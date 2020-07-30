В России

8 минут назад

В Минтруде готовы изучить идею об увеличении выплат безработным

23
#безработица #пособия
В Минтруде готовы изучить идею об увеличении выплат безработным
Минтруд готов изучить предложение об увеличении пособий по безработице, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с идеей поднять минимальные выплаты до уровня прожиточного минимума, а максимальные — до средней зарплаты в регионе. В этом случае пособия будут разными в каждом субъекте, но в среднем по стране диапазон выплат составит порядка 12-51 тыс. рублей. 

«Все предложения по вопросу определения размеров пособия по безработице на 2021 год, в том числе предложения ФНПР, будут тщательно изучены», — сказали в пресс-службе министерства. 

Однако там пояснили, что «пособие по безработице не спроектировано как постоянная замена трудовых доходов». Это мера поддержки, позволяющая гражданину обеспечить минимальный доход на время поиска работы, указали в Минтруде. 

В этом году власти уже увеличивали размеры пособий, напомнили в министерстве. Сегодня в России минимальная выплата безработным составляет 4,5 тыс. рублей в месяц (до пандемии было 1,5 тыс. рублей), максимальная — 12,1 тыс. рублей. 
23
#безработица #пособия

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Ученые прогнозируют вторую волну пандемии из-за начала учебного года
#коронавирус
Ученые прогнозируют вторую волну пандемии из-за начала учебного года

11 минут назад

В России
Правила медосмотра водителей изменят
#медосмотр
Правила медосмотра водителей изменят

сегодня, 10:17

В России
Петербурженка расчленила труп мужа-рэпера
#расчленение #убийство
Петербурженка расчленила труп мужа-рэпера

сегодня, 10:13

В России
Ефремов отказался признать вину в ДТП
#авария #ДТП
2
Ефремов отказался признать вину в ДТП

сегодня, 09:04

В России
Россияне погасили кредиты детскими «коронавирусными» пособиями
#выплаты #пособия
Россияне погасили кредиты детскими «коронавирусными» пособиями

сегодня, 08:56

В России
Пособия безработным предлагают увеличить в несколько раз
#коронавирус
Пособия безработным предлагают увеличить в несколько раз

сегодня, 08:51

В России