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37 минут назад
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«Без головы на мотоцикл нечего садиться!»

Жители окраин Липецка жалуются на юных мотоциклистов.

Сегодня в поселке Новая Жизнь обсуждали сосуществование с юными мотоциклистами. Как только на улице теплеет они во множестве собираются у местной школы. Ревущие на улицах байки не только нарушают тишину, но и представляют реальную опасность.







— Мотоциклисты под окнами летают! Детей на дорогу выпустить страшно! Гул стоит всю ночь! — возмущалась жительница поселка Юлия Углова на встрече с депутатом Липецкого областного Совета Станиславом Качариным, детским омбудсменом Оксаной Хлякиной и старшим инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции УМВД России по Липецку Леонидом Чекрыжовым.





— Мотоцикл — это такое дело, без головы нечего на него садиться! — Продолжила еще одна участница всстречи Елена Лиманская. Ее дочь-подросток тоже просит байк. Но Елена сказала, что у дочери он будет только после того, как она получит права и сама заработает на мотоцикл.

— У нас на дорогах весь щебень раскрошился. Пыль летит, — рассказала о еще одном последствии засилья мотоциклистов Анна Маслакова. Она же вспомнила о недавней трагедии.

Чуть больше недели назад в Новой Жизни на большой скорости опрокинулся пьяный 16-летний мотоциклист. Поросток попал на операционный стол. Тогда были возбуждены два административных дела: «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления» и «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке».

— На в первую очередь не хватает сотрудников. Как с тремя экипажами работать? В соцсетях есть группы, наверное, их все знают, в них сообщают, что экипаж стоит, допустим, у магазина «Актив», чтобы объезжали. А если у нас было бы 10 машин по городу — выезжать было бы опасно, потому что везде ребята стоят, — объяснял женщинам Леонид Чекрыжов. — Все что возможно мы делаем: проезжаем те места, в которых они собираются, устраиваем рейды вместе с ПДН, задерживаем несовершеннолетних на мотоциклах. Но вопрос остается к родителям, которые покупают детям мототехнику, не понимая, что подвергают опасности и своего ребенка, и других участников дорожного движения. Может, отец старой закалки — да я раньше ездил, у меня и прав не было, и все хорошо — живой! Но сейчас другое время. Правила дорожного движения поменялись, машин стало больше!

Родители подростка, в случае, если его поймают без прав и шлема в общей сложности могут получить штрафов на 50 000 рублей: за незаконную передачу транспортного средства, за вождение без водительских прав, за езду без шлема. Мотоцикл отправят на платную штрафстоянку, а подростка могут взять на учет в ПДН, что не украсит его биографию.

— Я считаю, что это наша общая недоработка. Значит не настолько хорошо мы ведем мы разъяснительную работу, это минус нам всем, в том числе и родителям, — сказала уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Оксана Хлякина.

— Надо доводить информацию до родителей, потому что родители покупают технику и не понимают, что будут нести ответственность в случае ДТП. Ребенок пока не обожжется, он не поймет. Сегодня пришли активные жители, они информацию по своим чатам донесут. Наша встреча нужна, чтобы обозначить проблему, чтобы ее осветить. Чтобы хотя бы один человек задумался, — повторил те же доводы депутат Липецкого областного Совета Станислав Качарин.

Сотрудники ГАИ за прошлый год провели в школах более 300 профилактических лекций. Патрулируют места скопления мотоциклистов, в том числе и скрыто. Однако автоинспекторов быстро опознают и подростки сообщают о них друг другу через соцсети.

— В чатах моментально пишут, что происходит: «На нас гаишников натравили!» — возмущается Леонид Чекрыжов.

При этом в чаты жителей поселка почему-то не выложили информацию о сегодняшней встрече, иначе она была бы гораздо многолюднее — тема ведь актуальная. Чем больше родителей задумается об опасности, тем больше шансов, что подросток не сядет на байк.
мотоциклисты
нарушения
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Комментарии (3)

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САИ
3 минуты назад
ГАИ одно ля-ля. По проспекту Победы каждую ночь рёв мотоциклов, спать невозможно. Никакого ГАИ на проспекте не видно и не слышно.
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да
6 минут назад
Просто у родителей сейчас такая тема - материнский капитал получают на рождение - потом покупают ребеночку мот и нет проблем больше, можно рожать следующего
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Горожанка
16 минут назад
По ЛТЗ покатайтесь вечером,много увидите и услышите( Родители нашли вполне себе рабочий способ избавиться от ненужного дитяти!
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