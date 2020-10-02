Коронавирус

сегодня, 14:26

665 человек в Липецкой области лечатся от COVID-19

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#коронавирус
665 человек в Липецкой области лечатся от COVID-19

Сегодня выздоровели 22 жителя региона.

Всего с начала пандемии на территории Липецкой области зарегистрировано 6 188 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 5 477 человек выздоровели, 46 — умерли. 665 — лечатся.

Сегодня в больницах находятся 595 человек с диагнозом коронавирусная инфекция и 471 человек с подозрением на выделение вируса. Дома лечатся 70 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в Липецкой области заболели 45 человек. В Липецке — 18 заболевших, на втором месте Грязинский район — 5 человек, третье место поделили Елец и Хлевенский район — по 4 больных. В Добринском, Задонском, Становлянском и Тербунском районах — по 3 заболевших, в Липецком — 2.
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#коронавирус

Комментарии (2)

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Где компьютерную томографию платно сделать? Или рентген?
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???

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Грязи ! Не отставать !!!
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