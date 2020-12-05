Общество
сегодня, 11:12
Коронавирус в Липецкой области: еще 144 заболевших и шестеро умерших
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Скончавшимся было от 66 до 89 лет.
В Липецкой области за прошедшие сутки выявлены 144 новых случая заражения коронавирусом, сообщает сайт стопкоронавирус.рф. По данным ресурса за прошедшие сутки в Липецкой области скончались шестеро человек с диагнозом «Коронавирус». В региональной администрации подтвердили данные об умерших.
- От COVID-19 и сопутствующих причин в Липецкой области за сутки скончались 6 человек. Это четверо жителей Липецка - двое 70-летних мужчин, 72-летний мужчина, 66-летняя женщина, и двое жителей Ельца - 85-летняя женщина и 89-летний мужчина, - сообщили в региональной администрации.
Всего с начала пандемии в регионе выявлено 11 939 случаев COVID-19, успешно завершили лечение 9 580 человек, скончались 134 пациента.
За последние сутки в России выявлено 28 782 случая COVID-19 в 85 регионах, выписано 27 644 человека, подтверждено 508 летальных исходов с коронавирусом В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 2 431 731 случай коронавирусной инфекции, число выписанных пациентов выросло до 1 916 396.
- От COVID-19 и сопутствующих причин в Липецкой области за сутки скончались 6 человек. Это четверо жителей Липецка - двое 70-летних мужчин, 72-летний мужчина, 66-летняя женщина, и двое жителей Ельца - 85-летняя женщина и 89-летний мужчина, - сообщили в региональной администрации.
Всего с начала пандемии в регионе выявлено 11 939 случаев COVID-19, успешно завершили лечение 9 580 человек, скончались 134 пациента.
За последние сутки в России выявлено 28 782 случая COVID-19 в 85 регионах, выписано 27 644 человека, подтверждено 508 летальных исходов с коронавирусом В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 2 431 731 случай коронавирусной инфекции, число выписанных пациентов выросло до 1 916 396.
9 3674
чем больше масок,тем больше заболевших
начни с себя
Animal Planet.
С
Смотрящий
Ваня
Липчанин
Я
Арамис