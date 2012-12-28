В Грязях директора фирмы подозревают в хищении из бюджета района более 1,3 миллиона рублей

По данным следствия, 38-летний директор предоставил фиктивные документы о заключении договоров на оказание услуг по утилизации отходов.

В Грязях возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего генерального директора ООО «Строй48», которого подозревают в трёх эпизодах мошенничества (по части третьей статьи 159 УК РФ).По версии следствия, гендиректор ООО «Строй48» при исполнении трех контрактов с администрацией Грязинского района на снос жилых и нежилых зданий представил заказчику подложные документы об утилизации строительных отходов компанией ООО «СоюзРубин-Втормет».«Однако ООО «СоюзРубин-Втормет» и ООО «Строй48» договоры не заключали и ООО «СоюзРубин-Втормет» для ООО «Строй48» никакие услуги не оказывало, отходы не принимало, счета и акты выполненных работ не оформляло. Общество не имеет полигона и не предоставляет услуги по размещению и захоронению отходов», — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.По липовым документам «Строй48» получил по каждому из заключенных с муниципалитетом контрактов 444 545, 440 145 и 458 463 рублей.Уголовное дело расследует ОМВД России по Грязинскому району. Если вина директора будет доказана, ему грозит до шести лет лишения свободы.