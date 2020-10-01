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Обновление центральной части парка Победы завершится 3 октября
Завершается реконструкция центральной части парка Победы. Подрядчику остаётся обустроить пешеходные зоны и смонтировать ограждение входной группы со стороны улицы Полиграфической. «Зеленхозу» – уложить газон.
Площадки перед сценой и у входной группы со стороны улицы Полиграфическая заасфальтированы. Завершена и стилизация самих входов – на опорные стенки конструкций рабочие нанесли специальную штукатурку «короед». Гранулы, которые содержатся в ней, при нанесении «раздвигают» наполнитель, создавая бороздки – получается рисунок, похожий на изъеденную насекомыми поверхность древесины. Как отмечает подрядчик, такой способ декорации отличается простотой применения и долговечностью.
Завершает работы и «Зеленхоз». Озеленителям остаётся уложить около тысячи метров рулонного газона в районе входной группы со стороны улицы Полиграфической. Уже к субботе, 3 октября, работа в центральной части парка должна закончится.
Обустройство же дорожек парка продолжится. Так, на в ряде пешеходных зон, в том числе от плоскостного фонтана в сторону гипермаркета «Линия», а также на тротуаре, идущем в обратном направлении, подрядчику предстоит заменить сети электроснабжения и часть асфальтового покрытия. Согласно контракту, эти работы должны быть завершены весной 2021 года. Подрядчик приступил к большей их части уже в этом году, пока позволяют погодные условия.
Благоустройство парка Победы ведётся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
ГРМ