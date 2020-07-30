Общество
33 минуты назад
Массовые мероприятия в Липецкой области будут запрещены до 31 августа
Соответствующие изменения внесены в постановление №159.
Запрет на массовые мероприятия в регионе продлят до конца лета. Об этом GOROD48 сообщил пресс-секретарь губернатора Михаил Шаршаков. Внесены поправки в самое известное коронавирусное постановление № 159.
Напомним, предыдущий запрет на массовые мероприятия действует в регионе 31 июля.
— Возможно, что запрет снимут раньше по решению Роспотребнадзора. Но это будет зависеть от эпидситуации в Липецкой области, — пояснили в областной администрации.
Кроме того, официально отменено действие на территории региона цифровых пропусков. До сегодняшнего дня пропускной режим был приостановлен. Изменения вступают в силу с 1 августа 2020 года.
Напомним, предыдущий запрет на массовые мероприятия действует в регионе 31 июля.
— Возможно, что запрет снимут раньше по решению Роспотребнадзора. Но это будет зависеть от эпидситуации в Липецкой области, — пояснили в областной администрации.
Кроме того, официально отменено действие на территории региона цифровых пропусков. До сегодняшнего дня пропускной режим был приостановлен. Изменения вступают в силу с 1 августа 2020 года.
Так хотелось поучаствовать во всех мероприяти