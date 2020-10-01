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Гендиректора усманского ООО «Генборг» обвиняют в сокрытии крупной суммы от уплаты налогов

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#налоги
Гендиректора усманского ООО «Генборг» обвиняют в сокрытии крупной суммы от уплаты налогов

Следственным отделом по городу Усмань СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО«Генборг» (общество производило электродвигатели), подозреваемого в сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в крупном размере.

По версии следствия, подозреваемый уклонился от уплаты недоимки по налогам и страховым взносам в сумме более 7,5 миллиона рублей, в связи с чем были наложены аресты на счета организации.

«Достоверно зная о наличии задолженности перед налоговым органом и имея реальную возможность её погасить, в августе - ноябре 2019 года гендиректор произвел взаиморасчёты с контрагентами через третьих лиц, и сокрыл от погашения недоимки по налогам и страховым взносам денежные средства», - сообщает фабулу обвинения пресс-служба Следственного управления.

Следствие считает, что гендиректор завода по производству электродвигателей сделал это умышленно, так как не реагировал на неоднократные требования налоговиков о погашении задолженности.



 
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#налоги

Комментарии (2)

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Степан

19 минут назад
А еще у генерального директора УК "Елецкий" и "Университетский" Костина Ю.А. проверьте. Или его трогать нельзя??? Депутат обл. Совета? На чьи кровные он обогащается? Столько развел УК?
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весёлый

сегодня, 12:36
суда нет,чего обвинять
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