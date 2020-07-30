В июле в Липецке зафиксирован рост ДТП с участием юных велосипедистов

По информации, поступившей в управление по делам ГО и ЧС Липецка, с начала июля в областном центре зафиксированы восемь ДТП с участием велосипедистов – вдвое больше, чем за тот же период 2019 года. Из девяти пострадавших шестеро – дети и подростки.

Пять раз наезды на велосипедистов происходили на пешеходных переходах. Так сразу двое детей – десятилетняя девочка и пятилетний мальчик – в среду 29 июля попали в аварию на улице Космонавтов. Легковой автомобиль сбил их на пешеходном переходе недалеко от здания, где расположены городской департамент образования и Октябрьский районный суд.



В понедельник 27 июля на пешеходном переходе у центрального входа в парк Победы сбили 17-летнего велосипедиста. На прошлой неделе наезд на десятилетнюю девочку совершён на «зебре» по улице Патриса Лумумбы.



Подобные ЧП вне зоны переходов происходили в разных районах города. Госпитализированы после столкновений неравной по мощности техники шесть водителей двухколесного транспорта. Практически все – в детскую областную больницу. Исключением стал взрослый мужчина, попавший под колёса автомобиля в Левобережье.



– Одна из главных причин, по которой дети попадают в опасные ситуации – незнание правил дорожного движения. Наиболее часто повторяемая ошибка совершается как раз на пешеходном переходе: пересекая дорогу, нужно остановиться, спешиться и катить велосипед рядом с собой, - сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.





