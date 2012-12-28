В тайне от мужа перевела 6 миллионов: пенсионерка по ночам выполняла инструкции мошенников
В тайне от мужа перевела 6 миллионов: пенсионерка по ночам выполняла инструкции мошенников
Происшествия
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8 минут назад
Не вняли: двое повторно попались пьяными за рулем
36-ти и 43-летнего липчан ждет суд по уголовным делам за повторное пьяное вождение.
Оба были остановлены автоинспекторами за пьяное вождение, после чего выяснилось, что водители уже были оштрафованы на 30 тысяч рублей и лишены прав на полтора года за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Максимальная санкция инкриминируемой водителям статьи УК предусматривает до двух лет лишение свободы.
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