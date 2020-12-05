вчера, 16:28
За последние сутки в Липецкой области от COVID-19 выздоровели 66 человек
Всего с начала пандемии на территории региона зарегистрированы 11 795 случаев новой коронавирусной инфекции, 9 492 человека выздоровели, 128 человек умерли. 2 175 — лечатся.
За последние сутки в регионе подтверждены 145 случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего в Липецке — 99 человек, в Краснинском районе — 13, в Ельце и Лев-Толстовском районе — 10, в Грязинском, Добринском, Елецком и Чаплыгинском районах — по два заболевших, в Липецком, Становлянском, Усманском, Данковском и Добровском районах — по одному.
Игорь
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Игорь
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