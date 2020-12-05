Фанаты помогли липецким КВН-щикам рассчитаться с долгами

Последнюю игру «Высшей лиги» КВН с участием липчан покажут на «Первом канале» 13 декабря в 17:00.



Напомним, 28 ноября липецкая команда КВН «Громокошки» объявила сбор средств , чтобы расплатиться по долгам за игру в полуфинале Высшей лиги КВН.





- Прошёл стрим, на котором нам удалось собрать 245 000 рублей, также за несколько дней на карту Насти пришли 67 991 рубль 86 копеек, то есть общая сумма собранных денег составила 312 991 рубль 86 копеек! - Сообщили «Громокошки» на своей странице «Вконтакте». - Это просто нереально! Мы до сих пор не можем поверить! Этого чуть-чуть не хватает, чтобы расплатиться со всеми, но мы и так уже с ума сошли от того, как много прекрасных людей нас окружают, людей, которым небезразлично наше творчество и которые не бросили нас в сложной ситуации. Мы ценим вас, любим и бесконечно благодарны за вашу доброту.











Добавим, что последняя игра липецких КВН-щиков — а «Громокошки» заявили об уходе из КВНа — ещё не вышла в эфир. Второй полуфинал «Высшей лиги» с участием липчан покажут на «Первом канале» 13 декабря в 17:00. Помимо липчан, в ней сыграют команды «Русская дорога» (АГПУ, Армавир), Армянская сборная (Москва), сборная «Татнефти» (Альметьевск), сборная КВНщиков «G-Drive».

- Мы остались должны авторам шуток, администратору, звукооператору, потому что нас подвели многие спонсоры, - рассказал GOROD48 капитан команды Никита Никитин. - И если раньше мы могли найти деньги, предложив рекламу перед игрой, то после завершения карьеры в КВН нам и предложить-то особо нечего. А с долгами бы хотелось расплатиться до Нового года. Тех, перед кем мы остались в долгу, порядка 12 человек.Чтобы расплатиться с долгами за игру в полуфинале Высшей лиги, «Громокошки» потратили 400 тысяч рублей собственных накоплений - в основном, это деньги, собранные за выступления на гастролях. Но ещё 340 тысяч рублей долга остались. Это и зарплата авторов и техперсонала, и траты на дорогу и проживание. Поэтому и был объявлен сбор средств.И вот команда поделилась в соцсетях хорошими новостями — КВН-щикам удалось собрать почти всю нужную сумму.