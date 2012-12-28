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Происшествия
41
8 минут назад

Не вняли: двое повторно попались пьяными за рулем

36-ти и 43-летнего липчан ждет суд по уголовным делам за повторное пьяное вождение.

Липецкий отдел полиции №2 передал в суд дела 36-ти и 43-летнего водителей, обвиняемых по статье 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Оба были остановлены автоинспекторами за пьяное вождение, после чего выяснилось, что водители уже были оштрафованы на 30 тысяч рублей и лишены прав на полтора года за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Максимальная санкция инкриминируемой водителям статьи УК предусматривает до двух лет лишение свободы.

пьяное вождение
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