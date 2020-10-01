В России

сегодня, 17:48

COVID-19 оказался смертоноснее испанского гриппа

152
#коронавирус

Коллектив ученых из США под руководством Джереми Фауста из Гарвардской медицинской школы сравнил последствия для мира пандемий COVID-19 и испанского гриппа (вирус-возбудитель — H1N1). Об этом сообщают «Известия».

По их расчетам, «испанка» увеличила смертность в три раза, а COVID-19 — в четыре. «При недостаточном лечении инфекция SARS-CoV-2 может иметь сравнимую или большую смертность, чем инфекция вируса гриппа H1N1 1918 года», — заявили авторы работы. 

Российские эксперты в целом согласны с оценками коллег, но отмечают, что окончательные выводы можно будет сделать только после окончания нынешней пандемии. 

— Вполне похоже, что COVID-19 нанес, по крайней мере, Нью-Йорку ущерб, сравнимый с потерями от испанского гриппа, — отметил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин. — Основная сложность при интерпретации данных заключается в том, что мы реально не знаем, сколько людей было заражено «испанкой». Впрочем, и данные относительно COVID-19 пока нельзя считать стопроцентно точными, даже если ориентироваться по данным тестов на антитела. 
152
#коронавирус

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Банки из-за пандемии сокращают программы лояльности для туристов

сегодня, 17:47

В России
ФСБ нашла украденную икону Путина
#кража #икона
ФСБ нашла украденную икону Путина

сегодня, 13:08

В России
Россиян ждет комфортный октябрь
#октябрь #осадки
Россиян ждет комфортный октябрь

сегодня, 13:04

В России
Депутаты запретили возвращать россиянам советские вклады
#вклад
1
Депутаты запретили возвращать россиянам советские вклады

сегодня, 12:42

В России
В России создали министерство счастья
#счастье #социальная политика
В России создали министерство счастья

сегодня, 12:36

В России
Эксперты: менее 15% россиян не работали в пик COVID-19
#безработица
Эксперты: менее 15% россиян не работали в пик COVID-19

сегодня, 12:30

В России