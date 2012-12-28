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сегодня, 10:50
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19-летнего и 21-летнего липчан осудили за похищение случайного прохожего

Один получил пять лет колонии общего режима, второй — восемь лет колонии строгого режима.

Левобережный районный суд вынес приговор 19-летнему и 21-летнему липчанам за похищение, разбой, взлом личного кабинета банка, кражу с банковской карты и мошенничество. Причём первый парень на момент совершения преступления был ещё несовершеннолетним.

19-летний парень получил пять лет колонии общего режима, 21-летний — восемь лет строгого режима. Подсудимые взяты под стражу в зале суда. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Речь идёт о событиях 19 июня 2023 года. Находясь в автомобиле «ВАЗ-2107» неподалеку от дома № 30 по улице Меркулова в Липецке молодые увидели незнакомого человека, который шел по тротуару. В районе остановки «Улица Теперика» они насильно затолкали в свой автомобиль 35-летнего прохожего и отвезли в посадки на улице Зои Космодемьянской. При этом в дороге похищенного избивали, что лишило его возможности сопротивляться.

Угрожая расправой, похитители отняли у мужчины банковскую карту и сотовый телефон. А потом с помощью телефона перевели с его счёта 30 000 рублей, и оформили через мобильное приложение кредиты на его имя и перевели деньги на счета знакомых. Ущерб составил 178 500 рублей.

Мужчину бросили в посадках. Когда он сумел выбраться из леса — то сразу сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

Двоих похитителей удалось задержать. Еще двое были объявлены в розыск, материалы в отношении них выделены в отдельное производство.
разбой
похищение
кража
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Комментарии (9)

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Как гость
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МЕНДЕЛЬ ДАВИД
9 минут назад
ОЧЕНЬ МАЛО ДАЛИ ИМ СРОК
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Ботан
24 минуты назад
Овчинка выделки не стоит, так заморочились за пшик
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Жесть
33 минуты назад
Ох и выдумщики эти конокрады по кражам и грабежам и не могут понять, что в правоохранительных органах не дураки работают......, хорошо что прохожий жив или наоборот.
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Гость
34 минуты назад
А что так мало то ?
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Липчанин
37 минут назад
Поколение Ютуба
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скворцов
40 минут назад
Достанут когда. а тут раз травмат .два травмат .в двух руках .и у гопников вопросы ищезают.))))
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Жесть
51 минуту назад
по улице Меркулова в Липецке молодые увидели незнакомого человека,который шел по тротуару.ток поженились наверно)
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опер
56 минут назад
Путя от них уже не будет
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Лиза
59 минут назад
Надо было строже наказать!
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