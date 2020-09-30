Происшествия

вчера, 23:20

Водитель перекрыл трамвайное движение

4 2210
#дорожное движение
1
Водитель перекрыл трамвайное движение

Его автомобиль застрял на рельсах в 21-м микрорайоне.

Вечером 28 сентября в Липецке на разворотном кольце 21-го микрорайона остановилось трамвайное движение в сторону района Тракторный. Путь трамваям перекрыл застрявший на рельсах  автомобиль «Рено».

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Водитель автомобиля долго пытался выехать с путей, затем его увели родственники.
4 2210
#дорожное движение
1

Комментарии (4)

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Житель рудника

сегодня, 05:24
100% как там можно через бордюр оказаться.? У нас там бананы не растут (O_O)
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Майор

сегодня, 02:52
Не уйти от мед осмотра.
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SA

сегодня, 00:18
Плохо человеку стало, почему сразу пьянь?
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Прохор

сегодня, 00:02
Опять пьянь.
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