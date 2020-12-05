За последние сутки в Липецкой области от COVID-19 выздоровели 66 человек

Всего с начала пандемии на территории региона зарегистрированы 11 795 случаев новой коронавирусной инфекции, 9 492 человека выздоровели, 128 человек умерли . 2 175 — лечатся.

Сегодня в больницах находятся 828 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Лечатся дома 1 347 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 145 случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего в Липецке — 99 человек, в Краснинском районе — 13, в Ельце и Лев-Толстовском районе — 10, в Грязинском, Добринском, Елецком и Чаплыгинском районах — по два заболевших, в Липецком, Становлянском, Усманском, Данковском и Добровском районах — по одному.