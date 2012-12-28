Снаряд времён Великой Отечественной нашли на поле в Измалковском округе

Сегодня его уничтожили.

Сегодня на полигоне в Липецком округе пиротехники Управления ГПСС Липецкой области уничтожили снаряд времён Великой Отечественной войны.Как сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области, снаряд нашли накануне в двух километрах от домов — в поле рядом с селом Знаменское Измалковского округа.1 апреля на поле выставили оцепление и охрану, а сегодня утром пиротехническая группа вывезла снаряд на специальный полигон и уничтожила.