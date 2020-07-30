Происшествия

сегодня, 17:25

В июле в Липецке зафиксирован рост ДТП с участием юных велосипедистов

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#авария #ДТП
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В июле в Липецке зафиксирован рост ДТП с участием юных велосипедистов

По информации, поступившей в управление по делам ГО и ЧС Липецка, с начала июля в областном центре зафиксированы восемь ДТП с участием велосипедистов – вдвое больше, чем за тот же период 2019 года. Из девяти пострадавших шестеро – дети и подростки.  

Пять раз наезды на велосипедистов происходили на пешеходных переходах. Так сразу двое детей – десятилетняя девочка и пятилетний мальчик – в среду 29 июля попали в аварию на улице Космонавтов. Легковой автомобиль сбил их на пешеходном переходе недалеко от здания, где расположены городской департамент образования и Октябрьский районный суд.  

В понедельник 27 июля на пешеходном переходе у центрального входа в парк Победы сбили 17-летнего велосипедиста. На прошлой неделе наезд на десятилетнюю девочку совершён на «зебре» по улице Патриса Лумумбы.

Подобные ЧП вне зоны переходов происходили в разных районах города. Госпитализированы после столкновений неравной по мощности техники шесть водителей двухколесного транспорта. Практически все – в детскую областную больницу. Исключением стал взрослый мужчина, попавший под колёса автомобиля в Левобережье.  

– Одна из главных причин, по которой дети попадают в опасные ситуации – незнание правил дорожного движения. Наиболее часто повторяемая ошибка совершается как раз на пешеходном переходе: пересекая дорогу, нужно остановиться, спешиться и катить велосипед рядом с собой, - сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.


3 395
#авария #ДТП
3

Комментарии (3)

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Барханный котик

12 минут назад
просто надо быть внимательнее и если детей к велосипеду * , то прежде всего необходимо учить ребенка правилам движения и еще умению падать с этого велосипеда. В противном случае это все черевато.
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indezit

15 минут назад
Да здравствует сокращение ГИБДД !
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мотобрат

сегодня, 17:38
пора запрещать консервы
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