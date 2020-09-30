Водитель перекрыл трамвайное движение

Его автомобиль застрял на рельсах в 21-м микрорайоне.



Вечером 28 сентября в Липецке на разворотном кольце 21-го микрорайона остановилось трамвайное движение в сторону района Тракторный. Путь трамваям перекрыл застрявший на рельсах автомобиль «Рено».Водитель автомобиля долго пытался выехать с путей, затем его увели родственники.