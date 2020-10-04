Происшествия

41 минуту назад

Пожарные не дали сгореть дому дотла в селе Кривополянье

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#пожар #МЧС
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Пожарные не дали сгореть дому дотла в селе Кривополянье

Пожар возник под Чаплыгином в Липецкой области 3 октября в 14.23.

На место пожара были стянуты два отделения 33-й пожарно-спасательной части, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.

Огонь успел уничтожить кровлю на площади в 60 квадратных метров и внутреннюю отделку части нежилого строения. Оперативные действия пожарных не позволили сгореть зданию дотла.

- За минувшие сутки пожарные в Липецкой области реагировали на сообщения о возгораниях и происшествиях 62 раза, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС региона. - Большая часть из вызовов была связана с горением сухой травы и мусора. Этому способствует установившаяся сухая и теплая погода.
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#пожар #МЧС
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Бамбу

7 минут назад
Не поверю что время нет
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