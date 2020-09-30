«Группа Зегеля отстреливалась до последнего патрона, но антоновцы перебили всех»

В этом году исполняется сто лет с начала Тамбовского восстания, которое возглавлял эсер Александр Антонов, из-за чего мятеж получил название Антоновского. Во время мятежа был зверски убит начальник липецкой ЧК Артур Зегель, именем которого названа одна из центральных улиц города.

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"Липецк вчера и сегодня"

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Теме крестьянского мятежа на Тамбовщине посвящено множество книг, фильмов, научных и не очень статей. Вокруг Тамбовского восстания в последние годы родился ряд мифов, как героических, так и считающихся позорными. Герои тех событий поменялись местами в «святцах» политики. Вчерашние комсомольцы, первые чекисты, вставшие на борьбу с мятежниками, превратились в убийц, а участники восстания 1919-1920 года в Тамбовской губернии, в который входил и Липецкой уезд, обрели ореол мучеников и героев. Тамбовским мужикам ставят памятники, а подавлявших восстание красноармейцев и чекистов часто требуют предать суду истории и переименовать улицы, десятилетиями носившие их имена. Так улице Зегеля в Липецке периодически требуют вернуть прежнее название Лебедянской.Липецкий краевед, почетный гражданин города Александр Клоков один из тех, кто считает, что улицу, носящую с 1921 года имя начальника липецкого ЧК Артура Зегеля, следует переименовать:- На табличке, установленной на доме №1 улицы Зегеля, говорится, что он один из тех, кто устанавливал советскую власть в Липецке. Это не так! Артур Зегелис, а это его настоящая фамилия, появился в Липецке, когда здесь советская власть уже давно была установлена. Он никак не проявил себя в Липецке, и вскоре был командирован в тамбовский поселок Инжавино, где его убили повстанцы. Кстати, ни одна улица в Тамбовской области не носит его имени, хотя он там успел поработать и следователем, и начальником транспортной милиции, и в ЧК, и гораздо больше по времени, чем в Липецке. Имена улиц давали тем, кто хоть что-то сделал, пусть в данном случае для советской власти. Что сделал Зегелис? Выездная сессия ЧК, которую он возглавлял, расследовала в Инжавино мятеж. Так, те самые крестьяне, действия которых расследовали чекисты, давным-давно реабилитированы, доказано отсутствие их вины. А именами тех, кто расследовал их дела и приводил приговоры в исполнение, названы улицы, площади и города… Эту историческую несправедливость давно пора исправлять…В год столетия Антоновского мятежа, GOROD48 попытался хотя бы частично восстановить картину происходившего и узнать подробности гибели Артура Зегеля.Итак, конец лета – осень 1920-го, апофеоз недовольства крестьян продразверсткой – бунты против советской власти в центральной части России вспыхивают повсеместно. У власти в Липецке – уездный совет, в котором большевики взяли верх над эсерами, меньшевиками и анархистами. Недавно созданную ЧК возглавляет человек с тремя классами образования Яков Янкин, который чуть позже будет и главным липецким милиционером. Чекисты набраны из городских служащих, крестьян и рабочих Сокольского металлургического завода. На их плечи ложится невероятный груз – от банального обеспечения безопасности жителей уезда, «зачистки» политических оппонентов, до борьбы с целыми армиями самых настоящих бандитов, целью которых были, как грабежи, так и уничтожение большевиков, в которых народ начал разочаровываться.Продразверстка в России началась еще при царе в годы Первой мировой войны. Продолжило продразверстку временное правительство, и никуда от нее не делась и власть Советов. «Излишки» хлеба у крестьян советская власть изымала силой и такая продразверстка привела к бунту в Лебедянском уезде – тогда части Тамбовской губернии. Сейчас его даже называют прологом будущего Тамбовского восстания. Вот как описывает события в Лебедянском уезде Газета.ру: «Крестьяне вооружались как в Средневековье – вилами, косами, охотничьими ножами. У некоторых были ружья. Как следовало из оперативных сводок ВЧК, восстание в Лебедянском уезде разворачивалось под лозунгом «Долой коммунистов! Долой Советы!» Разгневанные крестьяне разгромили четыре волисполкома и «варварски замучили семерых коммунистов». Если верить данным чекистов, захваченных в плен коммунистов, заживо распилили на части.Бунт в Лебедянском уезде подавлял 212-й отряд внутренних войск. 50 крестьян были расстреляны на месте. Еще 60 арестовали. Деревню, с которой начался бунт, чекисты сожгли до основания. Несмотря на разгром, лебедянцы «заразили» непокорностью жителей граничащих с ними волостей Елецкого уезда. Отправленному из занятой большевиками Лебедяни отряду продармии пришлось отступить под натиском вооруженных крестьян. С выступлениями в деревнях Елецкого уезда справились только кадровые красноармейцы – рота 17-го стрелкового полка при четырех пулеметах.В том же году на Тамбовщине разразились десятки других, больших и малых, бунтов. Все они были безжалостно подавлены карательными отрядами. Именно в этой губернии неприятие большевиков оказалось самым жестким, а противодействие им – наиболее организованным и продолжительным…»Не согласен с этими утверждениями лебедянский краевед, писатель, исследователь Гражданской войны на территории Лебедянского района Николай Кривошеин. В своем выводе он лаконичен:- Таких бунтов по России было множество. Лебедянские события не имеют прямого отношения к Тамбовскому восстанию.С ним солидарен и заслуженный архивист России Валерий Поляков:- Никакого крупного бунта, способного послужить прологом к Тамбовскому восстанию, не было, как не было и кровавой расправы над коммунистами, - рассказывает старейший сотрудник областного архива Валерий Поляков. – В документах отражено следующе: в марте 1920-го продотряд прибыл в села Борисовку, Липовку и Лебяжье, тогда входившие в Больше-Хомутецкую волость Лебедянского уезда, сейчас это Добровский район. Жители Борисовки наотрез отказались сдавать хлеб, тогда продотряд взял заложников. Их посадили на подводы и повезли к волисполкому, крестьяне кинулись на продотрядовцев и освободили крестьян. Кто-то залез на церковную колокольню, начал бить в колокола, соседние села откликнулись набатом. В Борисовке на площади перед церковью вскоре собралась большая толпа, с вилами, кольями, и несколькими винтовками. Продотрядовцы выстроились цепью, и после предупредительных выстрелов в воздух, дали залп по толпе, в том числе стреляли и из пулемета. Двое крестьян погибли. Толпа ринулась на продотрядовцев и разоружила 15 человек. Никакой казни, тем более распиливания пилами заживо не было. На помощь продотряду из Доброго пришел крупный отряд в 200 человек, крестьян разоружили, а зачинщиков бунта арестовали. Документы об этом бунте долгие годы хранились под грифом «Секретно». Судьба арестованных крестьян неизвестна, но эти события не могли стать прологом к крупному мятежу, так как подобных стычек было множество. Однозначно, что продразверстка являлась разрушительной практикой. Документально зафиксированы страшные эпизоды продразверстке в селах Липецкого уезда. К примеру, в Вешаловке люди, обобранные продотрядами, ели желуди, лебеду и дрались за падаль. При том, что продотрядовцыа не смогли сохранить реквизированный у крестьян хлеб, он гнил на станциях, пропивался красноармейцами. Вот они-то не голодали. Они бесчинствовали, насиловали женщин, чьи мужья воевали на фронтах, или вдов погибших, что также отражено в ранее секретных документах. Например, об этом писал в письме к Ленину председатель Усманского исполкома Исполатов. Письмо осталось без ответа. Практически повсеместные бесчинства и стали прологом к Тамбовскому восстанию. Но на территории Липецкого уезда, Лебедянского, Усманского, крупных выступлений не было.Впрочем, к ликвидации с Тамбовского восстания, получившего в советской историографии название Антоновского, по имени одного из лидеров мятежа, имели самое непосредственное отношение липецкие чекисты. Двое из них погибли от рук повстанцев. Это Евгений Адамов и Артур Зегель. О гибели Евгения Адамов известно мало. Установлено лишь, что он с группой чекистов нагрянул в село Каменка, где располагался штаб Антонова, и там был убит крестьянами-мятежниками. Кстати, одна из липецких улиц тоже носит его имя. О гибели Артура Зегеля известно больше, как и о последних днях его жизни.Личность Зегеля сама по себе интересна. Родом он из Лифляндской губернии (нынешние Латвия и часть Эстонии). Во время Первой мировой войны Зегель воевал в Латышской стрелковой дивизии, примкнул к большевикам, участвовал в штурме Зимнего дворца. В гражданскую, в составе красных латышских стрелков, громил Юденича и Краснова. В 1919-м Артур Зегель, направлен партией в московскую ЧК, а в апреле 1920-го назначен начальником Липецкой Чрезвычайной комиссии.Липецкая ЧК представляла собой на тот момент собрание людей далеких от правоохранительных или даже жандармских функций. Люди случайные, но отобранные по принципу преданности большеивкам. Костяк – рабочие сокольского завода. Руководителем ЧК до Зегеля, как уже говорилось выше, был человек с тремя классами образования. О тех днях написал в мемуарах один из первых липецких чекистов, который пришел в Чрезвычайную комиссию в возрасте 17 лет, Дмитрий Смирнов. Изданная в послевоенное время книга изобилует описаниями арестов действительных и мнимых противников советской власти. Так, в книге описывается арест сына липецкого коммерсанта за то, что, обедая в столовой, он высказался нелестно в адрес советской власти и отказался ей помогать. Есть рассказ об аресте и последующем расстреле, якобы, воевавшего в рядах белых молодого человека, в изобличении которого 17-летний Смирнов использовал свою сестру, вхожую в семью юноши. Учитывая уровень образования и опыта первых липецких чекистов, объективность расследования описываемых случаев вызывает большие сомнения.В эту компанию пришел Артур Зегель. Доподлинно не установлено, что делал Зегель в Липецке до зимы 1920-го. Известно лишь, что он был человеком интеллигентным и любил играть на скрипке. На 1 января 1921 года была намечена его женитьба на Наталье Булгаковой, но в двадцатых числах декабря 1920-го его срочно направили в тамбовское село Инжавино в составе выездной сессии ЧК, для расследования деяний антоновцев. Оказалось, что командировка Зегеля была в один конец.Журналисты GOROD48 побывали в поселке Инжавино, где погиб Артур Зегель и его коллеги по ЧК.Сегодня поселок городского типа Инжавино обычный сельский населенный пункт. Разве что в нем сохранилось много старинных крестьянских домов, свидетелей Антоновского мятежаВ одной из старинных изб Инжавино расположен краеведческий музей, директор которого Александр Егоров рассказал о происходивших здесь в декабре 1920-го событиях. Впрочем, начался рассказ Александра Егорова с, можно сказать, краеведческой сенсации. Всегда считалось, что имя Александра Антонова, возглавившего крестьянское восстание на Тамбовщине, связанно, прежде всего, с Кирсановским районом, крестьяне которого массово взяли в руки оружие, или селом Каменка, где находился штаб руководителей бунта - Антонова и Токмакова. Но и Инжавино оказалось тесно связанно с именем Александра Антонова.- По последним архивным данным, а они обнародованным буквально несколько недель назад, в поселке Инжавино с 1907 по 1919 годы жили отец Антонова – Степан Гаврилович Антонов и его младший брат. Александр Антонов постоянно приезжал к отцу и брату, пока брат не подрос и не стал его соратником, - рассказал Александр Егоров.Об Александре Антонове написано множество книг и статей, снят не один фильм. Известно, что Антонов состоял в партии социалистов-революционеров и участвовал в эксах (экспроприациях денег, по сути, ограблениях). На одном из «эксов», как раз в Инжавино, и стрельбе в городового в Тамбове Антонов и погорел. Сначала его приговорили к смертной казни, но потом приговор изменили на бессрочную каторгу. Февральская революция открыла двери тюрем, и Антонов оказался на свободе. Да не просто на свободе - он возглавил Кирсановскую уездную милицию. Вскоре большевики обвинили Антонова в подготовке восстания, и он ушел в подполье, совершая со своей боевой дружиной набеги на советские учреждения и попутно участвуя в создании «Союза трудового крестьянства».Тамбовщина же, истощенная продразверсткой, и без Антонова полыхала в огне бунтов. В августе 1920-го Александр Антонов возглавил оперативный штаб по координации восстания и контролировал 20 полков повстанческой армии. Антоновцы нападали на города и села Тамбовской губернии и убивали сочувствующих коммунистам. На Инжавино повстанцы нападали несколько раз, в очередной раз повстанцы вошли в поселок в начале декабря 1920-го и оставили его 13-го декабря. Особое внимание Александра Антонова к Инжавино было вызвано, скорее всего, тем, что его отец умер в 1919 году после допросов в местной ЧК.По словам директора Инжавинского музея Александра Егорова, Александр Антонов не планировал такого большого восстания, которое в итоге возникло. Он готовился к локальным действиям, для чего накапливал оружие и прятал его в лесах. И столкновения планировались чисто по политическим мотивам: эсеры против большевиков. Егоров подтвердил версию о разоружении Антоновым, когда он возглавлял кирсановскую милицию, целого эшелона чехословацкого корпуса. Оружие чехов он также спрятал, и оно ему пригодилось уже во главе огромной армии озлобленных крестьян.- На руку Антонову сыграла продразверстка, у крестьян отнимали хлеб продотряды, которых появилось огромное количество. Самое странное, что каждый из городов направлял в села свой продотряд, - рассказывает Александр Егоров. - Крестьяне никак не могли разобраться, кто у них забирает хлеб. К августу 1920-года возмущение крестьян достигло крайней точки, начались восстания. В селе Каменка ныне Ржаксинского района Тамбовской области вспыхнул бунт, который возглавил Александр Антонов. Крестьянская армия разрослась до 50 тысяч человек.Как раз после того, как Антонов оставил Инжавино в середине декабря 1920-го, в поселок прибывает группа чекистов под руководством Артура Зегеля. Чекисты должны были расследовать преступления антоновцев в поселке, выявить и участников восстания и сочувствующих. Впрочем, слово директору Инжавинского музея Александру Егорову:- Зегелю предстояло набрать людей для выездной сессии ЧК по ходу движения в Инжавино. 20 чекистов, милиционеров, он набирал в разных уездах Тамбовской губернии. Многих по пути следования поезда. Отъезжал же Артур Вальдемарович с вокзала города Грязи, где его провожала невеста Наталья Булгакова. В 20-х числах набранная с миру по нитке команда прибыла в Инжавино и начала расследование действий, как тогда говорили – банды Антонова.Есть данные, что следствие команда Зегеля вела жестокими методами, что и заставило инжавинцев обратиться за помощью к Антонову- Да, такая версия есть, – говорит Александр Егоров.Разговор с директором музея далее продолжается возле бывшего особняка купца Черникова, в котором располагалась выездная сессия ЧК. Говорят, во дворе именно этого дома чекисты Зегеля казнили бунтовщиков-крестьян.По словам Александра Егорова, документальных свидетельств зверств чекистов в отношении инжавинцев, нет.Также как нет документальных свидетельств расстрелов во дворе купеческого особняка. Существуют лишь рассказы о том, что на первом этаже дома находились камеры, на втором чекисты допрашивали подозреваемых, а во дворе расстреливали. К слову, следов пуль на кирпичных стенах дома со двора журналисты GOROD48 не обнаружили. Трудно представить, чтобы их можно было замазать. Обычный кирпич, очень хорошо сохранившийся, без сколов, дыр и прочих повреждений.Со второго этажа этого дома 27 декабря 1920-го чекисты увидели, как к селу стремительно приближается конница.- Чекистов было человек 20. Антоновцев наступало более 2000. На станции Инжавино стоял гарнизон «красных», человек 400, который в полном составе сдался повстанцам. Бригада Зегеля начала отступать в сторону мельницы. Липецкий ветеран УЧК Дмитрий Смирнов писал в своих воспоминаниях, что бригада Зегеля засела в деревянной мельнице и вела там бой. Антоновцы ее подожгли, и чекисты погибли, якобы в дыму и огне. Но, это не так…, - рассказывает Александр Егоров.Директор музея ведет нас путем отступления чекистов. Мельница располагалась на улице Станционной,6. Ее снесли буквально несколько месяцев назад. Она не была деревянной, и не сгорела, как пишет в своей книге липецкий чекист. Мельница была каменной, и, антоновцы, скорее всего, обложили ее хворостом, подожгли, чтобы «выкурить» чекистов. И «выкурили», часть чекистов добили на улице, часть - расстреляли во время показательной казни. Так что группа Зегеля отстреливалась до последнего патрона, но антоновцы перебили всех. Но руководителя группы Артура Зегеля убили не сразу. Раненого Зегеля, по словам Александра Егорова, и по воспоминаниям старожилов-инжавинцев, антоновцы водили по селу, над ним издвелись. Есть данные, что на декабрьском морозе Зегеля поливали водой, но Александр Егоров говорит, что достоверных свидетельств об этом нет. Затем Зегеля зарубили шашкой.Из группы Зегеля спасся один человек, Иван Вавилов, который и рассказал о произошедшем. Чекисту во время расстрела удалось обхитрить антоновцев, он упал чуть раньше выстрелов и притворился мертвым. После того, как антоновцы ушли, он выбрался из-под тел товарищей и скрылся в соседнем селе, в Терновом, откуда сообщил в ГубЧК о произошедшем.После того как о инжавинской бойне стало известно в губернском Тамбове, командующий тамбовским военным гарнизоном подал в отставку.Вскоре в Инжавино пришел большой отряд красных, они собрали тела погибших, в том числе и Зегеля, и похоронили всех в братской могиле, на улице носящей название Братская. Это место и сейчас особое, оно обсажено деревьями, а над могилой чекистов стоит гранитный памятник.Покончить с антоновщиной советской власти удастся лишь в следующем, 1921 году. Правительство Ленина объявило амнистию для участников бунта, и отменило тотальное изъятие хлеба, что со временем смирило крестьян.Красные подавляли бунт, на самом деле, жестоко. Что логично, так как не милосердствовали и сами антоновцы, они грабили таких же как и они крестьян, зверски казнили сочувствовавших Советской власти, не говоря уже самих коммунистах.- Кормить 50-тысячную армию мятежников тоже надо, и они также запускали свою руку в крестьянские закрома, - говорит Александр Егоров. – И, не стоит забывать о том, что власть Советов была легитимной, а правом на насилие, как известно, всегда наделена существующая, признанная власть. А мятежники стояли вне закона…Сам Антонов и его родной брат были убиты, их тела потом еще долго возили по селам Тамбовщины и показывали крестьянам, чтобы те удостоверились в смерти своего лидера.При описании подавления Антоновского восстания часто упоминается использование красными химического оружия. По словам директора Инжавинского музея, подобный случай был всего один и от химического оружия никто не пострадал.- Против одной из боевых групп Антонова применили снаряды времен Первой мировой войны, начиненные ипритом. Но, и сами снаряды были плохого качества, и пользоваться таким оружием, судя по всему, никто не умел. В результате, после залпов, газ рассеялся, не причинив никому вреда, - рассказывает Александр Егоров.Зато применение против повстанческой армии Антонова авиации – не миф.- Есть документы, аэропланы применялись, с них вручную сбрасывались бомбы. Причем, три аэроплана антоновцам удалось сбить и пленить одного из пилотов, - говорит Александр Егоров.Осколок одной из таких авиабомб хранится в краеведческом музее Инжавино.Кстати, один из липецких краеведов, сообщил журналистам GOROD48, что в подавлении Тамбовского восстания использовались аэропланы из Липецка, где располагались авиамастерские и «Эскадра воздушных кораблей». Но доказательств этого нам найти не удалось.- Документальных подтверждений использования «Эскадра воздушных кораблей» в боях с антоновцами я не встречал ни разу, - говорит заслуженный архивист России Валерий Поляков.Связана липецкая земля и с другой историей Антоновского восстания. Известно, что батька Махно, планировал идти на соединение с повстанческой армией Александра Антонова. Но то ли передумал, то ли ему стало не до этого. Зато на воссоединение с Антоновым пошел наводивший ужас на коммунистов в соседней, Воронежской губернии, атаман Иван Колесников. Встав во главе 1-й партизанской армии, Колесников, во время очередного рейда, в марте 1921-го в районе села Талицкий Чамлык Добринского района нарвался со своими семью полками на кавалеристскую бригаду под командованием Милонова.Красные кавалеристы разгромили колесниковцев наголову, порубав более 300 человек. Атаман Колесников еле унес ноги в тамбовскую Каменку к Антонову с остатками своей партизанской армии. Его появление в Каменке совпало с объявлением амнистии мятежникам и указом Ленина заменявшим продразверстку на продналог. Этот момент и стал началом конца и Антонова с соратниками и Колесникова, а также других атаманов и батек.В липецком областном архиве хранится копия документа, в котором сам Антонов признает, что после ленинского указа верхушке мятежа придет конец. Так и случится. Постепенно все главари мятежа будут уничтожены. Александра Антонова и его брата Дмитрия, скрывавшихся до 1922 года, чекисты ликвидируют в селе Нижний Шибряй Уваровского района Тамбовской области.Жемчужиной Тамбова является набережная реки Цна. На набережной, между берегом реки и оградой Казанского монастыря, находится черный закладной камень в память о крестьянском восстании в Тамбовской губернии в 1920-1921 году. А в двух кварталах от закладного камня, все на той же набережной, стоит памятник Тамбовскому мужику. И этот памятник тоже в честь крестьян-мятежников. По словам директора инжавинского музея, где-то в районе закладного камня и Тамбовского мужика захоронили Александра Антонова и его брата Дмитрия. Здесь же в братских могилах покоятся и другие казненные мятежники, содержавшихся в двух лагерях на берегу Цны.