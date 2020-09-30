Спорт

21 минуту назад

Рурахм из Данкова «задушил» трёх соперников и поедет на чемпионат России

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#грэпплинг #единоборства
Рурахм из Данкова «задушил» трёх соперников и поедет на чемпионат России

В райцентре неожиданно зажглась новая «звездочка» единоборств. 

Нового успеха добился боец из Данкова Рурахм Ганаматов, выиграв в Курске чемпионат ЦФО по спортивной борьбе грэплинг.

Грэпплинг (название от английского grapple  - абордажный крюк, захват) – вид единоборств, сочетающий всю технику борцовских дисциплин с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приёмов. Самое удивительное, что секции грэпплинга в Данкове… нет, Рурахм занимается в школе французского бокса «сават» и, как говорит его тренер Артём Шаталов, «иногда ездит на соревнования по другим видам единоборств ради получения опыта».

Но в грэпплинге Ганаматов, видимо, нашёл своё призвание. Не так давно он выиграл престижные соревнования в столице «Moskow Batеle»,  а теперь добился ещё более весомого успеха. 

В Курске Ганаматов выиграл три боя весовой категории до 77 кг, причём как и в Москве – досрочно. Всех троих соперников из Москвы, Иркутска и Курска он победил удушающими приёмами. 

Видимо, теперь бойцу и его тренерам следует ещё серьезнее отнестись к грэпплингу, ведь Рурахм пробился в финальный турнир чемпионата и Кубка России.

Отметим, что за победу в ЦФО боролись около 600 спортсменов практически со всего федерального округа. 

Спортсмена подготовили тренеры высший категории Артём и Геннадий Шаталовы.


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#грэпплинг #единоборства

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Максим

2 минуты назад
Красава!
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