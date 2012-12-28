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Происшествия
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19 минут назад
Снаряд времён Великой Отечественной нашли на поле в Измалковском округе
Сегодня его уничтожили.
Как сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области, снаряд нашли накануне в двух километрах от домов — в поле рядом с селом Знаменское Измалковского округа.
1 апреля на поле выставили оцепление и охрану, а сегодня утром пиротехническая группа вывезла снаряд на специальный полигон и уничтожила.
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