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Полицейские задержали «гастролера» - фальшивомонетчика

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#фальшивомонетчество
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Полицейские задержали «гастролера» - фальшивомонетчика

Житель Ростовской области расплатился в магазине поддельной банкнотой.

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30 ноября в селе Конь-Колодезь Хлевенского района неизвестный мужчина пытался расплатиться с продавцом магазина поддельной денежной купюрой номиналом 5 000 рублей. Распознав подделку, работники магазина обратились в полицию.

- Мужчину задержали «по горячим следам». Задержанным оказался 24-летний житель Ростовской области. В его кошельке была обнаружена вторая поддельная купюра тем же номиналом. Молодой человек снимал квартиру в городе Липецке. Он дал признательные показания и заключен под стражу, - сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст. 186 УК РФ «Покушение на изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», максимальная санкция которой – до восьми лет лишения свободы.
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#фальшивомонетчество
1

Комментарии (6)

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Леза

сегодня, 11:44
Одежда отпад у нашей полиции ха ха ха
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Юг

сегодня, 11:19
Молодой тупняк. За тоже , за что сидят люди , давшие отпор вооружённым бандитам , ворвавшихся в их дом и т.д. В России , как и в морале басни Крылова: " у сильного всегда бессильный виноват"
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молодой тупняк

сегодня, 10:40
Юг, и за что я отсижу до 8-ми лет?!
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Юг

сегодня, 10:35
Молодой тупняк .В России живём , конечно ты...
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молодой тупняк

сегодня, 10:29
А вот если мне при сдаче дадут фальшивую купюру и я об этом знать не буду, а при расплате этой купюрой вскроется фальшивка, кто в этом будет виноват, я или нет?
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житель

сегодня, 10:21
Видимо в Ростове уже накосячил,коль в Липецк приперся.
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