Общество

33 минуты назад

Массовые мероприятия в Липецкой области будут запрещены до 31 августа

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#коронавирус #массовые мероприятия
Массовые мероприятия в Липецкой области будут запрещены до 31 августа

Соответствующие изменения внесены в постановление №159.

Запрет на массовые мероприятия в регионе продлят до конца лета. Об этом GOROD48 сообщил пресс-секретарь губернатора Михаил Шаршаков. Внесены поправки в самое известное коронавирусное постановление № 159.

Напомним, предыдущий запрет на массовые мероприятия действует в регионе 31 июля.

 — Возможно, что запрет снимут раньше по решению Роспотребнадзора. Но это будет зависеть от эпидситуации в Липецкой области, — пояснили в областной администрации.

Кроме того, официально отменено действие на территории региона цифровых пропусков. До сегодняшнего дня пропускной режим был приостановлен. Изменения вступают в силу с 1 августа 2020 года.

1 545
#коронавирус #массовые мероприятия

Комментарии (1)

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Так хотелось поучаствовать во всех мероприяти

15 минут назад
А марафон????????? А велогонка??????? А купание дисантуры в фонтанах с выходом на рынок????????? И выпускной ????????
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