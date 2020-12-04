От COVID-19 за сутки скончались три человека, подтверждены 145 новых случаев заражения

В официальной статистике общее число умерших от болезни составило 128 человек.

Как сообщает областной оперштаб, за минувшие сутки от COVID-19 скончались 80-летний житель Чаплыгинского района, 67-летняя женщина из Липецка, и 70-летний житель Усманского района. Таким образом, общее число умерших от коронавирусной инфекции в Липецкой области, по официальным данным, составляет 128 человек.



За сутки в регионе выявлены 145 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 66 человек. По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала эпидемии в Липецкой области выявлены 11 795 случаев инфекции, выздоровели 9 492 человека.







