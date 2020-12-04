Коронавирус

сегодня, 11:01

От COVID-19 за сутки скончались три человека, подтверждены 145 новых случаев заражения

13 5447
#коронавирус
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От COVID-19 за сутки скончались три человека, подтверждены 145 новых случаев заражения

В официальной статистике общее число умерших от болезни составило 128 человек.

Как сообщает областной оперштаб, за минувшие сутки от COVID-19 скончались 80-летний житель Чаплыгинского района, 67-летняя женщина из Липецка, и 70-летний житель Усманского района. Таким образом, общее число умерших от коронавирусной инфекции в Липецкой области, по официальным данным, составляет 128 человек.

За сутки в регионе выявлены 145 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 66 человек. По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала эпидемии в Липецкой области выявлены 11 795  случаев инфекции, выздоровели 9 492 человека.



13 5447
#коронавирус
2

Комментарии (13)

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Злой на все

5 минут назад
В первую волну масок носило половину народа и болело меньше.Ко дню голосования вообще не стало больных.А щас. Все в масках .на дистанции.в перчатках.и болеют.Что то ни так с короной.Интересно,что будет в третью волну? Покойники будут на улицах валяться. Или прививку и в деревянный макинтош...
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123

55 минут назад
???, тупее комента я не читала....
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все идет по плану

сегодня, 14:08
слишком много лишних развелось. капитализму они не нужны. это при социализме рождаемость расла и тбыл востребован и ценится каждый тогда не было миллионов бомжей и обездоленных. потому при капитализме население оптимизируют до приемлемого уровня. и пенсионеров в первую очередь.
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???

сегодня, 14:06
Реально со второй волной смертность растёт. Что же получается, что доплаты получают эти горе врачи, а лечить не лечат?? За что тогда доплаты? К весне пенсию будет некому платить
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Не очень понятно

сегодня, 13:16
Липчанин а вы на своей работе специалист ведь медицина это наука и что бы быть хорошим врачем с индивидуальным походом к каждому пациенту надо как можно меньше быть загруженным домашними делами и детями это в большей степени касается женщин
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Всё идет по плану

сегодня, 13:06
Буде медленно повышать число заболевших. Писать заниженную абсолютно неиформативную статистику, и через несколько месяцев Вам будет пофиг на короновирус сколько заболело, сколько вызоровело. Не пофиг будет когда заболеете, а там уж как повезёт, умрёте можете в статистику попасть, на поправку пойдёта во славу нашей доблистной медицины.
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Игорь

сегодня, 13:04
На спад пошло.
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Нотя

сегодня, 12:22
Представляю как гинеколог Или стоматолог лечат людей. Вот поэтому мы их и теряем!
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?

сегодня, 12:18
А ради смеха нельзя хоть один день уменьшить "СТАТИСТИКУ" на одного-двух человек, потом прибавить на 5? Было бы правдоподобней П-3 составлять по коронавирусу (ПОЛ-ПАЛЕЦ-ПОТОЛОК)
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Электорат

сегодня, 11:54
Липчанин, У нас самые нытики - врачи и учителя! Посмотрите на иномарки у больниц и школ! И фотки соцсетей , стабильно отдых на море! Делайте лучше свою работу!!!
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