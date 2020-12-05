Коронавирус

вчера, 16:28

За последние сутки в Липецкой области от COVID-19 выздоровели 66 человек

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#коронавирус
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За последние сутки в Липецкой области от COVID-19 выздоровели 66 человек

Всего с начала пандемии на территории региона зарегистрированы 11 795 случаев новой коронавирусной инфекции, 9 492 человека выздоровели, 128 человек умерли. 2 175 — лечатся.

Сегодня в больницах находятся 828 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Лечатся дома 1 347 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 145 случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего в Липецке — 99 человек, в Краснинском районе — 13, в Ельце и Лев-Толстовском районе — 10, в Грязинском, Добринском, Елецком и Чаплыгинском районах — по два заболевших, в Липецком, Становлянском, Усманском, Данковском и Добровском районах — по одному.
7 1704
#коронавирус
1

Комментарии (7)

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Игорь

вчера, 22:59
Гость, А причем здесь это?
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что сказать то хотели?

вчера, 22:54
Гость, .. если никого не хоронили, это плохо?
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60+

вчера, 20:01
Говорят что перед вакцинацией 42 дня нельзя пить ! И нахрен нам такая вакцина ! Я лично привык лекарства водкой запивать , так эффект лучше .
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тербунец

вчера, 18:35
что то в статистику перестали попадать тербуны, что ни кто не болеет или перестали тесты брать, болеют ну очень много
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Гость

вчера, 18:32
Игорь, вы видимо еще никого не похоронили за это время?
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Игорь

вчера, 18:11
Выздоравливают потому что нет никакого "страшного ковида".
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гость

вчера, 17:15
Зато проводим концерты в "Унионе", ярмарки, готовимся к проведению корпоративов. Есть такое выражение: "Пир во время чумы". Пируйте, люди!
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