Коронавирус

35 минут назад

Ученые назвали основные источники коронавируса

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#коронавирус
Ученые назвали основные источники коронавируса
Коронавирус чаще всего встречается в сухих и прохладных местах, так что наибольшее количество SARS-Cov-2 собирают ручки продуктовых магазинов. Об этом в четверг, 30 июля, рассказали «Известиям» эксперты.  

Ученые отметили, что на данный момент научных исследований, подтверждающих случаи заболевания COVID-19 после контакта с инфицированными поверхностями, нет, однако риск заразиться всё же остается, если после прикосновения к поверхности, на которой есть вирус, прикоснуться рукой к лицу, носу или глазам. 

По словам ведущего научного сотрудника лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Романа Зиновкина, риск заболеть, потрогав ту или иную поверхность, повысился, после того как в городах стали ослаблять ограничительные меры. 

В свою очередь, анализ Национального центра биозащитного анализа и контрмер в Мэрилэнде (США) показал, что повышенная влажность и температура ускоряют процесс уничтожения. Так при температуре 21–24 градуса и 80-процентной влажности на летнем солнце период инактивации вируса на поверхностях составляет две минуты. 

Таким образом, наиболее опасными с точки зрения заражения SARS-Cov-2, по мнению экспертов, стали ручки холодильников в магазинах, кнопки POS-терминалов, дверные ручки внутри помещений и кнопки лифтов ТЦ и офисных зданий, а также кнопки домофонов. 
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#коронавирус

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НЕ ПАТРИОТ

2 минуты назад
"наибольшее количество SARS-Cov-2 собирают ручки продуктовых магазинов" - а ручки дверей избирательных участков?
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