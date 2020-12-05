Культура

вчера, 16:11

Фанаты помогли липецким КВН-щикам рассчитаться с долгами

17 2320
#КВН #Громокошки
4
Фанаты помогли липецким КВН-щикам рассчитаться с долгами

Последнюю игру «Высшей лиги» КВН с участием липчан покажут на «Первом канале» 13 декабря в 17:00.

Напомним, 28 ноября липецкая команда КВН «Громокошки» объявила сбор средств, чтобы расплатиться по долгам за игру в полуфинале Высшей лиги КВН.

- Мы остались должны авторам шуток, администратору, звукооператору, потому что нас подвели многие спонсоры, - рассказал GOROD48 капитан команды Никита Никитин. - И если раньше мы могли найти деньги, предложив рекламу перед игрой, то после завершения карьеры в КВН нам и предложить-то особо нечего. А с долгами бы хотелось расплатиться до Нового года. Тех, перед кем мы остались в долгу, порядка 12 человек.

Чтобы расплатиться с долгами за игру в полуфинале Высшей лиги, «Громокошки» потратили 400 тысяч рублей собственных накоплений - в основном, это деньги, собранные за выступления на гастролях. Но ещё 340 тысяч рублей долга остались. Это и зарплата авторов и техперсонала, и траты на дорогу и проживание. Поэтому и был объявлен сбор средств.

И вот команда поделилась в соцсетях хорошими новостями — КВН-щикам удалось собрать почти всю нужную сумму.

- Прошёл стрим, на котором нам удалось собрать 245 000 рублей, также за несколько дней на карту Насти пришли 67 991 рубль 86 копеек, то есть общая сумма собранных денег составила 312 991 рубль 86 копеек! - Сообщили «Громокошки» на своей странице «Вконтакте». - Это просто нереально! Мы до сих пор не можем поверить! Этого чуть-чуть не хватает, чтобы расплатиться со всеми, но мы и так уже с ума сошли от того, как много прекрасных людей нас окружают, людей, которым небезразлично наше творчество и которые не бросили нас в сложной ситуации. Мы ценим вас, любим и бесконечно благодарны за вашу доброту.

Добавим, что последняя игра липецких КВН-щиков — а «Громокошки» заявили об уходе из КВНа — ещё не вышла в эфир. Второй полуфинал «Высшей лиги» с участием липчан покажут на «Первом канале» 13 декабря в 17:00. Помимо липчан, в ней сыграют команды «Русская дорога» (АГПУ, Армавир), Армянская сборная (Москва), сборная «Татнефти» (Альметьевск), сборная КВНщиков «G-Drive». 

Фото - vk.com
17 2320
#КВН #Громокошки
4

Комментарии (17)

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лес

вчера, 21:46
ооооо--, далеко пойдут!!!
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КВН БМВ

вчера, 21:15
новые металлурги вас помним
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Древний

вчера, 20:56
Нужно самим писать шутки! КВН это для одаренных студентов а не просто за чей-то счёт зазвездиться!
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Древний

вчера, 20:41
Очередные побирушки
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гость

вчера, 19:34
Очень нравился КВН с командами "Утомленные солнцем" а также ребята из Пятигорска, Дагестана, Минска-ранние, Камызяки..А теперь КВН не тот.Давно не интересный коммерческий проект.А Липецким ребятам вначале надо было силы и возможности просчитать.Так, на всякий случай.
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Зеленский

вчера, 19:31
Тоже с КВНа начинал.Теперь-президент Великої країни України))).
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А я думал,

вчера, 18:27
Дураки вымерли...
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Интересно,

вчера, 18:09
а как поживают Шевяков, Полуротов, и другие сенсеи Липецкого квн?
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Верим в вас!

вчера, 18:09
Дай -то Бог!Успеха !
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Марина

вчера, 17:36
Ох ты, ах ты, очевидно ярый фанат.Все долги оплатил
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