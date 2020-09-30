Происшествия
вчера, 23:20
Водитель перекрыл трамвайное движение
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Его автомобиль застрял на рельсах в 21-м микрорайоне.
Вечером 28 сентября в Липецке на разворотном кольце 21-го микрорайона остановилось трамвайное движение в сторону района Тракторный. Путь трамваям перекрыл застрявший на рельсах автомобиль «Рено».
Водитель автомобиля долго пытался выехать с путей, затем его увели родственники.
Водитель автомобиля долго пытался выехать с путей, затем его увели родственники.
4 2210
Житель рудника
Майор
SA
Прохор