МХК «Липецк» разучился играть дома настолько, что уже проигрывает Кондопоге

На выезде наша команда ещё набирает очки, но в родных стенах не может победить уже два месяца.





Сегодня липецкие хоккеисты на своей площадке проиграли «СКА-ГУОР Карелии» из Кондопоги – 2:4.

Поражение стало уже четвёртым (!) подряд для команды Сергея Рыбина и Александра Мниховича на родном льду. Последний раз в «Звёздном» липецкие хоккеисты выигрывали ровно два месяца назад – 4 октября у «Сокола» из Новочебоксарска – 6:3. Удивительно, что в гостях «Липецк» выступает совсем по другому, свидетельством чему минувший удачнейший выезд в Ярославль и Рыбинск, где парни одержали две победы . Просто диву даешься, почему в других городах словно выступает один МХК «Липецк», а дома совсем другой – страдающий отсутствием воли, нередко устраивающий проходной двор в собственной обороне?

Гости из Кондопоги были соседями липчан по турнирной таблице – обе команды набрали по 16 очков с той разницей, что «СКА-ГУОР Карелия» провела на два матча больше. Таких соперников претенденты на место в плей-офф должны обыгрывать дома в обязательном порядке.

Сегодня «Липецку» не помогли и новички, усилившие команду накануне. Первые матчи в бело-синем свитере «Липецка» провели защитник Никита Токарев, получивший в команде 15-й номер и форвард Антон Кобзев (№55).

18-летний Токарев – воспитанник новочеркасского хоккея (Ростовская область). В прошлом сезоне он защищал цвета рыбинского «Полёта» (20 игр, 2+7 очков) и «Россоши» (21 игра, 0+3 очка). Кобзев, которому в ноябре исполнилось всего 17 лет – уроженец Липецка, хоккеем начинал заниматься в нашей спортивной школе №11, уезжал в поисках счастья в Москву и Ярославль, но в молодёжной лиге дебютировал в родном городе.

Липчане лихо начали матч, уже на 1-й минуте организовав выход «2 в 1»: Никита Вахромеев дважды выводил на бросок Раиля Мустафина и тот со второй попытки открыл счёт уже на 36-й секунде.

Следом команды обменялись удалениями, но не смогли извлечь из этого пользы. О преимуществе липчан в первом периоде говорит и статистика бросков в створ – 11-6 в пользу нашей команды. Но в одной из редких атак гостям из Карелии удалось сравнять счёт: Тигран Петросян на 14-й минуте бросил верхом из правого круга вбрасывания и вратарь Руслан Мусаяпов не выручил – 1:1.

Во втором периоде «СКА-ГУОР Карелия» вышла вперёд в большинстве. На 24-й минуте Никита Кравченко со средней дистанции бросил в ближний угол и попал – 2:1. Ещё через 5 минут отличился уже армеец Фёдор Мартынов и счёт стал – 3:1.

«Липецк» не отсиживался в обороне, но качественные атаки проходили довольно редко. Да и те нередко запарывали нападающие. Никита Вахромеев не использовал чистый выход один на один с вратарем.

Надежда забрезжила на 39-й минуте: липчанам удалась быстрая атака и Даниил Прохоров вывел уже на пустой угол Максима Рогозину, откуда лучший бомбардир команды просто не имел права промахнуться – 3:2.

Липчанам отдышаться бы, спокойно доиграть до перерыва и в третьем периоде постараться решить судьбу матча в свою пользу. Но нет – оставшихся полутора минут хватило «Липецку», чтобы пропустить четвёртую шайбу от Виктора Андрейченко. Причём защитники позволили форварду гостей беспрепятственно «расстрелять» Мусаяпова с «пятачка» - 4:2.

В третьем периоде обе команды заработали по два удаления, но к изменению счёта это не привело, что, конечно, на руку гостям. За 30 секунд до сирены «Липецк» снял вратаря, но даже в тот момент не смог организовать полноценный штурм. Поезд уже ушёл…

Следующий матч наша команда проводит в воскресенье 6 декабря с «Динамл-Юниором» из Санкт-Петербурга. Тревожит даже не высокое 5-е место очередного соперника, а то, что игра пройдёт на нашей площадке в «Звёздном», где «Липецк» почему-то разучился играть.

МХК «Липецк» - «СКА-ГУОР Карелия» (Кондопога) – 2:4 (1:1, 1:3, 0:0).

Шайбы: Мустафин (Вахромеев), 0:36 – 1:0. Петросян (Хисматуллин), 13:14 – 1:1. Н.Кравченко (Герасимов, Кощеев), 23:42 – 1:2, бол. Мартынов (Конев), 28:26 – 1:3. Рогозин (П.Гришин, Д.Прохоров), 38:29 – 2:3. Андрейченко (Хисматуллин), 39:27 – 2:4.

Вратари: Мусаяпов (00:00 – 59:24) – Крайнов.

Броски: 33-23. Вбрасывания: 31-24. Штраф: 12 (Рогозин-4, Лужанский-4, Токарев-2, команда-2) – 8 (Дюжев-2, Мазалов-2, Орлов-2, Крайнов-2).

4 декабря. Липецк. ДС «Звёздный». Без зрителей.