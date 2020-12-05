Полицейские задержали «гастролера» - фальшивомонетчика

Житель Ростовской области расплатился в магазине поддельной банкнотой.

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30 ноября в селе Конь-Колодезь Хлевенского района неизвестный мужчина пытался расплатиться с продавцом магазина поддельной денежной купюрой номиналом 5 000 рублей. Распознав подделку, работники магазина обратились в полицию.



- Мужчину задержали «по горячим следам». Задержанным оказался 24-летний житель Ростовской области. В его кошельке была обнаружена вторая поддельная купюра тем же номиналом. Молодой человек снимал квартиру в городе Липецке. Он дал признательные показания и заключен под стражу, - сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст. 186 УК РФ «Покушение на изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», максимальная санкция которой – до восьми лет лишения свободы.

