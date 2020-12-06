Неделя 48
сегодня, 08:00
Прицел - тоже чья-то точка зрения
Итоги недели.
«В лесу под Липецком нашли две головы». Кабаньи. А в городе открыли охоту на людей: «У подъезда жилого дома в Липецке из дробовика расстреляли 49-летнего мужчину».
Валерия Шевцова сразили выстрелом в упор. Раненого доставили в операционную областной клинической больницы, где хирурги извлекли из его груди и брюшной полости нескольких десятков дробин. Мужчину ждали еще, минимум, две операции, но он не перенес и первой: в ночь на вторник потерпевший, не приходя в сознание, скончался. Правоохранителям не удалось допросить потерпевшего. Также пока не найден мужчина, которого следствие считает киллером - он попал на записи камер уличного наблюдения (см. «В Липецке устанавливается личность подозреваемого в убийстве»).
Валерий Шевцов представлял интерес для правоохранителей еще в девяностые. Силовики считали его участником ОПГ «Липецкая братва», в которой он имел кличку Шеф. В 2005 году Шеф снова попал в оперативную разработку как участник криминальной истории, связанной с избиением, похищением и убийством председателя Совета директоров развлекательного комплекса «Торнадо» и владельца клуба «Маска» Симона Азизяна. По этому делу в 2013 году известного липецкого авторитета Валерия Титова приговорили к 3,5 года лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью Азизяну. Доказать его причастность к убийству коммерсанта следствию не удалось.
На Новый Год подарки тем, кто доживет
Сайт «Стопкоронавирус.рф» сообщил, что вчера в России инфекция была официально выявлена у рекордно большого количества граждан, 28 782 человек. Общее число инфицированных за время эпидемии в стране превысило 2,4 млн человек, что вывело Россию по числу заболевших на 1-е место в Европе и на 4-е в мире после США, Индии и Бразилии.
Как мелкие ручьи в итоге рождают большую реку, так и региональная заболеваемость питает общефедеральную. Липецкий ручеек по сравнению с теми, которые дают города-миллионники, не столь велик (с 11 939 официально заболевшими с марта и 134 умершими наш регион - на 70-м месте в общероссийском антирейтинге). Но темпы инфицирования и смертности поразительны и у нас. Так, если в понедельник мы сообщили о том, что в регионе «За сутки от COVID-19 скончались два человека», то к субботе количество смертельных случаев выросло со 110 до 134 человек. То есть в среднем в сутки мы на этой неделе теряли по пять пациентов инфекционных стационаров. В последний день осени в области было выявлено 130 новых случаев COVID-19. А вот и пятничные итоги, опубликованные в субботу: «Коронавирус в Липецкой области: еще 144 заболевших и шестеро умерших». То есть в среднем за сутки инфекцию выявляли у 146 человек.
Этим летом медики за счастье считали 45-50 новых случаев заболевания в сутки.
Возможно, поэтому состоявшееся на этой неделе заседание областного оперштаба по предотвращению распространения коронавирусной эпидемии губернатор Игорь Артамонов начал с резкого заявления:
- В области наблюдается рост заболевших, поэтому надо рассмотреть ужесточение ограничительных мер!
Тут же «Санитарный врач вновь потребовал запретить в Липецкой области корпоративы», детские утренники и елки с участием взрослых, призвал продлить самоизоляцию для людей старше 65 лет. Предложение о запрете корпоративов Игорь Артамонов пообещал изучить. Если ситуация с заболеваемостью не станет лучше, новогодние банкеты запретят.
Добавил печальных новостей и вице-губернатор Александр Ильин, сообщив, что летальность от нового вируса выросла в 2,5 -3 раза. Вторая волна эпидемии протекает тяжелее первой. Если в мае лишь 15% больных в инфекционных госпиталях имели тяжелое течение заболевания, то сейчас их доля выросла до 30-34%.
Вакцину от коронавируса для массовой иммунизации липчане получат только в 2021 году. Губернатор предложил прививать ею в первую очередь людей из группы риска: врачей, учителей, полицейских и коммунальщиков.
Губернатор был недоволен отсутствием лекарств в некоторых частных аптеках и удорожанием препаратов. «Игорь Артамонов нашел аптеку, в которой не было антибиотиков». Такие аптеки глава региона предложил лишать лицензий.
- У нас идет война с ковидом, надо менять правила мирного времени, - перешел на военную терминологию губернатор.
Тем временем «Из поликлиники в Красном ушел последний терапевт». 66-летний Сергей Гаврилов взял на себя нагрузку ранее уволившихся коллег, а потом и сам воспользовался висевшим на стене у его кабинета планом эвакуации. Как так случилось, что все участковые терапевты поликлиники ушли, по их словам, из-за странностей главврача? Почему четверых разменяли на одного?
На этот простой вопрос GOROD48 не смогли ответить ни глава района Михаил Конаныхин, ни его заместить Сергей Волков, курирующий медицину. Сейчас вся надежда руководства района - на медицинский десант (по вторникам и четвергам «В Краснинской больнице ведут прием врачи из Липецка») из областной клинической больницы) и на двух молоденьких девочек: пятикурсницу медвуза и ординатора, приехавших в поликлинику Краснинской ЦРБ по губернаторскому призыву. Впрочем, девушки не работают на приеме больных. Они занимаются оформлением медицинской документации, принимают звонки от лечащихся на дому ковидных пациентов, помогают им сориентироваться в лекарствах.
Блеснуть хотели в Новый Год, а вышло все наоборот...
Началась зима - начались коммунальные аварии. Так, 2 декабря GOROD48 сообщил, что «Из-за порыва трубопровода в «Университетском» временно отключат отопление». К чести «Квадры», последствия разрыва трубы были устранены за короткий световой день. Еще меньше времени потребовалось «Квадре», когда «У областной администрации прорвало трубу с кипятком».
Покойному Михаилу Жванецкому принадлежит немало мыслей, ставших крылатыми. Одна из них про русский менталитет и зиму: «На морозе греметь ключами всегда приятней, тем более что страна северная и мороз повсюду». Морозы и дорожные работы в нашей стране, кажется, родились вместе. Так, 1 декабря корреспондент GOROD48 проехал по всем объектам дорожно-уличной сети, которые все еще не приняты мэрией и выяснили, что «В первый день зимы на проезде Строителей закончат стелить асфальт». Дорожники уложили в этот день 400 тонн смеси, уверяя, что мороз процессу не помеха.
Не закончили до морозов укладку асфальта на пешеходных дорожках и по улице Баумана, за которую воронежское ООО «Дорожник» должно получить 195 млн бюджетных рублей. Один из мастеров строительной организации пообещал GOROD48, что к середине декабря (срок реализации контракта - конец года) все оставшиеся работы будут закончены.
Кажется, готов к приемке проспект Победы, где московское ООО «Руслан-1» уложил асфальт еще в сентябре, но качество выполненных подрядчиком работ (за работы этого года компании уже оплатили 476,1 млн рублей) в этом году вызвало критику даже у заказчика. «Евгения Уваркина отказалась принимать проспект Победы», заявив, что мэрия не оплатит часть сделанного:
- Вижу, сколько жалоб на качество работ поступает от липчан. У нас, как у городских властей, также немало претензий к подрядчику - они касаются и ровности дорожного полотна, и качества укладки плитки, и установки бордюров. Мы приняли решение окончательные расчеты произвести только после того, как все работы будут выполнены качественно.
Впрочем, автотранспорт по проспекту ездит уже давно. А когда по нему вновь поедут автобусы (см. «Запуск общественного транспорта по проспекту Победы опять переносится»)?
«УГС Липецка подало в суд на ООО «Руслан-1». Фемиду просят понудить московскую подрядную организацию устранить дефекты дорожного полотна и тротуарного покрытия на улице Космонавтов. Которую, кстати, в прошлом году капитально ремонтировал тот же «Руслан-1». Асфальтирование дороги и новые тротуары обошлись тогда бюджету в 300 млн рублей. «Прокуратура сочла незаконным привлечение ООО «Руслан-1» к ремонту улицы Космонавтов в Липецке». УМВД России по городу Липецку поручено провести проверку по факту незаконного допуска московской дорожной организации к участию в аукционе.
Идите в баню! А оттуда - на самолет и в Ленинград
На этой неделе «Депутат Олег Хомутинников проиграл иск против облсовета». Внефракционный парламентарий, в свое время исключенный из фракции ЛДПР, желал доказать факт нарушения областным Советом уставной формы работы (с 28 марта из-за пандемии сессии и заседания комитетов областного Совета проходят заочно). В суде истец настаивал на том, что сейчас нельзя понять, кто именно голосует за законопроекты, так как депутаты высказывают свою позицию по электронной почте. Политический процесс, за которым внимательно следили в Липецком облсовете и администрации региона, закончился всего за неделю. В иске депутату отказали.
Зато в Липецком горсовете все заседания проходят очно. Его спикер Александр Афанасьев отказался идти по стопам «большого брата», председателя областного Совета Павла Путилина. Более того, председатель городского Совета готов взять на себя ответственность за работу депутатов-однопартийцев, которых в новом созыве - 34 из 36.
- Вся ответственность теперь лежит на «Единой России». Если в предыдущем созыве присутствовали другие партии, и мы распределяли ответственность на всех, то сейчас пенять не на кого. Градус ответственности сегодня куда выше. По крайней мере, на мне точно - как на спикере и как на председателе фракции партии в горсовете (см. «Александр Афанасьев: «Сейчас у нас иной горсовет. И он не безголосый»).
Между тем власти Липецка готовятся к двум новым избирательным кампаниям, которые пройдут в 2021 году: выборам в облсовет и выборам в Госдуму. Очевидно, укреплением существующей вертикали власти обусловлено то, что «Председатель Липецкого горизбиркома уходит в отставку». Возглавлявший этот орган последние десять лет Сергей Капцов, отличающейся редкой в наше время порядочностью, сообщил GOROD48, что принял это решение сам.
Последние избирательные кампании запомнились липчанам низкой явкой. Так, на сентябрьских выборах нового состава Липецкого горсовета этого года, продолжавшихся без малого две недели, явка составила 20,16%, а пятью годами ранее на таких же выборах - 19%. Возможно, в преддверии выборов 2021 года облизбиркому хотелось бы видеть на посту руководителя горизбиркома другого, более управляемого человека.
Говорят, эту должность должны были отдать 42-летнему заместителю руководителя управления Правобережным округом Липецка Андрею Дееву. Но он неожиданно получил иное назначение (см. «В управлении внутренней политики мэрии Липецка - новый начальник»).
Новость бурно обсуждали. Почти все комментаторы сошлись в одном: зачем вообще нужно такая структура?
- Какая «внутренняя политика» на муниципальном уровне? На муниципальном уровне решаются вопросы вывоза мусора, ремонта дорог и установки лавочек. А самое главное - создание хорошо оплачиваемых должностей в администрации, - резюмировал Олег.
В пятницу «Суд отстранил главу Долгоруковского района от должности». С таким ходатайством вышел следователь по особо важным делам СУ СК РФ по Липецкой области Андрей Бабкин. По версии следствия, глава района Константин Моргачев злоупотребил должностными полномочиями при приобретении трех квартир для детей-сирот и одного помещения для муниципальных нужд. Эти помещения, во-первых, были непригодны для проживания, во-вторых, были приобретены по заведомо завышенной стоимости. В результате противоправных действий государству, как считает следствие, причинен ущерб в общей сумме более 1,7 миллиона рублей. Моргачева предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 285 УК РФ («злоупотребление главой органа местного самоуправления»).
Сам обвиняемый виновным себя не признал.
- Его просто надо переселить в одну из этих квартир, пусть он там живет, а его хоромы отдать ребятам-сиротам, - предложила Липчанка.
- Человек занят делом - возбуждают дело. Если ворует, саботирует работу, но хорошо говорит о планах развития, нацпроектах, заносит кому надо, позволяет серым кардиналам закупать, играть на тендерах, прикрываясь своей подписью - герой труда. Держись Константин, ты прав, - поддержал Моргачева некто Вот парадокс.
Ранее в регионе уже был такой прецедент. Так, суд отстранил в августе этого года от должности обвиняемого в превышении должностных полномочий (п. «в» части третьей статьи 286 УК РФ) главу Тербунского района Сергея Иванова. Следствие считает, что он без имеющихся на то полномочий позволил предпринимателю с апреля по июнь 2019 года добыть и вывезти с территории сельского карьера 14 тысяч тонн песка, что причинило государству ущерб на сумму более 3 млн рублей. Сам подсудимый, как и Константин Моргачев, своей вины в предъявленном ему обвинении не признал. «Бывшего мэра Липецка будут судить в Липецке?» Ответ на этот вопрос мы узнаем, возможно, уже завтра.
Тем временем «ОНФ сообщил о риске неисполнения сроков строительства двух ДК в Липецкой области». Здание в селе Хмелинец Задонского района готово на 68%, в селе Дубовое Чаплыгинского района - на 85%. Стоимость каждого объекта - около 30 миллионов рублей. В областной администрации все же уверены, что к 31 декабря ДК введут в эксплуатацию. Тем более, что этот день останется рабочим - GOROD48 сообщили что «В администрации Липецкой области не обсуждали объявление 31 декабря нерабочим днем».
Кстати, «Новогодняя ночь пройдет в Липецке без массовых праздников». Отказ обусловлен соблюдением противоэпидемиологических мер. Так что традиционного фестиваля «Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по-Липецки» точно не будет
Ну и ну!
«30-летний рецидивист спустил на полицейских американского стаффордширского терьера». Липчанин научил собаку бойцовской породы только одной команде: «Фас!» Левобережный райсуд Липецка к нему проявил воистину толстовский гуманизм. Обвиненному в применении опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти (ч.2 ст. 318 УК РФ) Малыхину предстоит провести в колонии всего-то 4 года и 3 месяца! Конечно, если бы он бросил в сторону полицейских во время несанкционированного митинга пластиковый стаканчик, разговор был бы другой, ведь санкция 318-й статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
«Липецкие КВН-щики остались должны огромную сумму дюжине помощников». Дошедшая до финала команда «Громокошки» объявила сбор средств для расчета с долгами - каждая игра у «веселого и находчивого» коммерсанта Маслякова стоит участникам шоу, по словам липецких игроков, более 700 тысяч рублей. 340-тысячный долг «Громокошки» собрали за неделю - «Фанаты помогли липецким КВН-щикам рассчитаться с долгами».
Между тем «Липчане скопили за пандемию всего по 1 100 рублей». В среднем, каждый житель нашего региона на банковских счетах хранит 133,6 тысячи рублей. В «депозитном рейтинге» Липецкая область - 77-я. То есть наши люди в своем большинстве, мягко говоря, небогаты. При такой-то жизни неудивительно, что «Липчанка попросила у Деда Мороза мужа»!
Валерия Шевцова сразили выстрелом в упор. Раненого доставили в операционную областной клинической больницы, где хирурги извлекли из его груди и брюшной полости нескольких десятков дробин. Мужчину ждали еще, минимум, две операции, но он не перенес и первой: в ночь на вторник потерпевший, не приходя в сознание, скончался. Правоохранителям не удалось допросить потерпевшего. Также пока не найден мужчина, которого следствие считает киллером - он попал на записи камер уличного наблюдения (см. «В Липецке устанавливается личность подозреваемого в убийстве»).
Валерий Шевцов представлял интерес для правоохранителей еще в девяностые. Силовики считали его участником ОПГ «Липецкая братва», в которой он имел кличку Шеф. В 2005 году Шеф снова попал в оперативную разработку как участник криминальной истории, связанной с избиением, похищением и убийством председателя Совета директоров развлекательного комплекса «Торнадо» и владельца клуба «Маска» Симона Азизяна. По этому делу в 2013 году известного липецкого авторитета Валерия Титова приговорили к 3,5 года лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью Азизяну. Доказать его причастность к убийству коммерсанта следствию не удалось.
На Новый Год подарки тем, кто доживет
Сайт «Стопкоронавирус.рф» сообщил, что вчера в России инфекция была официально выявлена у рекордно большого количества граждан, 28 782 человек. Общее число инфицированных за время эпидемии в стране превысило 2,4 млн человек, что вывело Россию по числу заболевших на 1-е место в Европе и на 4-е в мире после США, Индии и Бразилии.
Как мелкие ручьи в итоге рождают большую реку, так и региональная заболеваемость питает общефедеральную. Липецкий ручеек по сравнению с теми, которые дают города-миллионники, не столь велик (с 11 939 официально заболевшими с марта и 134 умершими наш регион - на 70-м месте в общероссийском антирейтинге). Но темпы инфицирования и смертности поразительны и у нас. Так, если в понедельник мы сообщили о том, что в регионе «За сутки от COVID-19 скончались два человека», то к субботе количество смертельных случаев выросло со 110 до 134 человек. То есть в среднем в сутки мы на этой неделе теряли по пять пациентов инфекционных стационаров. В последний день осени в области было выявлено 130 новых случаев COVID-19. А вот и пятничные итоги, опубликованные в субботу: «Коронавирус в Липецкой области: еще 144 заболевших и шестеро умерших». То есть в среднем за сутки инфекцию выявляли у 146 человек.
Этим летом медики за счастье считали 45-50 новых случаев заболевания в сутки.
Возможно, поэтому состоявшееся на этой неделе заседание областного оперштаба по предотвращению распространения коронавирусной эпидемии губернатор Игорь Артамонов начал с резкого заявления:
- В области наблюдается рост заболевших, поэтому надо рассмотреть ужесточение ограничительных мер!
Тут же «Санитарный врач вновь потребовал запретить в Липецкой области корпоративы», детские утренники и елки с участием взрослых, призвал продлить самоизоляцию для людей старше 65 лет. Предложение о запрете корпоративов Игорь Артамонов пообещал изучить. Если ситуация с заболеваемостью не станет лучше, новогодние банкеты запретят.
Добавил печальных новостей и вице-губернатор Александр Ильин, сообщив, что летальность от нового вируса выросла в 2,5 -3 раза. Вторая волна эпидемии протекает тяжелее первой. Если в мае лишь 15% больных в инфекционных госпиталях имели тяжелое течение заболевания, то сейчас их доля выросла до 30-34%.
Вакцину от коронавируса для массовой иммунизации липчане получат только в 2021 году. Губернатор предложил прививать ею в первую очередь людей из группы риска: врачей, учителей, полицейских и коммунальщиков.
Губернатор был недоволен отсутствием лекарств в некоторых частных аптеках и удорожанием препаратов. «Игорь Артамонов нашел аптеку, в которой не было антибиотиков». Такие аптеки глава региона предложил лишать лицензий.
- У нас идет война с ковидом, надо менять правила мирного времени, - перешел на военную терминологию губернатор.
Тем временем «Из поликлиники в Красном ушел последний терапевт». 66-летний Сергей Гаврилов взял на себя нагрузку ранее уволившихся коллег, а потом и сам воспользовался висевшим на стене у его кабинета планом эвакуации. Как так случилось, что все участковые терапевты поликлиники ушли, по их словам, из-за странностей главврача? Почему четверых разменяли на одного?
На этот простой вопрос GOROD48 не смогли ответить ни глава района Михаил Конаныхин, ни его заместить Сергей Волков, курирующий медицину. Сейчас вся надежда руководства района - на медицинский десант (по вторникам и четвергам «В Краснинской больнице ведут прием врачи из Липецка») из областной клинической больницы) и на двух молоденьких девочек: пятикурсницу медвуза и ординатора, приехавших в поликлинику Краснинской ЦРБ по губернаторскому призыву. Впрочем, девушки не работают на приеме больных. Они занимаются оформлением медицинской документации, принимают звонки от лечащихся на дому ковидных пациентов, помогают им сориентироваться в лекарствах.
Блеснуть хотели в Новый Год, а вышло все наоборот...
Началась зима - начались коммунальные аварии. Так, 2 декабря GOROD48 сообщил, что «Из-за порыва трубопровода в «Университетском» временно отключат отопление». К чести «Квадры», последствия разрыва трубы были устранены за короткий световой день. Еще меньше времени потребовалось «Квадре», когда «У областной администрации прорвало трубу с кипятком».
Покойному Михаилу Жванецкому принадлежит немало мыслей, ставших крылатыми. Одна из них про русский менталитет и зиму: «На морозе греметь ключами всегда приятней, тем более что страна северная и мороз повсюду». Морозы и дорожные работы в нашей стране, кажется, родились вместе. Так, 1 декабря корреспондент GOROD48 проехал по всем объектам дорожно-уличной сети, которые все еще не приняты мэрией и выяснили, что «В первый день зимы на проезде Строителей закончат стелить асфальт». Дорожники уложили в этот день 400 тонн смеси, уверяя, что мороз процессу не помеха.
Не закончили до морозов укладку асфальта на пешеходных дорожках и по улице Баумана, за которую воронежское ООО «Дорожник» должно получить 195 млн бюджетных рублей. Один из мастеров строительной организации пообещал GOROD48, что к середине декабря (срок реализации контракта - конец года) все оставшиеся работы будут закончены.
Кажется, готов к приемке проспект Победы, где московское ООО «Руслан-1» уложил асфальт еще в сентябре, но качество выполненных подрядчиком работ (за работы этого года компании уже оплатили 476,1 млн рублей) в этом году вызвало критику даже у заказчика. «Евгения Уваркина отказалась принимать проспект Победы», заявив, что мэрия не оплатит часть сделанного:
- Вижу, сколько жалоб на качество работ поступает от липчан. У нас, как у городских властей, также немало претензий к подрядчику - они касаются и ровности дорожного полотна, и качества укладки плитки, и установки бордюров. Мы приняли решение окончательные расчеты произвести только после того, как все работы будут выполнены качественно.
Впрочем, автотранспорт по проспекту ездит уже давно. А когда по нему вновь поедут автобусы (см. «Запуск общественного транспорта по проспекту Победы опять переносится»)?
«УГС Липецка подало в суд на ООО «Руслан-1». Фемиду просят понудить московскую подрядную организацию устранить дефекты дорожного полотна и тротуарного покрытия на улице Космонавтов. Которую, кстати, в прошлом году капитально ремонтировал тот же «Руслан-1». Асфальтирование дороги и новые тротуары обошлись тогда бюджету в 300 млн рублей. «Прокуратура сочла незаконным привлечение ООО «Руслан-1» к ремонту улицы Космонавтов в Липецке». УМВД России по городу Липецку поручено провести проверку по факту незаконного допуска московской дорожной организации к участию в аукционе.
Идите в баню! А оттуда - на самолет и в Ленинград
На этой неделе «Депутат Олег Хомутинников проиграл иск против облсовета». Внефракционный парламентарий, в свое время исключенный из фракции ЛДПР, желал доказать факт нарушения областным Советом уставной формы работы (с 28 марта из-за пандемии сессии и заседания комитетов областного Совета проходят заочно). В суде истец настаивал на том, что сейчас нельзя понять, кто именно голосует за законопроекты, так как депутаты высказывают свою позицию по электронной почте. Политический процесс, за которым внимательно следили в Липецком облсовете и администрации региона, закончился всего за неделю. В иске депутату отказали.
Зато в Липецком горсовете все заседания проходят очно. Его спикер Александр Афанасьев отказался идти по стопам «большого брата», председателя областного Совета Павла Путилина. Более того, председатель городского Совета готов взять на себя ответственность за работу депутатов-однопартийцев, которых в новом созыве - 34 из 36.
- Вся ответственность теперь лежит на «Единой России». Если в предыдущем созыве присутствовали другие партии, и мы распределяли ответственность на всех, то сейчас пенять не на кого. Градус ответственности сегодня куда выше. По крайней мере, на мне точно - как на спикере и как на председателе фракции партии в горсовете (см. «Александр Афанасьев: «Сейчас у нас иной горсовет. И он не безголосый»).
Между тем власти Липецка готовятся к двум новым избирательным кампаниям, которые пройдут в 2021 году: выборам в облсовет и выборам в Госдуму. Очевидно, укреплением существующей вертикали власти обусловлено то, что «Председатель Липецкого горизбиркома уходит в отставку». Возглавлявший этот орган последние десять лет Сергей Капцов, отличающейся редкой в наше время порядочностью, сообщил GOROD48, что принял это решение сам.
Последние избирательные кампании запомнились липчанам низкой явкой. Так, на сентябрьских выборах нового состава Липецкого горсовета этого года, продолжавшихся без малого две недели, явка составила 20,16%, а пятью годами ранее на таких же выборах - 19%. Возможно, в преддверии выборов 2021 года облизбиркому хотелось бы видеть на посту руководителя горизбиркома другого, более управляемого человека.
Говорят, эту должность должны были отдать 42-летнему заместителю руководителя управления Правобережным округом Липецка Андрею Дееву. Но он неожиданно получил иное назначение (см. «В управлении внутренней политики мэрии Липецка - новый начальник»).
Новость бурно обсуждали. Почти все комментаторы сошлись в одном: зачем вообще нужно такая структура?
- Какая «внутренняя политика» на муниципальном уровне? На муниципальном уровне решаются вопросы вывоза мусора, ремонта дорог и установки лавочек. А самое главное - создание хорошо оплачиваемых должностей в администрации, - резюмировал Олег.
В пятницу «Суд отстранил главу Долгоруковского района от должности». С таким ходатайством вышел следователь по особо важным делам СУ СК РФ по Липецкой области Андрей Бабкин. По версии следствия, глава района Константин Моргачев злоупотребил должностными полномочиями при приобретении трех квартир для детей-сирот и одного помещения для муниципальных нужд. Эти помещения, во-первых, были непригодны для проживания, во-вторых, были приобретены по заведомо завышенной стоимости. В результате противоправных действий государству, как считает следствие, причинен ущерб в общей сумме более 1,7 миллиона рублей. Моргачева предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 285 УК РФ («злоупотребление главой органа местного самоуправления»).
Сам обвиняемый виновным себя не признал.
- Его просто надо переселить в одну из этих квартир, пусть он там живет, а его хоромы отдать ребятам-сиротам, - предложила Липчанка.
- Человек занят делом - возбуждают дело. Если ворует, саботирует работу, но хорошо говорит о планах развития, нацпроектах, заносит кому надо, позволяет серым кардиналам закупать, играть на тендерах, прикрываясь своей подписью - герой труда. Держись Константин, ты прав, - поддержал Моргачева некто Вот парадокс.
Ранее в регионе уже был такой прецедент. Так, суд отстранил в августе этого года от должности обвиняемого в превышении должностных полномочий (п. «в» части третьей статьи 286 УК РФ) главу Тербунского района Сергея Иванова. Следствие считает, что он без имеющихся на то полномочий позволил предпринимателю с апреля по июнь 2019 года добыть и вывезти с территории сельского карьера 14 тысяч тонн песка, что причинило государству ущерб на сумму более 3 млн рублей. Сам подсудимый, как и Константин Моргачев, своей вины в предъявленном ему обвинении не признал. «Бывшего мэра Липецка будут судить в Липецке?» Ответ на этот вопрос мы узнаем, возможно, уже завтра.
Тем временем «ОНФ сообщил о риске неисполнения сроков строительства двух ДК в Липецкой области». Здание в селе Хмелинец Задонского района готово на 68%, в селе Дубовое Чаплыгинского района - на 85%. Стоимость каждого объекта - около 30 миллионов рублей. В областной администрации все же уверены, что к 31 декабря ДК введут в эксплуатацию. Тем более, что этот день останется рабочим - GOROD48 сообщили что «В администрации Липецкой области не обсуждали объявление 31 декабря нерабочим днем».
Кстати, «Новогодняя ночь пройдет в Липецке без массовых праздников». Отказ обусловлен соблюдением противоэпидемиологических мер. Так что традиционного фестиваля «Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по-Липецки» точно не будет
Ну и ну!
«30-летний рецидивист спустил на полицейских американского стаффордширского терьера». Липчанин научил собаку бойцовской породы только одной команде: «Фас!» Левобережный райсуд Липецка к нему проявил воистину толстовский гуманизм. Обвиненному в применении опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти (ч.2 ст. 318 УК РФ) Малыхину предстоит провести в колонии всего-то 4 года и 3 месяца! Конечно, если бы он бросил в сторону полицейских во время несанкционированного митинга пластиковый стаканчик, разговор был бы другой, ведь санкция 318-й статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
«Липецкие КВН-щики остались должны огромную сумму дюжине помощников». Дошедшая до финала команда «Громокошки» объявила сбор средств для расчета с долгами - каждая игра у «веселого и находчивого» коммерсанта Маслякова стоит участникам шоу, по словам липецких игроков, более 700 тысяч рублей. 340-тысячный долг «Громокошки» собрали за неделю - «Фанаты помогли липецким КВН-щикам рассчитаться с долгами».
Между тем «Липчане скопили за пандемию всего по 1 100 рублей». В среднем, каждый житель нашего региона на банковских счетах хранит 133,6 тысячи рублей. В «депозитном рейтинге» Липецкая область - 77-я. То есть наши люди в своем большинстве, мягко говоря, небогаты. При такой-то жизни неудивительно, что «Липчанка попросила у Деда Мороза мужа»!
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25.10.2020 08:00Неделя 48
Арамис