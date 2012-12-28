Сегодня в Липецке: лучший фильм всех времён и народов, «разорвать» работодателей в борьбе за свои права
Происшествия
961
сегодня, 10:50
9
19-летнего и 21-летнего липчан осудили за похищение случайного прохожего
Один получил пять лет колонии общего режима, второй — восемь лет колонии строгого режима.
19-летний парень получил пять лет колонии общего режима, 21-летний — восемь лет строгого режима. Подсудимые взяты под стражу в зале суда. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Речь идёт о событиях 19 июня 2023 года. Находясь в автомобиле «ВАЗ-2107» неподалеку от дома № 30 по улице Меркулова в Липецке молодые увидели незнакомого человека, который шел по тротуару. В районе остановки «Улица Теперика» они насильно затолкали в свой автомобиль 35-летнего прохожего и отвезли в посадки на улице Зои Космодемьянской. При этом в дороге похищенного избивали, что лишило его возможности сопротивляться.
Угрожая расправой, похитители отняли у мужчины банковскую карту и сотовый телефон. А потом с помощью телефона перевели с его счёта 30 000 рублей, и оформили через мобильное приложение кредиты на его имя и перевели деньги на счета знакомых. Ущерб составил 178 500 рублей.
Мужчину бросили в посадках. Когда он сумел выбраться из леса — то сразу сообщил о случившемся в правоохранительные органы.
Двоих похитителей удалось задержать. Еще двое были объявлены в розыск, материалы в отношении них выделены в отдельное производство.
0
0
7
5
2
Комментарии (9)