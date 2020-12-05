Общество

сегодня, 11:12

Коронавирус в Липецкой области: еще 144 заболевших и шестеро умерших

9 3674
#коронавирус
5
Коронавирус в Липецкой области: еще 144 заболевших и шестеро умерших

Скончавшимся было от 66 до 89 лет.

В Липецкой области за прошедшие сутки выявлены 144 новых случая заражения коронавирусом, сообщает сайт стопкоронавирус.рф. По данным ресурса за прошедшие сутки в Липецкой области скончались шестеро человек с диагнозом «Коронавирус». В региональной администрации подтвердили данные об умерших.

- От COVID-19 и сопутствующих причин в Липецкой области за сутки скончались 6 человек. Это четверо жителей Липецка - двое 70-летних мужчин, 72-летний мужчина, 66-летняя женщина, и двое жителей Ельца - 85-летняя женщина и 89-летний мужчина, - сообщили в региональной администрации.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 11 939 случаев COVID-19, успешно завершили лечение 9 580 человек, скончались 134 пациента.

За последние сутки в России выявлено 28 782 случая COVID-19 в 85 регионах, выписано 27 644 человека, подтверждено 508 летальных исходов с коронавирусом В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 2 431 731 случай коронавирусной инфекции, число выписанных пациентов выросло до 1 916 396.
9 3674
#коронавирус
5

Комментарии (9)

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чем больше масок,тем больше заболевших

12 минут назад
Ваня, .. что, масочки ковидным и в Задонске не помогают?)
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начни с себя

14 минут назад
Animal Planet., .. а сейчас самоизолироваться тебе религия не позволяет?
ответить

Animal Planet.

32 минуты назад
Ну когда же начнется общая самоизоляция?
ответить

С

50 минут назад
Сейчас переболеют все понемногу, старички послабее умрут, обещанной вакцины так и не дождались, привьют единицы, да и не нужна она будет тогда. Зато впереди всей планеты.
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Смотрящий

сегодня, 12:25
Ну что ж ... За страну благоверной лжи!
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Ваня

сегодня, 12:15
Арамис, а на самом деле в Задонском районе , только моих знакомых, на этой неделе ежедневно ковид подтверждался от двух до четырех человек. Но в официальной статистике больных в Задонском районе нет. А ещё есть масса больных с пневмонией , но лабораторно неподтвержденным ковидом. Они вообще в статистику заболевших не попадают, хотя все понимают , что это ковид . Власти , мягко говоря , врут ! Больных с пневмониями стали выписывать на седьмой день лечения, больницы свободны ! Ура , статистика победила ковид !
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Липчанин

сегодня, 11:51
Долго не писали, наверно совещались какую цифру озвучить.
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Я

сегодня, 11:33
Арамис, а на самом деле кругом одно вранье. Скоро уедет проверяющий обратно в Москву и в области по бумагам пойдёт спад эпидемии. Будут отчитываться 60 70 заболевших умерших 1.
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Арамис

сегодня, 11:28
В среднем, выходит, по 175 заболевших в сутки по области и по 5 умерших. И это официально. А на самом деле?
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