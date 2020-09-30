Спорт
21 минуту назад
Рурахм из Данкова «задушил» трёх соперников и поедет на чемпионат России
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В райцентре неожиданно зажглась новая «звездочка» единоборств.
Нового успеха добился боец из Данкова Рурахм Ганаматов, выиграв в Курске чемпионат ЦФО по спортивной борьбе грэплинг.
Грэпплинг (название от английского grapple - абордажный крюк, захват) – вид единоборств, сочетающий всю технику борцовских дисциплин с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приёмов. Самое удивительное, что секции грэпплинга в Данкове… нет, Рурахм занимается в школе французского бокса «сават» и, как говорит его тренер Артём Шаталов, «иногда ездит на соревнования по другим видам единоборств ради получения опыта».
Но в грэпплинге Ганаматов, видимо, нашёл своё призвание. Не так давно он выиграл престижные соревнования в столице «Moskow Batеle», а теперь добился ещё более весомого успеха.
В Курске Ганаматов выиграл три боя весовой категории до 77 кг, причём как и в Москве – досрочно. Всех троих соперников из Москвы, Иркутска и Курска он победил удушающими приёмами.
Видимо, теперь бойцу и его тренерам следует ещё серьезнее отнестись к грэпплингу, ведь Рурахм пробился в финальный турнир чемпионата и Кубка России.
Отметим, что за победу в ЦФО боролись около 600 спортсменов практически со всего федерального округа.
Спортсмена подготовили тренеры высший категории Артём и Геннадий Шаталовы.
Грэпплинг (название от английского grapple - абордажный крюк, захват) – вид единоборств, сочетающий всю технику борцовских дисциплин с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приёмов. Самое удивительное, что секции грэпплинга в Данкове… нет, Рурахм занимается в школе французского бокса «сават» и, как говорит его тренер Артём Шаталов, «иногда ездит на соревнования по другим видам единоборств ради получения опыта».
Но в грэпплинге Ганаматов, видимо, нашёл своё призвание. Не так давно он выиграл престижные соревнования в столице «Moskow Batеle», а теперь добился ещё более весомого успеха.
В Курске Ганаматов выиграл три боя весовой категории до 77 кг, причём как и в Москве – досрочно. Всех троих соперников из Москвы, Иркутска и Курска он победил удушающими приёмами.
Видимо, теперь бойцу и его тренерам следует ещё серьезнее отнестись к грэпплингу, ведь Рурахм пробился в финальный турнир чемпионата и Кубка России.
Отметим, что за победу в ЦФО боролись около 600 спортсменов практически со всего федерального округа.
Спортсмена подготовили тренеры высший категории Артём и Геннадий Шаталовы.
1 103
Максим