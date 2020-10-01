Обновление центральной части парка Победы завершится 3 октября

Завершается реконструкция центральной части парка Победы. Подрядчику остаётся обустроить пешеходные зоны и смонтировать ограждение входной группы со стороны улицы Полиграфической. «Зеленхозу» – уложить газон.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на «Аллею любви» и дорогу, ведущую к парку аттракционов «Жемчужина», завезли инертные материалы - песок и щебень. Их уложили на площади свыше тысячи квадратных метров, а затем уплотнили с помощью катка. Сейчас здесь укладывают асфальтобетонное покрытие, затем установят бордюры и лавочки.



Площадки перед сценой и у входной группы со стороны улицы Полиграфическая заасфальтированы. Завершена и стилизация самих входов – на опорные стенки конструкций рабочие нанесли специальную штукатурку «короед». Гранулы, которые содержатся в ней, при нанесении «раздвигают» наполнитель, создавая бороздки – получается рисунок, похожий на изъеденную насекомыми поверхность древесины. Как отмечает подрядчик, такой способ декорации отличается простотой применения и долговечностью.



Завершает работы и «Зеленхоз». Озеленителям остаётся уложить около тысячи метров рулонного газона в районе входной группы со стороны улицы Полиграфической. Уже к субботе, 3 октября, работа в центральной части парка должна закончится.



Обустройство же дорожек парка продолжится. Так, на в ряде пешеходных зон, в том числе от плоскостного фонтана в сторону гипермаркета «Линия», а также на тротуаре, идущем в обратном направлении, подрядчику предстоит заменить сети электроснабжения и часть асфальтового покрытия. Согласно контракту, эти работы должны быть завершены весной 2021 года. Подрядчик приступил к большей их части уже в этом году, пока позволяют погодные условия.



Благоустройство парка Победы ведётся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».



