же требуется сделать выводы и радоваться, что в следующем туре на площадку вернётся Янник.

Отметим, что встреча проходила без зрителей в спортивном зале ЛГТУ, поскольку дворец спорта «Атлант» занят матчем волейбольной Суперлиги между «Липецком» и и екатеринбургской «Уралочкой», который пройдёт сегодня вечером.

Липецкая область – «Спартак-Донецк» (Ростовская область) – 4:5 (2:1).

Голы: Гуляйкин, 7 (1:0). Свиридов, 8 (1:1). Алханов, 18 (2:1). Свиридов, 38 (2:2). Тупилко, 39 (2:3). Станенко, 40 (2:4). Свиридов, 42 (2:5). Филатов, 46 - в свои ворота (3:5). Белоусов, 50 (4:5).

Предупреждён: Паламатчук (Липецкая область), 48. Фолы: 6-8 (3-3).

Судьи: А. Турсуналиев (Хотьково), А. Шелехов (Москва), А. Рязанов (Елец).

5 декабря. Липецк. СК ЛГТУ. Без зрителей.